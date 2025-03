Je tak mladá, že se jí o účet stará táta. Sedmnáctiletá tenistka má ale smlouvu s Rolexem dřív než Federer

Uložit 0

V tenisovém světě se zrodila hvězda. Jmenuje se Mirra Andrejevová, je z Ruska a je jí 17 let. Kromě toho, že boří sportovní rekordy, jen letos vydělala na turnajích v přepočtu více než 50 milionů korun. Její příběh zatím zní jako pohádka – z okraje Sibiře se přes francouzskou Riviéru dostala až na vrchol sportovního světa a k lukrativní spolupráci se značkou hodinek Rolex.

Její letošní počínání je zatím jedním z hlavních motivů této sezony. Na turnaji v Dubaji postupně vyřadila herní elitu včetně české olympijské šampionky Markéty Vondroušové a světové dvojky Igy Šwiatekové. Tento triumf ale nebyl jen dalším titulem – Andrejevová se stala nejmladší vítězkou turnaje série WTA 1000 v historii a pronikla mezi elitní desítku světového žebříčku jako nejmladší hráčka od Češky Nicole Vaidišové v roce 2007. Před sezonou si dala za cíl, že chce být právě mezi desítkou nejlepších, splněno tedy měla už v únoru.

Že za jejím vzestupem stojí víc než momentální forma, dokázala vzápětí na americké půdě. V Indian Wells znovu okouzlila tenisový svět, když ve finále porazila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Tímto výkonem se zapsala do dějin jako druhá nejmladší tenistka, která na jednom turnaji skolila první i druhou hráčku světa.

Kromě sportovních úspěchů s sebou výkony Andrejevové nesou ale i finanční odměny v astronomických částkách. Jen za americký triumf si odnesla přibližně 1,12 milionu dolarů (25 milionů korun) a její celkové prize money už přesáhly 4,9 milionu dolarů (112 milionů korun) – sumu, která je vzhledem k jejímu věku naprosto mimořádná. Například na mužském okruhu si v tomto roce více než ona vydělala jen jednička Jannik Sinner (2,15 milionu dolarů).

Marketingový magnet pro luxusní značky

Potenciál mladé Rusky navíc už překročil hranice tenisových kurtů. V době, kdy sportovci stále častěji figurují jako kulturní ikony a nositelé specifického životního stylu, si i Andrejevová buduje pozici na marketingovém výsluní. Nedávno oznámila partnerství s prestižní hodinářskou značkou Rolex, která je tradičně spojována s tenisovou elitou. V tomto ohledu navíc překonala legendárního Rogera Federera, který se ke smlouvě se slavnou značkou dostal až ve svých 20 letech.

Její marketingové portfolio obsahuje spolupráce i se sportovními giganty jako Wilson a Nike, který si ji loni pozval do svého kampusu.

Pikantní je, že kvůli nízkému věku nemá Andrejevová zatím vlastní bankovní účet. „Všechny otázky ohledně peněz směřujte na mého tátu,“ svěřila se médiím po dubajském triumfu. „Vše jde na jeho účet, protože já svůj vlastní ještě nemám. Musím počkat, až mi bude 18. Doufám, že mi něco nechá, abych si mohla koupit chipsy a kolu. Sama nevím, co bych si koupila. Jako každá holka mám ráda nakupování, ale teď mám vše, co potřebuji.“

Ze sibiřského mrazu k azurovému moři

Cesta Andrejevové přitom připomíná scénář k filmu. Z Krasnojarsku, města na okraji Sibiře, kde teploty běžně klesají pod třicet stupňů Celsia pod nulou, se přes Soči a Moskvu dostala až do slunného Cannes na francouzské Riviéře. Tento přesun – ze zasněžených plání do metropole luxusu – symbolicky odráží i její sportovní vzestup. A také to podtrhuje fakt, že ruské hráčky mohou na okruhu WTA hrát, avšak pod neutrální vlajkou.

Zatímco mnozí talentovaní mladí sportovci pod tíhou očekávání psychicky kolabují, ruská tenistka proměnila svou mysl v konkurenční výhodu. S překvapivou otevřeností přiznala spolupráci se sportovním psychologem. „Mám nové tipy a rady, jak pracovat se svým vnitřním hněvem, co dělat, když se necítím dobře, jak udržet svou úroveň, když se cítím skvěle, jak zůstat sama sebou,“ prozradila médiím. Na okruhu ale není první, k tomuto kroku sáhla třeba také bývalá světová jednička Naomi Osakaová.

Andrejevová na své cestě k tenisovému olympu ale není sama – neustále má po boku svou rodinu. Novinářům třeba prozradila, že motivací k proniknutí do TOP 20 žebříčku bylo štěně, které jí slíbila máma. „Pořád jsem kontrolovala žebříček, jestli už to dopadlo,“ smála se v říjnu. „Počkám ale, až si budu jistá, že se mu budu věnovat tak, jak bude potřebovat,“ dodala.