Jako Livesport a LinkedIn v jednom. O fotbalistech víme vše, o poslancích ne, říkají tvůrci Politixu

Nová platforma chce soustředit na jedno místo maximum dat o práci poslanců či ministrů. Postupně chce databáze rozšířit o Senát, kraje a EU parlament.

politix
Zakladatelé platformy Politix Jan Kysela a David Pešek
Každý správný startup má po ruce dobrý příběh o tom, jak vznikl. A platí to i o novém portálu Politix. V jedné z českokrumlovských hospod seděli před rokem dva kamarádi a koukali na fotbal. David Pešek s Janem Kyselou u toho v aplikaci Livesport přepínali mezi detailními statistikami hráčů. A právě v tu chvíli je napadlo, proč něco podobného nemají k dispozici voliči o svých politicích? Tak se u piva zrodila myšlenka na portál, který má být pro politiku tím, čím je Livesport pro sport.

Dnes, více než rok poté, se projekt oficiálně spouští s ambicí převést roztříštěná parlamentní data do podoby, které běžný člověk porozumí. A která bude fungovat jako upgrade volebního lístku, kde si každý snadno zjistí, co ten či ona v minulých letech dělal, jak byl aktivní, pro či proti čemu hlasoval.

Třicetiletý David Pešek má za sebou roky práce jako analytik, který zná zákulisí tvorby zákonů, druhý spoluzakladatel Jan Kysela přinesl do projektu zkušenosti z digitálního světa. Je spolumajitel agentur Nula a Nula Advisory, kde vznikl například startup Peakforce.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

„Volební lístek prostě nestačí na kvalifikovanou volbu, kterou si volby zaslouží. Politix dává lidem nástroj, aby si v klidu a průběžně hlídali svého politika,“ vysvětluje Pešek vizi projektu. Co původně vypadalo jako relativně jednoduchý úkol, se ukázalo být komplexnějším projektem. „Trvalo nám to zhruba rok a bylo to složitější, než jsme mysleli,“ přiznává Kysela.

Do projektu už dvojice investovala jednotky milionů korun ze soukromých zdrojů. „Vznikl ve veřejném zájmu; data jsou z otevřených zdrojů a metodika je transparentní,“ zdůrazňují oba. Politix dnes nabízí profily více než 11 tisíc politiků – všech poslanců od roku 1992, současných kandidátů, ministrů a hejtmanů.

fiala
Foto: CzechCrunch
Profil Petra Fialy na webu Politix

Postupně mají přibýt další role a historičtí kandidáti. Platforma zpracovává data výhradně z oficiálních veřejných zdrojů a je zcela nestranná. „Politix nehodnotí a nezabarvuje – zobrazuje fakta z oficiálních zdrojů, která si může kdokoli ověřit u originálu,“ uvádí dokumentace projektu.

V českém prostředí už existuje databáze politiků Naši politici od Transparency International, kterou provozuje od roku 2020 ve spolupráci s Česko.Digital a Hlídačem státu. Obsahuje téměř tisíc zkontrolovaných profilů a zaznamenala přes 90 tisíc návštěv. Projekt se soustředí především na základní faktografické údaje o politicích.

O fotbalistech toho víme víc než o politicích.

Politix se však snaží jít dál – kromě klasických profilových informací nabízí analýzy hlasování, sledování konkrétních politiků dlouhodobě a propojení s mediálním monitoringem. „O fotbalistech toho víme víc než o politicích,“ shrnuje Pešek hlavní motivaci projektu. Platforma také počítá se zapojením samotných politiků, kteří si budou moci doplnit biografické údaje a komentovat svá hlasování. Data samotná však měnit nebudou moci.

Snaha o zpřehlednění politických dat není jen český fenomén. Na evropské úrovni funguje například EU Integrity Watch, která umožňuje novinářům a občanům monitorovat lobbistické aktivity a finanční zájmy poslanců Evropského parlamentu. EU také provozuje Transparency Register – databázi tzv. „zástupců zájmů“ (organizací, sdružení a jednotlivců), kteří se snaží ovlivnit tvorbu politik a rozhodování EU.

První verze Politixu stojí na datech poslanecké sněmovny, kdy Pešek sází na to, že většina lidí se rozhoduje až těsně před hlasováním. Senát má dorazit před senátními volbami, následovat budou kraje a další orgány. „Dlouhodobá ambice míří i do Evropského parlamentu a dalších zemí, aby měli lidé ve střední Evropě srovnatelný, přehledný přístup k politickým datům,“ říká Pešek.

Byznys model počítá s placenými datovými službami pro média a odborné publikum, základní přístup pro občany však zůstane bezplatný. Platforma je dostupná na adrese mypolitix.eu, pro přístup do ní je ale nutná registrace.

