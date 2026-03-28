Jeho tenisky vaši tátové milují. S miliardami v zádech teď pro Crocs navrhl nazouváky, které okamžitě zaujaly
Crocs už dávno nejsou jen terčem módních vtipů. Značka s tržbami přes tři miliardy dolarů ale teď hledá další hit. A jak se zdá, zřejmě ho našla.
Pracoval na jedněch z nejslavnějších tenisek, které kdy vznikly. Byl u zrodu takzvaných taťkovských bot, vymyslel nejvýraznější model devadesátých let a také pomohl překreslit trh se streetwearovou módou. Teď se designér Steven Smith o něco podobného pokusí u miliardového výrobce nazouváků, které zná celé Česko ze zahradních grilovaček. A vše nasvědčuje tomu, že bude opět esteticky šokovat.
Crocs už dávno nejsou jen pohodlnými „ošklivými nazouváky“, kterým se módní svět nejdřív smál a pak je vzal na milost. Dnes je to velký, veřejně obchodovaný a stále rostoucí byznys, ostatně samotná značka utržila v minulém roce přes 3,3 miliardy dolarů, tedy více než 70 miliard korun. A s takovou velikostí přichází i nová výzva: jak nezůstat firmou jedné boty.
Právě proto vedení společnosti na konci roku 2024 sáhlo po velkém jménu. Najalo Stevena Smithe, veterána v oboru designu tenisek, který má v nové roli pomáhat s vývojem dalších modelů a posouvat designový jazyk Crocs i sesterské značky Heydude. Jinými slovy nemá „uhlazovat“ image značky, ale pomoct jí navrhnout, co přijde po takzvaném clogu (jak se zmíněným pantoflím říká).
Na první pohled to může působit jako bizarní spojení. Ikona prémiových tenisek a značka, která vyrostla na gumových nazouvácích. Jenže právě v tom je ten tah překvapivě logický. Crocs dnes nepotřebují další barevnou variaci svého známého modelu ani další krátkodobou spolupráci, kterých má několik desítek. Do budoucna se jim bude hodit nový produkt, na kterém půjde stavět další růst. A právě tady Smithův životopis začíná dávat smysl.
Ve světě tenisek jde o jednu z nejrespektovanějších postav posledních dekád. Po absolvování Massachusetts College of Art and Design v roce 1986 nastoupil do New Balance, kde se podílel na podobě modelů jako 997 a 1500. Bot, které stály na kvalitní konstrukci, pohodlí a dlouhé životnosti – a které se později staly základem estetiky a dnes se jim s nadsázkou říká dad shoes.
Právě v New Balance se ukázalo, co Smith umí. Nenavrhoval boty jako módní výstřelky, ale jako seriózní produkty své doby. Teprve zpětně se z nich staly kulturní objekty. To, co vznikalo jako promyšlená běžecká obuv, se o desítky let později vrátilo jako módní šablona. Smith tak pomáhal vytvářet jazyk, který trh naplno docenil až s velkým odstupem.
Další zásadní kapitola přišla u Reeboku, kde se sportovní boty v jeho podání začaly měnit z funkčního produktu ve výraznou věc. Skvělým příkladem je InstaPump Fury, jedna z nejodvážnějších tenisek devadesátých let. Futuristická, nezvykle tvarovaná a na první pohled až zneklidňující. Tady se ukázalo, že Smith nehledá automatickou líbivost, ale tvar, který publikum nejdřív znejistí a až potom si ho osvojí.
Stejný princip o desítky let později zopakoval také v Yeezy, kam přišel v roce 2016 a spolu s kontroverzním Kanyem Westem (dnes známým jako Ye) pomohl definovat jednu z nejsilnějších kapitol novodobého teniskového trhu. Během osmi let vznikly modely, které zásadně ovlivnily podobu sneakers i luxusní streetwearové módy. Především siluety Boost 500 a Boost 700 ukázaly, že Smith umí přetavit radikální tvar do produktu s masovým dosahem.
Právě proto dnes má jeho příchod do Crocs docela logiku. Značka, která vyrostla na jedné ikonické siluetě, teď potřebuje něco víc než nové barvy a další kreativní spolupráce. Potřebuje navrhnout, co přijde po „pantoflích“. A první velký výsledek Smithovy práce už je vidět na futuristickém modelu Ripple.
Ten není důležitý jen proto, že je nový. Důležitý je hlavně tím, že nepůsobí jako vedlejší experiment ani jednorázová designová odbočka, ale spíš jako první opravdu zvučný pokus ukázat, jak by Crocs mohly vypadat po éře klasického clogu. Smith tu vzal základní DNA značky, tedy pěnový materiál, pohodlí, slip-on princip i perforaci, a přetavil vše do jakési sochařštější a agresivnější formy.
Důležité je i to, jak s modelem firma pracuje. Ripple nedostal podobu „jednorázovky“ pro úzkou skupinu fanoušků, ale naopak ho od začátku staví jako důležitý designový moment a jako jeden z prvních viditelných výstupů nové kreativní éry. A širší release, který zvedl na diskuzních fórech velkou vlnu nadšení, přišel letos v březnu. A poměrně pochopitelně se rychle vyprodal.
Pro Crocs je Ripple důležitý i produktově. Firma na něm testuje, jestli dokáže vedle svého vlajkového modelu postavit další slavnou siluetu. Značka už navíc naznačila, že s Ripplem počítá i dál, přes další barevné varianty a širší rollout. To z něj dělá spíš nový produktový pilíř v testovací fázi než experiment, který přišel a rychle zase z radaru zmizí.
I proto dává spojení Smithe a Crocs smysl. Ne jako kuriozita, ale jako promyšlený tah. Crocs hledají, co přijde po jejich ikonickém modelu, a Smith je přesně ten typ designéra, který umí z nečekaného tvaru udělat velké téma.