Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Jedna rodina se mačkala v garsonce, druhé nevyhovoval byt v novostavbě. Takhle dopadly dvě proměny

Pražský Ateliér Důmysl přetvořil obě jednotky na otevřené byty. Třeba v prvním z nich jsou místnosti odděleny ne stěnami, ale vestavěným nábytkem.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

stodulky-5

Foto: Zuzana Veselá

eliasova
eliasova7
eliasova5+14
eliasova4
eliasova6
eliasova1
eliasova8
eliasova3
eliasova2
stodulky-3
stodulky-2
stodulky4
stodulky3
stodulky5
stodulky6
stodulky2
stodulky1
0Zobrazit komentáře

Mladá rodina z pražského Břevnova žila nějakou dobu v garsonce, s batoletem ale brzy přestalo takové bydlení stačit. Záchrana přišla v podobě babičky, která jim nabídla, že si s nimi prohodí svůj byt v Bubenči v činžovním domě z roku 1929. Jeho rozvržení už ovšem nevyhovovalo představám o moderním bydlení. A tak nastoupili architekti z Ateliéru Důmysl – a vytvořili nový, plnohodnotný prostor s velkou kuchyní, která se původně nacházela ve vstupní chodbě, nově propojenou s obývákem, ložnicí a dětským pokojíčkem.

V bytě se pro dosažení této otevřenější dispozice hodně bouralo, postavena však byla pouze jedna nová stěna mezi ložnicí a novou koupelnou s vanou a sprchovým koutem. Zbytek místností je oddělen vestavěným nábytkem z dílny truhlářské firmy Vestavstyl, která vyráběla na míru všechny prvky interiéru včetně kuchyně s ostrůvkem a jídelním stolem či průchozí knihovny. Noví majitelé si pak byt doplnili vlastními obrazy a také růžovými židlemi.

Další rodina si jako své zázemí vybrala byt v novostavbě developerského projektu na kraji Stodůlek. Jedná se o střešní jednotku o rozloze 72 metrů čtverečních, k níž náleží venkovní terasa s obdobně velkou plochou 73 metrů čtverečních. Majitelům však v bytě chybělo více ložnic, koupelna s vanou či samostatná prádelna. Proto si také povolali na pomoc Ateliér Důmysl, konkrétně architekty Lenku Topinkovou a Martina Zimu.

Jejich úkolem bylo především vymyslet rozvržení bytu tak, aby mohl sloužit čtyřčlenné rodině, což se povedlo i díky posunutí dvou příček. Dalším zadáním bylo zajistit co největší využití prostoru pro kuchyň a její pracovní plochu, a to jejím rozšířením do části obývací zóny. V bytě se teď nachází několik atypických prvků, například jídelní stůl navržený na míru či šikmé skříně knihovny a botníku s lavicí.

„Byt ve Stodůlkách byl pro nás zajímavou výzvou z několika pohledů. Opticky velký, ale ve skutečnosti menší byt s terasou, omezenější rozpočet a nemožnost velké rekonstrukce novostavby nás donutily být o to kreativnější při návrhu nábytku. Ten je proveden bez přebytečné okázalosti a luxusu, spíše je ukrytý v pečlivě promyšlených detailech, hravých tvarech a barevné koncepci,“ vysvětluje architekt Zima.

Související témata:Ateliér DůmyslByty
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    kretinsky-tkac

    Obří injekce pro investiční impérium Daniela Křetínského. Přes 12 miliard mu posílá největší český fond

  2. 2

    bikero

    V „krvavé lázni“ skončilo i Bikero. Ambiciózní e-shop s bicykly dluží přes 70 milionů

  3. 3

    dedek

    Ježíšek opět navštívil Dědkův Jablotron. Kdo ze zaměstnanců chtěl, mohl si přilepšit o stovky tisíc

  1. 1

    lego-downton

    Český fanoušek navrhl LEGO podle oblíbeného britského seriálu. Je tak povedené, že vyjde oficiálně

  2. 2

    vosimecz-mvp

    Za jejich pizzu by je Italové prokleli, oni na ní generují 500 milionů ročně. A to jsou zatím jen na Moravě

  3. 3

    marsalek-1

    Žije tu 150 lidí a končí silnice. Josef Maršálek ukazuje, že i na takovém místě jde mít žádanou pekárnu