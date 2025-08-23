Jednu z nejzásadnějších fantasy sérií čeká obří české vydání. Všech deset knih vyjde najednou
Roger Zelazny a jeho Amber nejsou pro znalce žánru novinkou – nakladatelství Argo ale chystá ucelené vydání od oceňovaných překladatelů.
Jestli rádi čtete fantasy, tak se máte na co těšit. Nejenže už za pár týdnů vyjde nový Zaklínač od Andrzeje Sapkowského. Ale na začátek příštího roku se chystá také velké vydání ságy, která patří k absolutní klasice žánru. V češtině vyjde všech deset dílů Kronik Amberu od Rogera Zelaznyho.
Tahle slavná série už kdysi česky vyšla. Některé knihy dokonce vícekrát. Jenže hned její první díl dostal v devadesátkách anticenu za nejhorší překlad. A ucelené, sjednocené vydání Kronik Amberu v českém jazyce domácím čtenářům dlouhodobě chybělo. To nyní napraví nakladatelství Argo.
„V edici Fantastika se chystá nové vydání klasické fantasy série Amber skvělého Rogera Zelaznyho. Vyjde v novém českém překladu ve dvou omnibusech, tedy po pěti svazcích v jedné knize,“ uvádí Argo se zmínkou, že ke čtenářům by se veledílo mělo dostat už v prvním pololetí příštího roku. A že Amber neznáte? Tak vás třeba naláká to, že za jednu z nejlepších věcí, které v životě četl, ho považuje i G. R. R. Martin, proslavený Hrou o trůny.
Ságu amerického spisovatele Rogera Zelaznyho započatou v 70. letech tvoří dvě pětice knih, v češtině mají vyjít najednou. Počínaje dílem Devět princů Amberu vyprávějí příběh, v němž naše Země i další paralelní světy jsou jen odrazem či stínem světa skutečného. Slovenští čtenáři se mimochodem nového vydání už nedávno dočkali díky nakladatelství Tatran – jsou to knihy z úvodní fotografie článku.
Spletitý děj Amberu se točí kolem jeho polobožských obyvatel, kteří jsou často cyničtí manipulátoři spíš než klasičtí hrdinové. Podobně i Zelaznyho svižný styl místy připomene drsnou a dospělou detektivku, ne typické fantasy. V knihách však ochutnáte i silnou špetku Shakespeara, jehož dílo se v Amberu mnohdy odráží. Podobně jako mytologie od keltské přes severskou až po krále Artuše.
Vynikající zprávou pro domácí čtenáře je fakt, že do češtiny Amber nově převádí nesmírně zkušená dvojice Richard Podaný a Radovan Zítko. Prvně jmenovaný za svou překladatelskou práci dokonce v minulosti získal cenu Magnesia Litera. „Amber tak konečně bude po mnoha letech v českém překladu k dispozici kompletní, navíc v podobě a v kvalitě, kterou si dle nás skutečně zaslouží,“ zní z Arga.
A než tohle ne úplně obvyklé fantasy – v němž se spory mocných rodů mísí se střelným prachem, alternativními světy, manipulací času i jednorožci – vyjde, můžete si zkrátit čekání jiným dílem oplývajícím mečem a magií. Už 30. září do českých knihkupectví zamíří nový Zaklínač s podtitulem Rozcestí krkavců. Ukáže vám Geralta za mlada.