Z pár milionů dolarů už udělali stamiliony. Českým investorům vychází sázka na polskou startupovou raketu
Startup ElevenLabs oznámil uzavření dalšího finančního kola, jeho valuace dosáhla 11 miliard dolarů. Podíl v něm drží i český fond Credo Ventures.
Venture kapitálový fond Credo Ventures patří mezi vůbec nejvýkonnější v Evropě a v jeho portfoliu roste další raketa, která tuto pozici dále utvrzuje. Oficiálně londýnský startup polských zakladatelů ElevenLabs, jenž pomocí umělé inteligence tvoří zvukové nahrávky nerozeznatelné od lidského hlasu, totiž oznámil uzavření dalšího investičního kola. V něm navýšil svou valuaci na symbolických jedenáct miliard dolarů (eleven je v angličtině jedenáct), tedy 227 miliard korun. Byť Credo Ventures oficiálně velikost svého podílu nekomentuje, dle odhadu se může pohybovat i ve vyšších jednotkách procent.
ElevenLabs oznámil uzavření financování takzvané série D, ve které získal 500 milionů dolarů, v přepočtu deset miliard korun. Teprve před rokem přitom získal 4,4 miliardy korun – a není náhoda, že jeho valuace tehdy byla 3,3 miliardy dolarů, což je také číslovka dělitelná jedenáctkou. Aktuální kolo vedlo jedno z největších jmen globálního venture kapitálového trhu Sequoia Capital s přispěním Andreessen Horowitz nebo Iconiq. Novými investory jsou Lightseep Venture Partners, Evantic Capital nebo Bond.
Velké jízdy se účastní i čeští investoři z Credo Ventures, kteří ElevenLabs podpořili hned v začátcích. Vedli úvodní, tzv. pre-seed kolo, účastnili se i navazujících kol: série A v roce 2023 a série B v roce 2024. Dotazy redakce, kolik přesně do startupu fond poslal a jaký podíl v něm drží, ale odmítli komentovat. Podle odhadu CzechCrunche mohlo jít dohromady o miliony dolarů a aktuální podíl se může pohybovat ve vyšších jednotkách procent. To by při současné valuaci znamenalo podíl o hodnotě přibližně půl miliardy až miliardy dolarů, tedy přibližně 10 až 20 miliard korun.
Startup zakládala podnikatelská dvojice Mati Staniszewski a Piotr Dąbkowski mimo jiné i v reakci na špatnou úroveň polského dabingu, s nímž se setkávali ve svém dětství. ElevenLabs vznikl v roce 2022, svůj produkt veřejnosti představil v lednu 2023. A zahájil tím obří jízdu – od investorů již v pěti investičních kolech získal celkem 781 milionů dolarů, tedy 16 miliard korun.
Zakladatelé se totiž trefili do nastupující vlny AI nástrojů, v jejich případě se zaměřením na zvukovou a konverzační umělou inteligenci. Kromě tvorby zvukových nahrávek či dabingu podporují například zákaznickou zkušenost, obchod i marketing. Za rok 2025 ElevenLabs podle vyjádření přesáhl opakující se roční tržby (ARR) ve výši 300 milionů dolarů, tedy 6,2 miliardy korun. Mezi své klienty řadí Deutsche Telekom, ukrajinskou vládu nebo Revolut.
„Začali jsme tím, že jsme chtěli vytvořit hlas, který bude znít lidsky – a to se nám povedlo. Dnes s pomocí špičkového výzkumného týmu vytváříme modely pro celou škálu audio technologií – převod textu na řeč, transkripci, hudbu, dabing a konverzační modely. A tyto modely dále vylepšujeme, aby poskytovaly co nejlepší uživatelský zážitek,“ komentuje Dabkowski.
Pro Credo Ventures přitom nejde o první podobnou raketu, na kterou vsadilo. Již před lety šlo například o rumunský UiPath, do nějž také vložili jednotky milionů dolarů, během vstupu firmy na newyorskou burzu v roce 2021 své zhodnocení počítali v tisícovkách procent. Mimo jiné i díky tomu se fond podle analytické společnosti Dealroom zařadil mezi vůbec nejlepší v Evropě.