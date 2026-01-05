Jedna rodina se mačkala v garsonce, druhé nevyhovoval byt v novostavbě. Takhle dopadly dvě proměny
Pražský Ateliér Důmysl přetvořil obě jednotky na otevřené byty. Třeba v prvním z nich jsou místnosti odděleny ne stěnami, ale vestavěným nábytkem.
Mladá rodina z pražského Břevnova žila nějakou dobu v garsonce, s batoletem ale brzy přestalo takové bydlení stačit. Záchrana přišla v podobě babičky, která jim nabídla, že si s nimi prohodí svůj byt v Bubenči v činžovním domě z roku 1929. Jeho rozvržení už ovšem nevyhovovalo představám o moderním bydlení. A tak nastoupili architekti z Ateliéru Důmysl – a vytvořili nový, plnohodnotný prostor s velkou kuchyní, která se původně nacházela ve vstupní chodbě, nově propojenou s obývákem, ložnicí a dětským pokojíčkem.
V bytě se pro dosažení této otevřenější dispozice hodně bouralo, postavena však byla pouze jedna nová stěna mezi ložnicí a novou koupelnou s vanou a sprchovým koutem. Zbytek místností je oddělen vestavěným nábytkem z dílny truhlářské firmy Vestavstyl, která vyráběla na míru všechny prvky interiéru včetně kuchyně s ostrůvkem a jídelním stolem či průchozí knihovny. Noví majitelé si pak byt doplnili vlastními obrazy a také růžovými židlemi.
Další rodina si jako své zázemí vybrala byt v novostavbě developerského projektu na kraji Stodůlek. Jedná se o střešní jednotku o rozloze 72 metrů čtverečních, k níž náleží venkovní terasa s obdobně velkou plochou 73 metrů čtverečních. Majitelům však v bytě chybělo více ložnic, koupelna s vanou či samostatná prádelna. Proto si také povolali na pomoc Ateliér Důmysl, konkrétně architekty Lenku Topinkovou a Martina Zimu.
Jejich úkolem bylo především vymyslet rozvržení bytu tak, aby mohl sloužit čtyřčlenné rodině, což se povedlo i díky posunutí dvou příček. Dalším zadáním bylo zajistit co největší využití prostoru pro kuchyň a její pracovní plochu, a to jejím rozšířením do části obývací zóny. V bytě se teď nachází několik atypických prvků, například jídelní stůl navržený na míru či šikmé skříně knihovny a botníku s lavicí.
„Byt ve Stodůlkách byl pro nás zajímavou výzvou z několika pohledů. Opticky velký, ale ve skutečnosti menší byt s terasou, omezenější rozpočet a nemožnost velké rekonstrukce novostavby nás donutily být o to kreativnější při návrhu nábytku. Ten je proveden bez přebytečné okázalosti a luxusu, spíše je ukrytý v pečlivě promyšlených detailech, hravých tvarech a barevné koncepci,“ vysvětluje architekt Zima.