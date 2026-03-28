Škoda opouští čínský trh, jinak to ani dopadnout nemohlo. Oproti Audi či Porsche má ale výhodu
Kdysi v Říši středu prodávala Škoda Auto statisíce vozů a měla tam smělé plány. To je dávno pryč. v Mladé Boleslavi mohou ale děkovat Evropě.
Glosa Luboše Kreče. Jestliže ještě před deseti lety byl čínský trh pro mladoboleslavskou Škodovku klíčovým byznysovým územím, nyní jsme svědky pravého opaku. Ba co víc – česká firma oznámila, že z největší asijské země úplně odejde a přestane tam své vozy prodávat. Je to celkem symbolický obrázek toho, jak se vztah evropských automobilek a Číny proměnil.
Není to tak dlouho, co Škoda Auto vyhlašovala, že v Číně hodlá ročně prodávat půl milionu vozů. V letech 2016 a 2017 se to zdálo jako realistický plán, protože tehdy byla na tamním trhu schopná udat až 300 tisíc aut ročně a neustále rostla.
A nebyla sama. Čína byla klíčovým trhem pro velkou část především německých automobilek. Rekordy tam lámal nejen Volkswagen se svými dcerami Audi či Porsche, ale i BMW a Mercedes. Firmy tam navíc s čínskými partnery zakládaly společné podniky, stavěly továrny, ochotně předávaly svá know-how.
Z dnešního pohledu se to zdá jako bláhové chování, ale šance uspět a vydělat byla příliš omamná. Ostatně bavíme se o době, kdy podobně omamně znělo i vše kolem elektromobility, o jejíž nevyhnutelnosti nás šéfové automobilek roky přesvědčovali. A podívejte se, kam jsme se posunuli – ruší se jeden ambiciózní bateriový plán za druhým.
V případě kolapsu čínského trhu jde o specifickou a ve své podstatě i geopolitickou hru. Tamní automobilky se od těch evropských naučily, jak vyrábět krásná a kvalitní auta. A zdaleka nejen ta elektrická, ostatně i ve zdejších showroomech jsou k mání velmi solidní vozy čínské provenience se spalovacími motory.
Čínští výrobci se to naučili s nemalou podporou své vlády, která si vytyčila za jeden ze svých strategických cílů rozvoj automobilového průmyslu. A když tuto disciplínu ovládli, naučili i čínské zákazníky, že mají chtít čínská auta. Ne německá, ne česká, ne italská. Logickým důsledkem je, že pro firmy jako Škoda, Audi nebo Porsche se z kdysi lukrativního a perspektivního trhu stala spíš noční můra.
To, že Škoda z Číny definitivně odchází, je krok, který se dal čekat a který dost možná budou následovat i další značky. Česká automobilka má oproti nim tu výhodu, že se jí mimořádně daří především v Evropě a stala se zlatým vejcem v jinak pokulhávajícím koncernu Volkswagen.
Její sestry a bratři ve skupině mají proto rozhodování mnohem složitější, jim se totiž moc nedaří v Číně, ale nijak neexcelují ani na evropské půdě.
Komentář původně vznikl pro Český rozhlas Plus.