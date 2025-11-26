Je mu 29 a byznys, který rozjel už na základce, mu vydělal stamiliony. Většinu od něj koupila Kijonková
Patrik Jokl vybudoval úspěšný online byznys, který letos roste na dostřel od půlmiliardy. Pro Kijonkovou jde po dvou letech o návrat do e-commerce.
Začal s přeprodáváním použitého zboží na Aukru, když byl ještě na základní škole. Dnes má již Patrik Jokl firmu iPrice Recare, která letos v obratu směřuje na dohled od pěti set milionové hranice. Zaměřuje se přitom na zpracování vratek i prodej repasovaného zboží. V příštích letech se však chce zařadit mezi miliardové hráče, k čemuž mu pomůže i zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková, respektive její rodinný fond JSK Investments – ve společnosti od Jokla kupuje majoritu.
Dnes devětadvacetiletý Patrik Jokl s podnikáním nepřímo začal již na základní škole. Od rodičů na Vánoce dostal první počítač Lenovo, který museli koupit na splátky. On sám ale chtěl MacBook. „Pokud jsem chtěl lepší věci, jednoduše jsem si na ně musel vydělat,“ řekl před časem, když svůj příběh vyprávěl pro CzechCrunch. Nejdřív na Aukru začal prodávat harampádí z domácího sklepa, později zboží nakupoval na eBayi a přeprodával dál, poté začal oslovovat přímo výrobce z Číny.
Oklikou se tak dostal k německému distributorovi elektroniky, která šla v Česku na dračku. Byť Joklovi Aukro zablokovalo účet, protože byl nezletilý, přesvědčil svou mámu, aby si založila živnost a obchodoval přes ní. Z dětského pokoje i z celého bytu tak postupně udělal sklad, až si nakonec za tímto účelem pronajal svůj první byt. To vše během studia střední školy. „Flákal jsem to, ale dokončil. Neměl jsem ambice být jedničkář, takže jsem dostával trojky, mně stačilo projít,“ popisuje.
Mládežnický punk později vystřídala klasická a auditovaná struktura projektů, které jsou sdruženy pod hlavičkou iPrice Recare – pod tímto názvem klientům z řad e-shopů, kamenných retailistů, distributorů či výrobců nabízí reverzní logistiku, kdy sbírá vratky, třídí je, a zboží repasuje. Kromě toho provozuje i největší český outlet s rozbalenou elektronikou iPrice.cz a také má vlastní značku produktů se zaměřením na vybavení pro dům a zahradu Bestberg. „Značka je na trhu přes rok a nejsme jedničkou, avšak máme ambici být,“ říká Jokl.
Jde přitom o dlouhodobě rostoucí i ziskovou skupinu byznysů. Zatímco například v roce 2019 dosáhl iPrice Recare obratu ve výši 51 milionů korun s čistým ziskem 1,1 milionu, o tři roky později to bylo již 218 milionů, respektive 23,3 milionu. Loni pak překonal 313 milionů, ziskovost překročila hranici třicet milionů. Letos podle Jokla míří k hranici 420 milionů korun.
I díky těmto číslům firma měla dlouhodobě lákat pozornost potencionálních investorů a kupců. „Pořád mě někdo oslovoval nebo mi psal. Ať už čeští či evropští hráči,“ říká Jokl s tím, že zájemce vždy odmítal a nadále pokračoval v budování byznysu. Až se letos na jedné konferenci úplnou náhodou setkal se Simonou Kijonkovou, zakladatelkou Zásilkovny, která po jejím prodeji kromě filantropických aktivit naplno rozbíhá i investiční fondy JSK Investments.
„Hned jsme si strašně sedli, je hrozně příjemná a milá, lidsky si rozumíme. Máme stejné myšlení,“ popisuje Jokl. „Od první schůzky jsme cítili, že naše hodnoty i pohled na podnikání jsou velmi podobné. Patrik je podnikatel s jasnou vizí, neuvěřitelným nasazením, energií a charakterem a často mi připomněl mou vlastní podnikatelskou cestu,“ přitakává Kijonková.
Slovo dalo slovo a od první náhodné schůzky trvalo jen měsíc a půl, než upekli společnou transakci. Jak tedy deal vypadá? Kijonková, respektive JSK Investments – který buduje se svým manželem Jaromírem Kijonkou, zakladatelem miliardového e-shopu Alensa – získá v iPrice Recare podíl ve výši šedesát procent, zbylých čtyřicet bude nadále náležet Patriku Joklovi. Podle vyjádření přitom nešlo o investici do firmy, ale přímý odkup podílu Jokla.
Jaká přitom byla cenovka transakce, u níž jako poradce působila společnost Deloitte a po právní stránce advokátní kancelář KGS Legal, ani jedna ze stran nechtěla komentovat. Podle odhadu CzechCrunche vzhledem k výše zmíněným hospodářským výsledkům ale firma mohla být oceněna na více než 500 milionů korun, podíl ve výši šedesát procent tak mohl vyjít na více než 300 milionů.
„Po necelých dvou letech se aktivně vracím zpět do světa e-commerce, a to prostřednictvím naší letošní největší investice. iPrice má obrovský potenciál, jasnou strategii a foundera, jehož příběh i přístup mi jsou lidsky velmi blízké,“ popisuje Kijonková, která v oblasti repasovaného zboží spatřuje velký potenciál. „Je to projekt, který je opakem konzumu, dává zboží druhou šanci využití, snižuje odpad, a tím šetří zdroje naší planety,“ pokračuje.
Jokl bude ve firmě nadále působit jako generální ředitel, JSK Investments ale nabídnou personální podporu. „Někteří z lidí, kteří předtím budovali Zásilkovnu, nastoupí přímo do vedení a firmu budeme společně rozvíjet dál,“ říká. Cílem je z iPrice Recare vybudovat významného hráče na evropském trhu.
V plánech na příští roky je pak zahrnuto také překonání magické miliardové hranice v obratu. „Je to jeden z cílů, který musíme naplnit. Chceme se k této metě přiblížit velmi rychle,“ přibližuje Jokl bez bližších podrobností. A jak se cítí on sám, když by už v podstatě teď před dosažením třicítky mohl odejít na důchod? „To by mě asi nebavilo,“ reaguje s tím, že po boku Kijonkové a spol. ho teď práce naplňuje ještě víc než předtím.
„Díky nim máme podporu, obří zkušenosti, přináší nový vhled. Máme příležitost celou firmu posunout na vyšší úroveň, a na to se hrozně těším,“ dodává Jokl. „Společně dokážeme firmu posunout ještě dál. Díky našemu know-how v oblasti e-commerce, logistiky a řízení firem v období rychlého růstu můžeme iPrice pomoci efektivně škálovat, expandovat a posílit pozici lídra na trhu,“ doplňuje Kijonková.