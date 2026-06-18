Jako kdyby Česko investovalo do Rohlíku. Polská vláda posílá stamiliony tamní startupové raketě
Polská vláda vedle investice do ElevenLabs oznámila vznik programu AI Lab Poland s cílem využít úspěchu startupu i pro další zakladatele.
Představte si, že česká vláda stovkami milionů korun přímo podpoří nejhodnotnější startup u nás, jímž je online supermarket Rohlík zakladatele Tomáše Čupra. Pro takový krok se teď rozhodla polská vláda. V přepočtu více než 200 milionů korun posílá do ElevenLabs, který investoři v posledním kole ohodnotili na 227 miliard korun – a mimochodem se na této raketě vezou i Češi.
Byť má ElevenLabs oficiálně sídlo v Londýně, za jeho vznikem stojí dvojice Poláků Mati Staniszewski a Piotr Dabkowski. Ti se po štacích ve velkých technologických firmách rozhodli pomocí umělé inteligence vyřešit problém, který je štval už v dětství – polský dabing, kde jedna osoba monotónním hlasem namlouvá dialogy všech postav.
Dnes už nástroje ElevenLabs využívá bezmála 100 milionů uživatelů ve 46 zemích světa. Pokročilá audiotechnika, která v současnosti podporuje přes sedmdesát různých jazyků, navíc dlouhodobě slouží nadnárodním telekomunikačním a technologickým společnostem. Během prvních čtyř měsíců roku 2026 přesáhl roční opakující se příjem (ARR) hranici deseti miliard korun. V nových tržbách podle vyjádření dokázala firma vyrůst za 120 dní o 150 milionů dolarů.
A polská vláda chce tohoto zájmu využít. Jak píše portál Tech Funding News, státní fond Vinci spadající pod rozvojovou banku BGK Group do ElevenLabs investuje 11 milionů dolarů (zhruba 230 milionů korun). Součástí dohody je vedle samotné finanční injekce také spuštění nového národního programu s názvem AI Lab Poland.
Jeho hlavním cílem je poskytnout začínajícím technologickým firmám v zemi přístup ke kapitálu, mentoringu a také ke globální síti investorů a korporátních klientů, kterou ElevenLabs disponuje. Program tak má propojit lokální talenty z Varšavy se zbytkem světa a pomoci k výchově dalších miliardových firem.
Investice od fondu Vinci je spíše doplňková, nicméně pro polský trh má obrovský význam. Startup ElevenLabs totiž v únoru letošního roku uzavřel obří kolo takzvané série D, v němž vybral 500 milionů dolarů (deset miliard korun). Čtvrtá finanční transakce vystřelila jeho celkovou valuaci na magických 11 miliard dolarů a následně získal další prostředky od gigantů jako Nvidia či Salesforce.
Na strmém růstu startupu, který už od investorů vybral dohromady 800 milionů dolarů (přes 18,4 miliardy korun), počítají své zhodnocení o tisícovky procent také zdejší investoři z Credo Ventures. Ti do projektu vložili prostředky už v jeho úplných začátcích a jejich podíl má dnes podle odhadu hodnotu vyšších miliard korun. „Jejich tým konstantně dosahuje nadprůměrných výsledků,“ komentoval už dříve kroky polských zakladatelů Maciej Gnutek z Credo Ventures.