Jeden z nejstylovějších a nejoceňovanějších seriálů tohoto století míří na Disney+. Jinde si ho nepustíte
Co chystá Netflix, Amazon Prime Video, Disney, SkyShowtime, HBO Max, Apple TV a kina v prosinci? Přichází Fallout, Avatar i Deník malého poseroutky.
Venku je zima, takže je čas se jít zahřát do kina. Nebo na gauč před obrazovku. V následujících týdnech nás tam i tam čekají fakt zajímavé kousky – zaprvé třetí Avatar: Oheň a popel, na Netflixu zase nová Emily in Paris i předfinální epizody Stranger Things, na Amazon Prime Video pak vyjde druhá řada Falloutu. Ale do kin míří taky Oscar Isaac jako animovaný Ježíš Kristus ve snímku Král králů anebo muzikál Polibek pavoučí ženy s Jennifer Lopez. A na Disney+ si pustíte kompletní Mad Men, jeden z nejstylovějších a nejlepších seriálů všech dob.
3. prosince
Roseovi – Disney+
Letošní remake kultovní Války Roseových vyměnil Michaela Douglase a Kathleen Turner za Benedicta Cumberbatche. Úpadek kdysi velké lásky a dramatická katarze ale zůstávají.
4. prosince
Polibek pavoučí ženy – kino
Muzikál, ve kterém hrají Jennifer Lopez a Diego Luna a který míchá magii starých filmů s kulisou argentinské diktatury. Recenze nejsou skvělé, ale tahle moderní adaptace knižního díla i následného filmu nezní nezajímavě.
5. prosince
Deník malého poseroutky: Poslední kapka – Disney+
Přemýšlíte, co pustit svému synovi, který je někde na pomezí malého a velkého kluka? Pak je to právě Deník malého poseroutky, tenhle konkrétní film vznikl podle třetí knihy a bude to trefa do černého.
6. prosince
The Iris Affair – SkyShowtime
Geniální Iris rozluští spoustu online hádanek a dostane se do Florencie, kde se dá do služeb tajemného podivína, co chce technologii s potenciálem ovládnout svět. Nezní to úplně originálně, ale honičky se odehrávají napříč Itálií a na tu se vždycky dobře dívá.
10. prosince
Percy Jackson a Olympané – Disney+
Řecká mytologie v moderním světě a sympatičtí mladí hrdinové se vrací ve druhé řadě povedeného seriálu. A jestli znáte filmového Percyho, ten seriálový je asi sedmnáctkrát lepší.
11. prosince
Král králů – kino
Oscar Isaac byl pilot ve Star Wars, profesor Frankenstein, marvelácký mutant… A teď je z něj Ježíš Kristus. Animovaný. A taky je tu Pierce Brosnan coby Poncius Pilát nebo Uma Thurman jako Panna Maria.
Prachová příšera – kino
Mads Mikkelsen je vrah, kterého si malá holčička najme, aby zabil příšeru, co jí sežrala rodinu. Ano, ano, taky máme v hlavě WTF, alej ještě víc v ní máme Hmmm!
12. prosince
Na nože: Probuzení mrtvého muže – Netflix
Daniel Craig neboli geniální detektiv Benoit Blanc se vrací. Zločiny na ostrově boháčů tentokrát vymění za komornější prostředí kostelů a církve.
The End of an Era – Disney+
Povinná jízda pro fanoušky Taylor Swift – šestidílný dokumentární seriál, který nahlédne do jejího soukromí v době, kdy jela monstrózní turné The Eras Tour.
F1 – Apple TV
Velký hit letošního léta a taky óda na závody Formulí 1 a šarm Brada Pitta míří na domácí obrazovky. A my jsme zvědaví, jak tam bude působit, protože velké plus tohoto jinak dost nenápaditého příběhu bylo, jak vás dokázal v kině vizuálně pohltit a přikovat do sedaček.
14. prosince
Mad Men – Disney+
Na disneyovskou streamovací službu míří kompletní Šílenci z Manhattanu, jeden z nejlepších seriálů všech dob (šestnáct cen Emmy a pět Zlatých glóbů!), který překypuje skvělými postavami, brilantními scénáři a sexy stylem šedesátých let. Když vám připomeneme, že tohle dílo z roku 2007 je o pracovnících v reklamě, je to asi jako popsat bibli coby příběh třicátníka na Blízkém východě.
17. prosince
Fallout – Amazon Prime Video
Válka. Válka se nikdy nemění. Ale z herní podoby se změnila na fakt povedený seriál (jak potvrdí i naše recenze Falloutu), který teď míří do druhé řady. Okey dokey!
18. prosince
Avatar: Oheň a popel – kino
Třetí Avatar Jamese Camerona uvede na scénu násilnický kmen Popelových Navi a konflikt na Pandoře eskaluje. Pokud vás tahle rozmáchlá modrá pohádka pořád baví, budete jistě spokojeni.
Emily in Paris – Netflix
Emily se z Paříže přesunula do Říma a její milostné a pracovní eskapády… pokračují. Netflix v páté řadě sází na ověřenou jistotu, jen mění kulisy. A o Římu platí to, co o Itálii výše.
25. prosince
Anakonda – kino
Možná si pamatujete stejnojmenný devadesátkový horor. Tahle hororová komedie s Jackem Blackem a Paulem Ruddem je o dvou parťácích, kteří do Amazonie zamíří natočit amatérský remake. Bude to blbost, ale nejspíš se zasmějeme.
SpongeBob: Pirátské dobrodružství – kino
Je to SpongeBob. Co jiného jste čekali?
26. prosince
Stranger Things – Netflix
První čtyři epizody jsme viděli (a naše recenze Stranger Things byla pěkně pozitivní), ale od třech dílů, co nás čekají po Vánocích, máme hodně vysoká očekávání.