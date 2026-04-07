Jako malé nás bavil víc než hrdinové, teď se oblíbený záporák vrací. V nových a temných Star Wars
Star Wars: Maul – Pán stínů na Disney+ je povedený pohled na jednu z nejoblíbenějších postav univerza Star Wars.
Je rok 1999. S kamarády jdete do kina na Star Wars: Skrytou hrozbu. Všechno je to fajn, barevné a veselé. Qui-Gon a Obi-Wan jsou správní hrdinové, Jar Jar vás rozesmívá, královna Amidala se vám líbí, malý Anakin vás otravuje. Jenže najednou se objeví on. Za zvuků jedné z nejlepších skladeb soundtrackového mága Johna Williamse se otevřou dveře – a za nimi se zjeví červeno-černý válečník Darth Maul. Zapne světelný meč… A pak se rudé ostří objeví i na druhé straně jeho zbraně.
Taky si na ty okamžiky vzpomínáte? Právě teď vyšly nové Star Wars, které vám je připomenou. A možná si je užijete ještě víc než tehdy. Protože fandit záporákům je fajn. Tedy, v knihách, seriálech a filmech, ne v reálu. Od hrdinů totiž čekáte, inu, přímočaré hrdinství a happy end. Dvojnásob v hodně černobílých příbězích, jako jsou ty ze světa Star Wars.
Jenže i tohle oblíbené univerzum umí zabřednout do šedých odstínů morálky. I pobavit pohledem ovlivněným temnou stranou Síly. Přesně tohle dělá starwarsovská seriálová novinka Star Wars: Maul – Pán stínů, která právě vychází na streamovací službě Disney+.
Star Wars: Maul – Pán stínů celkem nabídne deset epizod a potěší tím, že každé pondělí vyjdou hned dvě. Už teď se můžete ponořit do příběhu titulního záporáka, který se po Klonových válkách odklonil od mystických Sithů, ale rozhodně ne od temnoty. Ale moment, říkáte. Nezabili ho náhodou v prequelové trilogii?
Nezabili. Tedy, ne tak úplně. Pouze ho rozpůlili. Filmaři totiž dobře věděli, že Darth Maul se stal miláčkem fanoušků. Démonická vizáž, nemluvná drsnost, mega cool oboustranný světelný meč – kdo si před těmi mnoha a mnoha lety nechtěl hrát na Maula, ten nejspíš kecá a hraje si na něj dodnes! Však si jeho epický příchod na scénu připomeňte.
Není proto divu, že Maula nechali přežít, dali mu mechanické nohy a hojně ho využívali v animovaných Klonových válkách i Povstalcích. Objevil se i v hraném filmu Solo: Star Wars Story. V novince Star Wars: Maul – Pán stínů milovaný padouch dostává logicky mnohem víc prostoru, ačkoliv budete sledovat třeba i vyšetřovatele jeho zločinů.
Službu temným Sithům každopádně Maul vyměnil za podsvětí, ve kterém vede svůj vlastní zločinecký syndikát. A i když je to opět animované dílo a spíš vybuchují droidi než stříká krev, dospělí se nemusí obávat. Hlavní padouch je vykreslený správně hrozivě. Jak se sluší a patří na někoho, kdo vyhrožuje gangům, poštvává jejich šéfy proti sobě, splétá kriminální konspiraci… Ale nezapomíná ani na starwarsovskou Sílu.
Snad by to totiž ani nebyly Star Wars, kdyby se opět neobjevili Jediové. Star Wars: Maul – Shadow Lord, jak zní původní název, se odehrává krátce po období Klonových válek, tedy po prequelové trilogii. Rytíři Jedi jsou loveni galaktickou říší a připletou se do cesty i Maulovi a jeho kumpánům. Mezi kterými mimochodem vyčnívá škodolibý, zkažený a fakt evil létající droid.
Nutno říct, že únava z neustálého ukazování dalších a dalších Jediů utíkajících před imperiálními vrahouny je u starwarsovských seriálů dost reálná věc. Tady vás to ale nudit nebude. Seriál totiž dobře míchá Maulovu zločineckou brutalitu (hned v prvním díle se dočkáte vyhrožování smrtí i explozivního útoku na policejní stanici) s mrazivou polohou uživatele temné strany Síly.
I ostřílení gangsteři najednou vyklopí svá tajemství, když jim Maul mávnutím ruky nad hlavu vznese několik tun nákladu a hrozí jeho upuštěním. A když se mu do spárů dostane mladá jediovská učednice, místo povzdychu nad neoriginalitou se těšíte se na to, jak či jestli ji Maul zlomí a přetáhne k temnotě.
Nenechte se zmást tím, že „vyšel další Star Wars animák“. Maul – Pán stínů sice není ultimátně dospělácké, mládeži nepřístupné dílo o krvežíznivém kriminálníkovi, ale je dost povedené na to, aby pobavilo i odrostlé diváky. Nevyžaduje ani kdovíjak velkou znalost Maulových osudů, ačkoliv znalci předaleké galaxie ho ocení víc. Jestli prostě občas fandíte dobře napsaným záporákům a Star Wars vám nejsou cizí, užijete si ho.