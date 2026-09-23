Jeden startup prodal Twitteru, druhý zase Lovable. Běžná schůzka skončila koupí celé firmy, říká Slovák
Tomáš Halgaš si připisuje další startupový exit, startup Sutro směřuje pod křídla švédské rakety s valuací téměř 300 miliard korun.
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Poté, co před lety prodal první technologický projekt platformě Twitter, hlásí Slovák Tomáš Halgaš další exit. Jeho startup Sutro zaměřený na vývoj spolehlivých a bezpečných softwarových aplikací kupuje švédský Lovable, jeden z vůbec nejrychleji rostoucích startupů v Evropě s aktuální valuací přesahující 280 miliard korun.
Cesta k samotnému prodeji přitom začala jako běžná obchodní schůzka, z původního záměru nabídnout vlastní řešení se ale vyklubala příležitost k převzetí celé firmy. „Šel jsem za Antonem Osikou (zakladatel Lovable – pozn. red.) s nadějí, že Lovable využije naši technologii. Nakonec to skončilo nabídkou na akvizici,“ popisuje Halgaš na LinkedInu. Pro Lovable to byla logická volba k rychlému posílení vlastní platformy, která zjednodušuje vývoj softwaru tak, aby ho mohli dělat i lidé bez programátorských znalostí.
Za Sutrem stojí pět let vývoje, kdy jeho tým vybudoval vlastní programovací jazyk, kompilátor a hostingovou platformu s cílem pomoci tvůrcům vytvářet bezpečné aplikace. „Lidé by měli důvěřovat softwaru, který budují pro chod svých firem, zatímco platforma nese velkou část základní složitosti,“ uvádí v oficiálním prohlášení zástupci Lovable.
Rozvoj inovativní technologie během let podpořili i investoři včetně fondů Eniac Ventures a andělských investorů jako Petera Welindera, viceprezidenta pro produkt a partnerství v OpenAI. Podle databáze Crunchbase nabralo Sutro 8,2 milionu dolarů, v dnešním přepočtu zhruba 175 milionů korun. Nacházelo se přitom v raném stadiu, takzvané seed fázi.
Výši aktuální transakce ani jedna ze stran nekomentovala. Jak ale napsal slovenský Forbes, Lovable nemělo být jediným, kdo o Sutro projevil zájem.
Lovable nejsou ani tři roky, od zimy se přitom jeho hodnota díky srpnovému investičnímu kolu zdvojnásobila na závratných 280 miliard korun. V květnu firma dosáhla anualizovaných ročních tržeb (ARR) 500 milionů dolarů a podle dřívějších informací si udržuje ziskovost na úrovni 65 procent.
Do švédského týmu nepřechází pouze slovenský zakladatel, ale také tři klíčoví inženýři z původního projektu – Max Gfeller, Tony Zhan a Hirad Arshadi. Ti přímo posílí vývoj hlavní platformy Lovable. Sám Halgaš se posune do role takzvaného technického evangelisty, kde jeho úkolem bude vysvětlovat vývojářům i široké veřejnosti, jak celá technologie funguje v praxi a kam až mohou díky novým nástrojům posunout své vlastní podnikatelské nápady.
Pro rodáka z Bratislavy a absolventa Oxfordské univerzity nejde o první úspěch. Do hledáčku světových technologických médií se dostal už v roce 2021, kdy jako osmadvacetiletý prodal společně s britským parťákem Nickem D‘Aloisiem komunikační aplikaci Sphere globální platformě Twitter, dnes X. Zatímco dříve se zaměřoval na propojování komunit, nyní se soustředí na usnadnění samotné tvorby softwaru v globálním měřítku.
Své současné pocity v mnohém přirovnává k začátkům, kdy programoval vůbec poprvé. „Můj první užitečný software byl web pro spolužáky, aby jim pomohl s matematikou. Bylo kouzelné vidět, jak ho lidé používají. Nyní v Lovable můžeme tento pocit sdílet v měřítku, které jsem si tehdy stěží dokázal představit,“ uzavírá Halgaš.