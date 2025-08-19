Jaká je největší chyba dlouhodobých investorů, kvůli které přichází o peníze? Neumí nic nedělat
Nová studie Morningstar ukazuje, že časté zásahy do portfolia snižují výnosy. Dlouhodobí investoři tak přicházejí o miliony, protože nedokážou „nedělat nic“.
Rad co dělat, aby člověk na trzích vydělal, je požehnaně. Nutno dodat, že spousta z nich je zcestných, nepřesných či rovnou zavádějících. Univerzálních rad existuje pramálo a pokud člověk, který radí, detailně nezná osobní pozici a situaci investora ze všech úhlů, radí se celkem těžko.
Jedna rada, která se mezi ty univerzální objektivně řadí, je také předmětem výzkumu agentury Morningstar a rovnou vám prozradím, co z něj vyplývá – většina lidí by vydělala více, kdyby své investice nechala být. Kvůli emocím a častým obchodům se připravují o desítky tisíc dolarů, respektive miliony korun. Proč je tak těžké „nedělat nic“ a proč právě jednoduchost často vítězí nad složitými strategiemi?
„Urči si strategii, cíl, horizont a jen dokupuj.“ Jednoduché pravidlo, které ale většina investorů nedokáže dodržet. Čerstvá studie Mind the Gap 2025 od americké společnosti Morningstar ukazuje, že investoři si svými zásahy do portfolia dlouhodobě snižují výnosy.
Za poslední dekádu dosáhly akciové a dluhopisové fondy průměrného ročního zhodnocení 8,2 procenta. Reálný výnos investorů byl ale o více než procentní bod nižší. Rozdíl 1,2 bodu působí nenápadně, ale v dlouhém horizontu se násobí. Agentura ve svém výzkumu spočítala, že během třiceti let to znamená ztrátu více než 18 procent hodnoty portfolia.
Co to přesně znamená, si můžeme ukázat na názorném příkladu. Pokud byste v roce 1995 investovali zhruba 700 tisíc korun do diverzifikovaných fondů a nechali je být, dnes byste měli kolem 6,5 milionu. Průměrný investor ale dle analýzy skončil „jen“ s 5,3 milionu korun. To je o 1,2 milionu méně. Co všechno za to může?
Morningstar upozorňuje, že za tímto rozdílem nestojí jen panika při propadech a euforie během růstu. Významnou roli hraje samotný finanční průmysl, který stojí a padá s tím, jak často klienti obchodují. Banky, investiční společnosti i poradci nabízejí nové produkty a strategie, které mají přesvědčit, že bez pravidelných zásahů o něco přicházíte. Realita je ale často opačná.
Čím méně obchodujete, tím spíše se vám podaří dosáhnout solidních výsledků. Platí to samozřejmě za předpokladu, pokud jste dlouhodobý pasivní investor, kterých je mezi širokou veřejností nejvíce. Celkově je stále více Čechů, kteří neinvestují, než těch, kteří ano. Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh se za investory považuje 41 % Čechů.
Největší chybou často není výběr „špatného“ fondu, ale snaha portfoliem neustále hýbat.
Zajímavým faktem může být to, že tlak na časté obchodování i při zdánlivě dlouhodobé strategii může často oddělit zrno od plev. Jednoduše, dobrého parťáka na investice poznáte tak, že vás nenutí každé dva měsíce investiční strategii měnit a pořizovat nové produkty, respektive zbavovat se stávajících. Dalším důležitým bodem je sledovat procentuální poplatky produktů a ideálně si je rozpočítat do let, kdy produkt plánuji držet.
Pro lehce pokročilé mám tip, jak si toto spočítat. Skvělá je na to tato kalkulačka, kam zadáte počáteční a pravidelnou investici, poplatek, čas a vyjde vám celkově zaplacená částka právě na poplatcích.
Další roli hraje nestabilita trhů. Během prudkých poklesů mají lidé přirozenou tendenci utíkat ze hry, aby omezili ztráty. Jakmile se ale trhy nadechnou k růstu, naskakují zpět – ovšem už za vyšší ceny. Stejně problematická je nejistota v politice či ekonomice. Ať už jde o celní války, dluhové krize nebo dnešní geopolitické napětí, důvodů k panice je vždy dost. Jenže většina „zásadních událostí“ se z odstupu několika dekád ukáže jako pouhý šum.
Morningstar ale ukazuje, že existují způsoby, jak těmto chybám předcházet. Ve Spojených státech se to potvrzuje u cílových fondů, které automaticky upravují poměr akcií a dluhopisů podle věku investora. Protože nevyžadují zásahy, lidé je drží dlouhodobě a dosahují vyšších reálných výnosů než u jiných produktů.
Pro českého investora může podobně fungovat pravidelná investice do globálních indexových ETF nebo tuzemských podílových fondů. Stačí nastavit trvalý příkaz a nevšímat si toho, zda trh tento měsíc roste, nebo padá. Klíčem je právě absence nutkání reagovat na každý pohyb a dodržení investičního horizontu.
Investování je lákavé tím, že působí jako hra, do které můžete kdykoli zasáhnout. Ale většina z nás na to doplácí. Morningstar svými čísly dokládá, co už roky říkají investiční legendy typu Warrena Buffetta: „Trh není možné dlouhodobě přechytračit.“. A z toho může vyplynout další otřepané klišé: „Když je nemůžeš porazit, přidej se k nim.“
Největší chybou proto často není výběr „špatného“ fondu, ale snaha portfoliem neustále hýbat. Každý zásah totiž přináší riziko špatného načasování. Pokud máte správně nastavenou strategii, diverzifikované portfolio a jasný cíl, uděláte nejlépe, když se budete držet toho nejjednoduššího pravidla – nastavte plán, investujte pravidelně a pak nedělejte nic.