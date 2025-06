Tohle chcete vidět v kině. F1 s Bradem Pittem je hloupý film, ale stejně vás dostane. Jako Top Gun

Uložit 0

Konečně je tady léto a konečně i pořádný letní film, který vás v kině přiková do sedaček a po kterém vám nebude líto, že jste si koupili lístky do IMAXu. Formule v něm lítají třísetkilometrovou rychlostí a vy s nimi, Brad Pitt se na vás usmívá a všechno tak dobře šlape dohromady, že F1 odpustíte i ten nejhloupější scénář, po kterém mohla sáhnout.

Formule jako Top Gun

Top Gun: Maverick, za kterým stojí mimochodem stejný režisér Joseph Kosinski, je jedna velká pohádka o pilotech stíhaček. F1 je úplně to samé, jen si za předmět své adorace bere piloty a závody formule 1. Uvidíte přes dvacet skutečných jezdců z ročníku 2023 i dalších osobností motorsportu od Lewise Hamiltona přes Fernanda Alonsa či Charlese Leclerca až po Toto Wolffa.

F1 je prostě od začátku do konce jedna zbožná óda na superrychlé monoposty a jejich svět. A zároveň Brada Pitta neboli stárnoucího, ale pořád rošťáckého outsidera Sonnyho Hayese, který má světu co ukázat. Má to své mouchy, některé ne úplně malé, ale víte co? Funguje to naprosto skvěle.

Je to hloupý film…

Než ale začneme F1 zaslouženě vychvalovat, pojďme si nejdřív nalít čistého vína. Nebo vlastně natankovat čistého benzinu. Scénář filmu je opravdu hloupý a plný těch nejtrapnějších klišé. Pittova postava mohla být ve svém mládí za hvězdu, ale místo toho je to stárnoucí lůzr. Přesto nakráčí do nejhoršího týmu formule 1 a začne všechny školit veteránskými triky, které z nějakého důvodu do té doby nikoho nenapadly. Šokuje divokými rozhodnutími na hraně pravidel a vyvolává chaos. Co myslíte, pochopí to jeho parťáci nakonec a poplácají ho po zádech?

Anebo taky běhá venku, píše tužkou na papír a háže si tenisáky. Zatímco jeho stájový parťák v podání Damsona Idrise je mladý floutek, co kolegu nerespektuje, na telefonu sjíždí sociální sítě (samozřejmě s přicucnutým manažerem, co řeší lajky a PR) a trénuje s nejmodernějšími technologiemi v gymu. Co myslíte, objeví v okamžiku krize kouzlo oldschoolového přístupu?

Prostě cokoliv vás napadne za klišé z filmů o sportu/soupeření/rivalitě/týmové práci, to v F1 uvidíte. Nabízí se srovnání s dalším formulovým filmem Rivalové neboli Rush z roku 2013. Snímek o Nikim Laudovi byl taky taková závodnická pohádka, ale scény mimo tratě zvládal mnohem líp.

… ale vůbec to nevadí

Jenže hned na začátku vás F1 dostane svou oldschoolovou sázkou na napětí, akci a zážitek, který fakt chcete vidět v kině. Stejně jako se Top Gun točil ve skutečných stíhačkách, tak se F1 točila ve skutečných formulích. Na filmu je to znát a svědčí mu to. Opravdu máte pocit, jako byste seděli v kokpitu. Závodní sekvence ani na sekundu nenudí, což ještě podporuje skvělá práce s hudbou nebo střihem.

Jízdu po okruhu dostanete hned v úvodních scénách a jednoduše budete chtít víc. Budete chtít vidět, kam se oba jezdci posouvají. Co Sonny Hayes zase vymyslí. A hlavně budete chtít cítit to příjemné napětí, které F1 poctivě buduje – na začátku vás čapne a do konce nepustí. A to je přesně to, co od letního blockbusteru chceme.

Brad Pitt a jeho kokpit

Brad Pitt je sice už šedesátník, ale co si budeme – je to pořád chlap, na kterého je příjemné se koukat. F1 to moc dobře ví a cíleně s tím pracuje, nejenom ale v jeho případě. Tenhle film je oldschoolový i v tom smyslu, že jeho hrdinové nejsou – až na Damsona Idrise, o kterého tu ale upřímně tolik nejde – žádní rozjuchaní mlaďoši, ale právě stárnoucí Pitt a jeho parťák Javier Bardem nebo čtyřicátnice Kerry Condon. A film s energií, kterou oni předvádí, tady dlouho nebyl. Naposledy možná ten druhý Top Gun.