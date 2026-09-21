Je to jeden z nejtřaskavějších byznysových rozchodů. A tohle je 5 věcí, které byste o něm měli vědět
Klaus Zellmer nečekaně opouští post CEO Škody Auto a míří do Volva. Celá akce ale nese řadu nezvyklých parametrů.
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Ve světě automobilového průmyslu a jeho manažerských špiček vybuchla bomba – to když švédské Volvo Cars rozeslalo v neděli tiskovou zprávu, že jeho příštím prezidentem a generálním ředitelem bude Klaus Zellmer. Tedy dosavadní šéf Škody Auto. Důkazem, že to není klasická výměna, budiž detail: Volvo přiložilo i Zellmerův portrét, který si stáhlo z mediálního archivu Škodovky. Mladoboleslavská automobilka to zjevně nečekala, vlastní prohlášení vydala až s denním zpožděním. Tenhle přestup ale nese nezvykle mnoho zvláštností. A budí mnoho otázek. Sepsali jsme pětici otázek, které je dobré sledovat.
1. Kdo povede Škodu?
Do jmenování nového předsedy představenstva řídí Škodu Holger Peters, dosud člen představenstva pro finance, IT a právo. Firma přichází o šéfa necelé tři týdny poté, co se vedení značky Volkswagen upsal Martin Jahn, poslední Čech ve škodováckém představenstvu. Škodovce se daří, i díky Zellmerovi se stala chloubou celého koncernu, nový šéf ale bude muset značku ubránit ve vyjednávání s Wolfsburgem, kde je nyní hlavním programem transformace a škrty.
2. Co to znamená pro Volkswagen?
Načasování Zellmerova odchodu nemohlo být horší. Pár dní před oznámením Volkswagen snížil letošní výhled provozní marže na jedno procento, hlavně kvůli odpisům na straně Porsche. Škoda přitom roste: v prvním pololetí prodala přes 555 tisíc aut a jako jediná evropská masová značka drží marži nad osmi procenty. Vlivný magazín Automotive News proto v přestupu vidí důkaz, že koncern v době krize neumí udržet ani vlastní talenty.
3. Proč Volvo?
Švédskou značku od roku 2010 vlastní čínské Geely miliardáře Li Šu-fua a v poslední době se jí nedaří nejlépe. Marže ve druhém čtvrtletí spadla na 1,1 procenta, akcie letos ztratily kolem 45 procent. Minulý čtvrtek i proto Volvo slíbilo 13 nových modelů do konce dekády a marži nejméně osm procent, tedy přesně tu, kterou vykazuje aktuálně Škoda. Čínský miliardář Li ocenil Zellmerovu zkušenost s prémiovými i masovými značkami: 59letý Bavor strávil totiž hodně času i jako manažer Porsche.
4. Bylo to narychlo?
Ano i ne. Zellmer má podle magazínu Automobilwoche roční výpovědní lhůtu a do Göteborgu nastoupí nejpozději 1. října 2027, přestože mu Volkswagen loni prodloužil smlouvu do roku 2028. Ještě před dvěma týdny Zellmer v Rakousku předváděl novinářům vlajkovou loď Peaq. Volvo vše oznámilo v neděli, Škoda až den nato. Celé to ale působí hodně neuspořádaně, třeba kvůli škodovácké fotografii v oficiální komunikaci Volva. Zdá se, že Zellmer minimálně své kolegy ve skupině VW zaskočil. On sám navíc ještě ani na LinkedInu, kde je jinak aktivní, novinku nijak nekomentoval ani nesdílel.
5. Co to znamená v symbolické rovině?
Šéf české značky v německých rukou odchází do švédské značky v rukou čínských. Škoda letos z Číny odešla, když jí tam prodeje spadly na zlomek, a její dosavadní šéf teď pomůže čínskému vlastníkovi útočit na BMW a Mercedes. Zároveň jsou to právě čínské automobilky ze skupiny Geely, jako jsou Zeekr nebo Lync & Co., které se v Evropě víc a víc prosazují a činí své evropské konkurenci značné problémy.