Jak vydělat na AI boomu, i když nejste ze Silicon Valley? Cestu ukazují experti na bagry
Hlavní tváře podcastu Money Maker Hedge rozebraly výsledkovou sezonu a AI boom. Vystoupí živě i na konferenci Money Maker 20. listopadu v Praze.
Investoři trestají Metu jedenáctiprocentním propadem hodnoty akcií, přestože společnost vykázala v posledním kvartálu tržby přes 51 miliard dolarů a meziroční růst o 26 procent. Paradox? Ne tak úplně. „Investorům přijde, že její plánované investice jsou už moc a že ovlivní výnosy,“ vysvětlil v nejnovější epizodě podcastu Money Maker Hedge investor Filip Kejla z Next Wealth. Zatímco technologičtí giganti hlásí rekordní čísla díky boomu umělé inteligence, stále víc se ukazuje, že akcionáři ztrácejí trpělivost s těmi, kdo do AI investují příliš agresivně bez jasné cesty k návratnosti. Kejla spolu s Michalem Semotanem vystoupí i 20. listopadu na konferenci Money Maker.
Meta skutečně překonala očekávání analytiků, když upravený zisk na akcii dosáhl 7,25 dolaru oproti očekávaným 6,69 dolaru. Akcie přesto během jednoho dne ztratily přes deset procent, což odpovídá poklesu tržní hodnoty téměř o 200 miliard dolarů. A výrazně níž zůstávají i nadále. Důvodem je oznámení společnosti, že její kapitálové výdaje porostou na 70 až 72 miliard dolarů, což je víc než původně plánovaných 66 až 72 miliard. K tomu přišla jednorázová daňová povinnost bezmála 16 miliard dolarů. „Meta byla potrestaná akcionáři, protože už příliš moc investuje,“ shrnul Filip Kejla dění v podcastu.
Zcela odlišný osud potkal Google. Jeho mateřská společnost Alphabet poprvé v historii překonala kvartální tržby 100 miliard dolarů a její akcie po zveřejnění výsledků vzrostly. „My jsme to tady s Filipem říkali někdy na začátku, že nám přijde Google jako jedna z firem, které v té době, když to stálo nějakých 160 až 170 dolarů, byla velmi férově naceněná proti ostatním,“ uvedl v podcastu investor Michal Semotan z J&T Investiční společnosti. Tahle sázka vyšla – akcie společnosti letos přidaly přes 45 procent.
Co dělá pozici Googlu v závodech o AI dominanci tak silnou? Třeba že na rozdíl od konkurence má vlastní jazykový model Gemini, který nemusí licencovat od třetích stran. Microsoft i Apple se musí dělit s OpenAI, což zvyšuje náklady. „Google má Gemini interně, plus samozřejmě si podchytili i částečně investicí podíl v Anthropicu,“ popsal Kejla výhodu Googlu. Firma navíc oznámila backlog – objednávky dopředu – ve výši 155 miliard dolarů, což investorům signalizuje stabilní příjmy na dlouhou dobu.
Přitom ještě nedávno se spekulovalo o tom, že vyhledávání na internetu je mrtvé a že ho ChatGPT pošle do historie. Realita je jiná. „Byly komentáře proti, že search je mrtvý, ale teď vidíme, že reklama u něj přidává 15 procent, jede to dál, jen v jiné podobě,“ konstatoval Semotan s tím, že cloud Googlu roste také o 34 procent.
Ještě zajímavější příběh ale představuje firma, o které by málokdo v souvislosti s umělou inteligencí přemýšlel – výrobce stavební techniky Caterpillar. „Měl výsledky a jediná divize, která mu šla, je ta, která dělá generátory do datových center,“ prozradil Filip Kejla. Tento nepravděpodobný hráč AI revoluce zaznamenal v segmentu výroby energie meziroční nárůst prodejů o 33 procent.
Datacentra pro umělou inteligenci totiž vyžadují obrovské množství energie, kterou často nejsou schopny zajistit z běžné rozvodné sítě. Připojení k síti může trvat i několik let, a proto si provozovatelé datacenter pořizují záložní nebo primární generátory. Caterpillar podle výroční zprávy dodává „reciprocating engines“ – motory, které mohou sloužit jako záložní nebo hlavní zdroje energie pro datacentra. Akcie společnosti po zveřejnění výsledků vzrostly o více než jedenáct procent a banka Bank of America následně zvýšila svůj cenový cíl pro akcie Caterpillaru na 650 dolarů z původních 594 dolarů.
Výsledková sezóna tak přinesla nejen rekordní čísla, ale i důležité ponaučení. Samotný růst tržeb a zisků dnes nestačí – investoři chtějí vidět jasnou cestu k návratnosti miliardových investic do umělé inteligence. „Firmy si platí za budoucí dominanci,“ vysvětlil Kejla s tím, že je to „neuvěřitelně drahej špás“.
