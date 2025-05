Jak vypadá bestie v rodinném balení? Žádný horor na Netflixu, ale legendární BMW zabalené jako kombík

Uložit 0

Trojice pubertálních výrostků se poflakuje v sobotním dopoledni podél silnice táhnoucí se vesničkou na okraji Kokořínska. Jen tak lelkují, koukají kolem sebe, baví se pohledem na auta. Když je ale míjím, zpozorní a uznale pokynou hlavou. Chlapácky jim zatůruju a jen na kratičký moment sešlápnu plyn a prudce vystřelím. Ve zpětném zrcátku vidím, jak zdvihli své palce. Pak tam ale zahlédnu i dva osmileté školáky, které vezu na závod, a z kufru vyčuhující nákup z Lidlu. No a přesně takové je – s trochou nadsázky – celé BMW M5 Touring: bestie v rodinném balení.

Na úvod se hodí zmínit pár čísel: výkon 727 koní, maximální rychlost 305 km/h, točivý moment 1000 Nm, stovka za 3,6 sekundy. Přeloženo pro neznalé – je to opravdu hodně silné a rychlé auto. Jenže je dobré zmínit ještě jiná data: délka 5 metrů, váha 2,5 tuny, kufr 500 litrů. To už zase moc závodně nezní, co?

Koncept modelů BMW označených M je v obměnách známý i od jiných prémiových automobilek, jako jsou Mercedesy AMG nebo Audi RS. Jenže mnichovské nadupané verze klasických řad mají přece jen ikoničtější pověst, možná i proto, že s nimi BMW začalo o kousek dřív – první BMW M1 přišlo na svět na konci 70. let minulého století a první pětkové BMW pak v roce 1980.

S kombíky je to ovšem poněkud složitější, protože zatímco pětkové limuzíny dostaly svou M podobu v každé verzi, rodinné wagony či stejšny, jak by řekli Američané, jen namátkově: a to v letech 1988 až 1995 u varianty známé jako E34 a pak u E61 mezi roky 2004 a 2010. A od loňského roku je tedy k dispozici nejnovější řada s označením G99. A kontroverze u ní nebudí jen fakt, že to je po dlouhé době zase kombi, ale i pohon – poprvé jde totiž o plug-in hybrid.

Jenže to není důvod, proč se za mnou ti hoši v Deštné otáčeli. U nich šlo o emoce. A ty BMW M5 budí. Je to auto, které i v relativně konzervativním bronzovém provedení barvy Madeira Red hlásí do světa, že má hlad po asfaltu. Hodně tomu pomáhají spoilery, vytažené blatníky, nárazníky s ostře řezanými hranami a samozřejmě jednadvacetipalcová kola. Především zezadu působí M5 Touring brutálním, agresivním dojmem.

Zároveň se ale nikdy nezbavíte dojmu, že to je prostě obří auto, které v garáži zabere setsakra hodně místa. Opticky o dost víc, než když tam postavíte civilní pětkové kombi. A velké je i uvnitř, ostatně sedíte v jednom z etalonů rodinných a manažerských vozů, akorát samozřejmě přední křesla mají sportovní úpravu, víc tělo řidiče a spolujezdce obepínají a tak nějak do nich spadnete. Ovšem nezaboříte se do bavlnky, to ne – tohle auto je totiž tvrdé.

Poznáte to v podstatě okamžitě. Každý přejezd nerovnosti, třeba retardéru, otřese celým autem. Průjezd silnicí, na níž leží drobné kamínky, hned vnímáte, protože slyšíte, jak dopadají na podběhy. Stačí při vjezdu do křižovatky jen trochu víc stisknout pedál a vůz sebou trhne, cítíte zadní trakci, a kopne do vás.

BMW M5 Touring systémový výkon 535 kW, čili 727 koní

maximální rychlost 250, resp. 305 km/h

motor V8 s objemem 4395 kubických centimetrů

základní cena 3,7 milionu, cena testovaného vozu 4,6 milionu korun

Sice jste obklopeni luxusem, ale auto cestu nežehlí tak, jak byste na první dobrou čekali od vozu za bezmála pět milionů. Ovšem to je záměr, máte přece BMW M5, u kterého musíte strpět trochu záměrného hluku, trochu záměrného nepohodlí a trochu nucené tvrdosti.

Nevýhodou samozřejmě je, pokud se s ním proháníte po středočeských silnicích, které jsou vyhlášené svou nekvalitou a množstvím záplat a děr. Pak pochopitelně tuhost bavorského draka vyžaduje hodně řidičova odhodlání a tolerance. Na druhou stranu to, jak stabilně auto drží v zatáčkách, protože jeho masivní váha je skvěle rozložená, je úchvatné. Na střechu ho prostě neotočíte.

Těch 727 koní, které má benzinový osmiválec k dispozici spolu s elektromotorem, autu poskytují neuvěřitelnou dynamiku. A v té se skryje i často dost kritizovaných 2,5 tuny váhy. Baterie má funkční kapacitu necelých 19 kWh, takže na čistě elektrický pohon se dá ujet do 50 kilometrů, ačkoli oficiální materiály hovoří o vyšším čísle.

Auto je ale logicky vzhledem ke své váze a ke svému charakteru opravdový žrout, takže kilowatty i litry hladově polyká – realistický kombinovaný dojezd je 550 kilometrů i s šedesátilitrovou bandou.

Moderátor Tom Ford z legendárního pořadu Top Gear o BMW M5 Touring prohlásil, že to je skvělé auto, protože s ním můžete zajet do Ikey, nakoupit tam spoustu věcí, které nepotřebujete, ale vejdou se vám do solidního kufru, a domu si s nimi zazávodíte.

A přesně tak jsem to vnímal i já – nejen když jsem v něm vezl kluky na turnaj a tašky s jídlem, ale pokaždé, když jsem do něj usedl. Jakoby vám našeptávalo, že se s ním nemáte mazlit, že ho naopak máte potrápit a nechat pořádně zařvat. Ovšem to všechno v kulisách rodinných vyjížděk.