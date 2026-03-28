Škoda opouští čínský trh, jinak to ani dopadnout nemohlo. Oproti Audi či Porsche má ale výhodu

Kdysi v Říši středu prodávala Škoda Auto statisíce vozů a měla tam smělé plány. To je dávno pryč. v Mladé Boleslavi mohou ale děkovat Evropě.

Škoda opouští Čínu, daří se jí v Evropě
Glosa Luboše Kreče. Jestliže ještě před deseti lety byl čínský trh pro mladoboleslavskou Škodovku klíčovým byznysovým územím, nyní jsme svědky pravého opaku. Ba co víc – česká firma oznámila, že z největší asijské země úplně odejde a přestane tam své vozy prodávat. Je to celkem symbolický obrázek toho, jak se vztah evropských automobilek a Číny proměnil.

Není to tak dlouho, co Škoda Auto vyhlašovala, že v Číně hodlá ročně prodávat půl milionu vozů. V letech 2016 a 2017 se to zdálo jako realistický plán, protože tehdy byla na tamním trhu schopná udat až 300 tisíc aut ročně a neustále rostla.

A nebyla sama. Čína byla klíčovým trhem pro velkou část především německých automobilek. Rekordy tam lámal nejen Volkswagen se svými dcerami Audi či Porsche, ale i BMW a Mercedes. Firmy tam navíc s čínskými partnery zakládaly společné podniky, stavěly továrny, ochotně předávaly svá know-how.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Z dnešního pohledu se to zdá jako bláhové chování, ale šance uspět a vydělat byla příliš omamná. Ostatně bavíme se o době, kdy podobně omamně znělo i vše kolem elektromobility, o jejíž nevyhnutelnosti nás šéfové automobilek roky přesvědčovali. A podívejte se, kam jsme se posunuli – ruší se jeden ambiciózní bateriový plán za druhým.

V případě kolapsu čínského trhu jde o specifickou a ve své podstatě i geopolitickou hru. Tamní automobilky se od těch evropských naučily, jak vyrábět krásná a kvalitní auta. A zdaleka nejen ta elektrická, ostatně i ve zdejších showroomech jsou k mání velmi solidní vozy čínské provenience se spalovacími motory.

Čínští výrobci se to naučili s nemalou podporou své vlády, která si vytyčila za jeden ze svých strategických cílů rozvoj automobilového průmyslu. A když tuto disciplínu ovládli, naučili i čínské zákazníky, že mají chtít čínská auta. Ne německá, ne česká, ne italská. Logickým důsledkem je, že pro firmy jako Škoda, Audi nebo Porsche se z kdysi lukrativního a perspektivního trhu stala spíš noční můra.

To, že Škoda z Číny definitivně odchází, je krok, který se dal čekat a který dost možná budou následovat i další značky. Česká automobilka má oproti nim tu výhodu, že se jí mimořádně daří především v Evropě a stala se zlatým vejcem v jinak pokulhávajícím koncernu Volkswagen.

Její sestry a bratři ve skupině mají proto rozhodování mnohem složitější, jim se totiž moc nedaří v Číně, ale nijak neexcelují ani na evropské půdě.

Komentář původně vznikl pro Český rozhlas Plus.

