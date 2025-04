Jeden mrakodrap tu postavil Baťa, druhý přidá další zlínský podnikatel. Prosklený dům doplní slavný areál

Uložit 0

Tomáš Baťa a jeho dvorní architekt František Lýdie Gahura tu stvořili v podstatě nové centrum Zlína. Od náměstí Práce se dál rozvíjí celý areál budoucího závodu, na dohled je slavný mrakodrap, na samotném náměstí pak stojí také Obchodní dům či Velké kino. Právě sem má nyní stavební skupina PSG Juraje Suroviče umístit multifunkční objekt, který vytvoří novou dominantu města.

Už začátkem července by se na zlínském náměstí Práce mělo začít bourat. Nevyužívaná budova banky u Obchodního domu půjde k zemi. Na jejím místě vyroste jednoduchá prosklená budova, která se ve městě stane výškovou dvojkou. Bude mít šestnáct podlaží a 58 metrů. Budovu tvořenou dvěma propojenými objekty navrhlo architektonické studio City Work Architects.

„Gahurův prospekt je nejcennější urbanistický soubor v kraji. Najít způsob, jak stavět v tak hodnotném prostředí, s respektem doplnit strukturu prospektu, nově definovat atmosféru náměstí Práce, byl těžký úkol,“ popsal architekt Juraj Sonlajtner s tím, že novostavba bude navazovat na Baťův mrakodrap, Interhotel Zlín i kvalitně zrekonstruovaný Obchodní dům.

„Architektura domu by měla být nadčasová, bez módních trendů,“ doplnil architekt, kterého si PSG povolala i proto, že se v místě dobře vyzná. Dříve se podílel na revitalizaci továrních budov číslo 14 a 15, které jsou nedaleko. Po proměně z nich vznikl Baťův institut.

Nová dominanta dostala název Prospect. Uvnitř vznikne tříhvězdičkový byznys hotel, kanceláře nejvyšší třídy, nájemní bydlení, obchodní prostory a také vyhlídková terasa v nejvyšším patře. „Zlín o sobě rád říká, že je městem nekonečných možností a já tomu věřím. Za posledních třicet let tady ale, s výjimkou budov univerzity, vznikla pouze jediná signifikantní stavba, a to Kongresové centrum. I proto přicházíme s tímto projektem, kterým Zlínu dáváme nové vyhlídky. A to jak byznysové či architektonické, tak i turistické,“ komentoval záměr Surovič. Ten do projektu investuje necelou miliardu korun.

I společnost PSG má k Baťovi blízko, vyrostla totiž v podstatě z jeho firmy. Tomáš Baťa v ní založil stavební oddělení, které stavělo tovární i obytné domky a dokonce i železnici. Ostatně bylo to právě toto oddělení, které postavilo i celý baťovský areál včetně zmiňovaného mrakodrapu, který se schovává pod číslem 21. Z pouhého oddělení postupem času vznikla zlínská firma. Ta stojí i za zmiňovaným Kongresovým centrem, Surovič je pak kromě jiného podporovatelem zlínského hokeje i fotbalu.

Budovu, která by se mohla začít stavět už na začátku příštího roku, vítá i samo město. Podle primátora Jiřího Korce stavba Zlín oživí a přitáhne celou řadu možností. „Áčkové kanceláře, nájemní bydlení a kvalitní hotelové služby pro návštěvníky města jsou součástí ekosystému, který se ve Zlíně snažíme utvářet s cílem město pozvednout, zatraktivnit ho pro mladé lidi a vytvořit zde pracovní místa v moderních oborech,“ dodává náměstek David Uchytil.