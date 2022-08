Je libo Cézanne či Renoir? Dražit se bude sbírka po spoluzakladateli Microsoftu, jde o miliardu dolarů

Spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen sice zemřel už před čtyřmi roky, jeho odkaz je ale i nadále živý. Výš a výš létá jeho gigantické letadlo Roc, které by jednou mělo vynášet raketoplány do atmosféry, a nově vzbudila vlnu zájmu i jeho umělecká sbírka. Část z ní půjde na podzim do dražby a bude to podle všeho největší aukce svého druhu – odhaduje se, že se desítky děl prodají za více než miliardu dolarů.

Aukci bude mít na starost společnost Christie’s a proběhne v listopadu, přesné datum ale zatím není známé. Co se ale ví, je, že výnos z dražby zamíří na dobročinné účely, jak to ve své vůli Paul Allen, který v roce 2018 podlehl rakovině, stanovil. „Bude to mimořádná událost nejen pro trh s uměním, ale pro celý umělecký svět,“ okomentoval pro list The New York Times chystanou aukci šéf Christie’s Guillaume Cerutti.

Seznam děl, která budou k dispozici, ještě není veřejný, nicméně o tom, co v Allenově sbírce je, se ví docela dost. Cerutti poznamenal, že půjde o soubor, který pokryje „pět století od Botticelliho po Davida Hockneyho“.

Dohromady by se mělo dražit 150 uměleckých předmětů od takových velikánů, jako jsou Paul Cézanne, Renoir nebo Roy Lichtenstein. Podle The New York Times by nejsledovanějším dílem dražby měla být koláž od Jaspera Johnse z roku 1960, která by mohla vynést až 50 milionů dolarů.

Pokud se skutečně podaří Allenovu sbírku vydražit za více než miliardu dolarů, padne tak rekord pro aukce privátních sbírek. Dosud jej držela sbírka realitního magnáta Harryho Macklowea, která se letos na jaře prodala za 922 milionů dolarů.

Paul Allen se umění věnoval velmi intenzivně. Na stadionu klubu Seattle Seahawks, který mu patřil, například uspořádal v roce 2016 velký umělecký festival a veletrh, kam se sjeli miliardáři a znalci umění z celých USA. Založil také prestižní soukromou galerii, která se dnes jmenuje Muzeum populární kultury. Pravidelně díla ze své sbírky poskytoval na výstavy po celém světě.

„Měl opravdu mimořádnou vizi. Jeho sbírka je jednoznačně zaměřená na krajinu a figury,“ zhodnotil jeho sběratelskou strategii Alex Rotter, který má v Christie’s na starost prodeje umění z 20. a 21. století. O Allenovi se například ví, že v roce 2016 koupil Monetův obraz sena za 81,4 milionu dolarů. Nebo že v roce 2014 prodal obraz od Marka Rothka za 56 milionů dolarů, který koupil o sedm let dříve za 34 milionů dolarů.

Umění bylo jeho velkou vášní, ale zdaleka nikoliv jedinou. Po odchodu z Microsoftu se hodně věnoval sportu a investicím do něj, byl nadšeným hudebníkem a také milovníkem moderních technologií a vůbec futurismu. Proto mimo jiné sponzoroval startup Stratolaunch, který vyvinul obří letadlo zvané Roc, největší na světě, které má fungovat jako nosič pro raketoplány. Tento stroj letos podnikl už sedmý cvičný let, vystoupal poprvé do výšky přes osm kilometrů. Firmu z Allenova dědictví získal investiční fond Cerberus Capital Management.