Jeho startup rychle roste, teď zavětřil další příležitost. Vyvíjí lidského avatara pro hry a igaming

Při sledování sportovních utkání většina z nás podvědomě tipuje, jak daný zápas nebo závod dopadne, a občas si na svého favorita i vsadí. Poslední roky roste také popularita esportu, tedy profesionálního hraní počítačových her – a jeho diváci chtějí sázet také. Na této vlně zájmu se už několik let veze český startup Oddin.gg, který sázkovým kancelářím a bookmakerům nabízí pokročilé analýzy dat z esportových utkání.

Startup rozjel v roce 2018 Vlastimil Venclík, který se s dalšími spoluzakladateli dlouhodobě zajímal o esport a sledoval jeho prudký celosvětový růst. „Toto odvětví se během relativně krátké doby proměnilo z kratochvíle několika hráčů videoher v miliardového giganta s celosvětovým dosahem,“ připomíná sedmatřicetiletý podnikatel.

Oddin předloni zaznamenal růst o 7958 procent, Deloitte ho tak v aktuálním žebříčku Fast 50 prohlašuje za nejrychleji rostoucí firmu ve střední Evropě. Startup už v minulosti nabral investice od Presto Ventures, Velo Partners nebo Genting Ventures. A podle Venclíka je teď profitabilní i díky tomu, že téměř nemá konkurenci.

Další příležitost teď Venclík zavětřil v oblasti generativní umělé inteligence pro sport, igaming nebo hry. „V tomto segmentu zatím žádnou výraznou konkurenci nevidím. I proto se nyní snažíme vybudovat největší GenAI startup v Evropě, možná na světě,“ hlásí.

Jeho nový projekt nazvaný Valka.ai vyvíjí lidského avatara generovaného umělou inteligencí, který bude schopen komunikovat s uživatelem v reálném čase. „Napadlo nás to před dvěma lety, když jsme se naplno ponořili do generativní AI. Prostě jsme experimentovali, stavěli, zkoumali. Tehdy by nás nikdy nenapadlo, kam nás to nakonec dovede,“ vzpomíná Venclík.

Valka.ai se tak zaměří například na personalizované interakce během hraní her, generování detailních časových os zápasů nebo vytvoření AI komentátora pro esportové zápasy. „Začneme se sportem, igamingem a hrami, další obory přijdou později,“ přibližuje startupista, který nadále zůstává i CEO Oddinu.

První produkty chce Venclík skrze Valka.ai monetizovat během příštího roku, teď shání externí financování. „Bavíme se s domácími i zahraničními investory. Ostatně i Valka.ai bude globální – plánujeme mít kanceláře v Evropě i Americe. Nedávno jsem byl v San Francisku, kde jsem k nám verboval nové lidi. Zájem je velký. A můj apetit také,“ uzavírá.