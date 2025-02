Je zdarma a je rychlejší než ChatGPT. Může Mistral AI vrátit Evropu do boje o umělou inteligenci?

Uložit 0

Jak se francouzsky řekne chat? Přece le chat. A protože se stejně, tedy le chat, řekne i kočka, nabízí se příměr, že francouzská kočka vystrkuje drápky… Ano, je to levné klišé. Ale co jiného si pomyslet při pohledu na události kolem startupu Mistral AI, který je evropskou konkurencí pro OpenAI, Anthropic či DeepSeek, a na ambice Emmanuela Macrona, jenž se snaží zachránit technologickou relevanci starého kontinentu?

Pařížský Mistral AI má pixelovou kočku ve znaku, je pojmenovaný podle silného a studeného středomořského větru a neexistuje ani dva roky – už má ale tržní valuaci přesahující šest miliard dolarů, jeho investory jsou Microsoft, Nvidia či fond General Catalyst a čerstvě má venku i mobilní aplikaci Le Chat, což je odpověď na ChatGPT od OpenAI či Claude od Anthropicu.

A zdá se, že docela efektivní, byť opožděná. Le Chat je název nejen mobilní appky, ale obecně i velkého jazykového modelu, který Mistral AI tvoří a který byl k dispozici uživatelům už dřív. Naprostá většina jeho funkcí a kapacity je na rozdíl od amerických konkurentů zdarma a podobně jako v případě třeba Llamy od Mety nebo čínského DeepSeeku jde o takzvaný open-source.

Vive Le Chat ! 🇫🇷 https://t.co/x5T4cRuEf4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 7, 2025

„Ať žije Le Chat!“ Největším roztleskávačem a propagátorem pařížské umělé inteligence se v posledních dnech stal francouzský prezident Emmanuel Macron, který ji tímto sloganem uvítal na sociální síti X. Nešlo ale o žádnou náhodu, protože Macron se dlouhodobě snaží podporovat francouzskou technologickou scénu.

Navíc v Paříži se od pondělí koná mezinárodní AI Summit, na který do francouzské metropole míří třeba i nový americký viceprezident JD Vance, zakladatel OpenAI Sam Altman či šéf Googlu Sundar Pichai.

A Macron a Mistral AI už v souvislosti s tím oznámili mohutné investiční plány – francouzská odpověď na projekt Stargate Donalda Trumpa má čítat 109 miliard eur od vlády i soukromých firem mířících do infrastruktury. Například 50 miliard utratí investoři ze Spojených arabských emirátů za vybudování datacenter ve Francii.

„Evropa i Francie musí urychlit své investice,“ prohlásil Emmanuel Macron v předvečer konference. A Mistral AI, jehož nejen on vnímá jako šanci pro Evropu, aby zůstala relevantní v boji o dosažení univerzální umělé inteligence, na to konto oznámil další sérii projektů – spolu s německým startupem Helsing začne podle agentury Bloomberg více spolupracovat s obranným průmyslem a také se propojil s americkým čipovým startupem Cerebras.

Foto: Lightspeed Zakladatelé AI projektu Mistral: Guillaume Lample, Arthur Mensch, Timothée Lacroix

Ten je ambiciózním vyzyvatelem Nvidie, za kterým stojí fond G42 a pohání ho miliardy ze Spojených arabských emirátů. Dubaj a Abú Dhabí totiž vycítily, že AI je téma, na kterém se dá vyprofilovat, a mohutně do něj, podobně jako Saúdové do fotbalu, investují. A Cerebras má být jedním z jejich potenciálních vývěsních štítů.

Pro Mistral AI a jeho Le Chat dodal výpočetní technologie, díky kterým je aplikace rychlejší než konkurence od OpenAI či Anthropicu – odpovědi na prompty jsou skutečně bleskové, což si vyzkoušela i redakce CzechCrunche, generování obrázků má ale pořád své mouchy a omezenou kapacitu. Nicméně Le Chat se přes víkend stal jednou z nejstahovanějších aplikací na App Storu i v Google Play.

Otázkou samozřejmě je, zda to bude stačit. Ostatně když na konci ledna šokoval technologický svět čínský projekt DeepSeek, vyšel na to konto v deníku Financial Times obsáhlý článek o tom, zda Mistralu prostě a jednoduše neujel vlak. Do té doby to totiž byl francouzský startup, o kom se hovořilo jako o někom, kdo může s OpenAI a spol. zatřást.

Mírná skepse u některých přetrvává i po premiéře aplikace Le Chat. Například přední český expert na AI a zkušený investor Michal Pěchouček má pochybnosti, že se Mistralu podaří v konkurenci s Amerikou obstát: „Podle mě jsou problémy Mistralu v tom, že jsou dobří, jedou, jak mají, a normálně by takhle mohli jet pět let a postavit dobrou firmu. Jenže žijí v prostředí přeboostovaného AI průmyslu, které se potřebuje slučovat a dělat akvizice jak zběsilé. Pravděpodobně to nevydrží a prodají to,“ míní.

U vzniku společnosti Mistral AI stála trojice podnikatelů Guillaume Lample, Arthur Mensch a Timothée Lacroix, kteří zkušenosti sbírali v Metě a v DeepMind, což je AI studio vlastněné Googlem. A všichni zakladatelé startupu opakují, že na prodej nejsou a že hodlají v soutěži o AI zůstat co nejdéle. Dokonce by prý rádi s firmou skončili na burze, podobně jako to bývá u amerických startupů.