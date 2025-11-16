Je to vojenský kaplan a zároveň DJ. A pořádá velkolepé svaté párty, aby ukázal, že víra není nuda
Co mají společného katolický kněz, buddhistický mnich a židovský rabín? Tohle není začátek vtipu. Ale ukázka, jak lze kombinovat náboženství s hudbou.
Před nějakou dobou se zúčastnil křesťanské párty, přišla mu ale nudná. Tak otevřel svůj notebook, vybral pár karaoke písniček a pustil je. A lidi to bavilo. Koupil si proto DJ výbavu a začal sledovat různé návody na YouTube, aby zjistil, jak se mixuje hudba. Římskokatolický kněz Guilherme Peixoto, známější pod uměleckým jménem DJ Padre Guilherme, má dnes na Instagramu 1,7 milionu sledujících. A říká: „Nechte Ježíše, aby byl vaším influencerem.“
Tento duchovní nedávno odpálil v Košicích show, která se odehrála během setkání s křesťanskou mládeží a oslav 75. narozenin místního arcibiskupa Bernarda Bobera. Začátek byl tradiční – v katedrále sv. Alžběty proběhla mše svatá, kterou celebrovala hlava české církve Jan Graubner. Po oficiální části ovšem přišel na scénu zcela jiný program. A sice rave pod taktovkou portugalského pátera, kterého se zúčastnily stovky mladých lidí.
Podle lokálních slovenských médií šlo o velkolepé vystoupení, během nějž roztočil DJ Padre Guilherme mixpult a přeměnil duchovní střetnutí na spojení elektronické hudby a živé víry. „Ohlas veřejnosti byl mimořádně silný. Mnozí návštěvníci popisovali show jako nezapomenutelný zážitek,“ píše například server Košicak. Podle něj uvedl jeden z účastníků, že právě takto se má církev přibližovat k mladým lidem – a že i náboženství může mít moderní tvář.
Padre Guilherme je vojenský kaplan, který dříve působil v Afghánistánu a Kosovu. V rozhovoru pro server Korzár vzpomíná, že na jedné z těchto misí ho odstřelovač, který je též DJ, učil, jak správně mixovat. „Zpočátku jsem jen sledoval, co dělá, a vůbec jsem to nechápal. A čím víc mi to vysvětloval, tím méně jsem rozuměl. Když jsem se ale vrátil do Portugalska, zapsal jsem se do školy pro dýdžeje v Portu, kam chodím dodnes,“ uvádí.
Během pandemie covidu streamoval živé DJ sety na internetu, aby vybral peníze na rekonstrukci svého kostela ve městě Braga. Tím nasbíral první fanoušky po celém světě, především z řad věřících. Podle něj je totiž jedno, jak hudba zní. V podstatě každý žánr – tudíž i techno – prý může mířit ke křesťanským posluchačům, pokud slouží k oslavě Boha. V Košicích tak Padre Guilherme zahrál skladby jako Hallelujah či Ave Maria, ovšem v moderním hábitu. A nasazená měl sluchátka, která mu požehnal papež František.
Byť je tento portugalský kněz nejznámějším duchovním dýdžejem na světě, není jediným. Například v Brazílii je poměrně populární Antônio da Silva Coelho alias Padre DJ Zeton, který působí ve státě Rio de Janeiro. Ten hlásá, že evangelizaci lze provádět i tím, že se nebesa přiblíží zemi prostřednictvím hudby. Občas tak hraje v nočních klubech – a svá vystoupení zakončuje adorací Nejsvětější svátosti.
Tento páter se jako malý toužil stát rozhlasovým hlasatelem, nakonec se ale stal profesionálním dýdžejem, který hrával na svatbách a různých oslavách. Po nějaké době pocítil, že se chce stát knězem. Během studií v kněžském semináři ovšem na hudbu nezanevřel. A dnes pořádá baladas santas, tedy „svaté párty“, na kterých kombinuje elektronickou hudbu, rock a brazilský hudební žánr axé, aby mladé generaci přiblížil křesťanství. „Bůh mě využívá jako svého dýdžeje,“ tvrdí Zeton.
Zajímavý je také japonský buddhistický duchovní Gyōsen Asakura, kterému se přezdívá „technomnich“. Do svého chrámu láká mladé lidi na alternativní bohoslužby, během nichž pouští elektronickou taneční hudbu a zároveň využívá světelné prvky známé z diskoték. „Zlaté dekorace v chrámu původně symbolizovaly světlo ráje. To ale mohou vyjádřit i nejmodernější technologie. Snad tyto obřady oživí víru mezi Japonci,“ doufá.
Na závěr lze také uvést amerického chasidského rabína Yehudu Kastela, který se prezentuje jako DJ Hudacris. S hudbou začal na střední škole, protože chtěl být populární a uznávaný. Během studií v Izraeli se ale potýkal s depresemi, které zhoršovala nadměrná konzumace marihuany. Jak sám říká, se všemi těžkostmi mu nakonec pomohl Bůh. A on díky němu nemusel zanevřít na jednu ze svých nejoblíbenějších věcí – DJ pult.
Níže se můžete podívat na hudební videa zmíněných duchovních.