Jeho videa, jak přežívá v divočině, mají desítky milionů zhlédnutí. Teď youtuber končí, vadí mu sláva

Uložit 0

Možná jste o kanálu Outdoor Boys nikdy neslyšeli. Ale pokud byste někdy potřebovali na chvíli vypnout nebo by vás jen lákala představa, jaké by to bylo postavit s dětmi srub, přežít noc v arktickém kruhu bez stanu nebo chytat ryby bosý u řeky, zřejmě by si vás jeho videa dříve nebo později našla. Luke Nichols – právník, otec tří synů, nadšenec do přežití v přírodě a autor jednoho z nejsledovanějších outdoorových kanálů na YouTube – však teď oznámil, že s natáčením končí. Prý byl až moc slavný.

Na YouTube nasbíral víc než 15 milionů odběratelů, jeho videa mají v součtu miliardy zhlédnutí. Jen za poslední rok a půl kanál vystřelil o 12 milionů nových odběratelů. V době, kdy studoval práva, asi netušil, že bude vydělávat hlavně na internetu. YouTube pro Nicholse byl původně jen vedlejší projekt.

Nejdřív spustil rybářský kanál Catfish and Carp, kde ukazoval návody na navazování háčků nebo tipy na vybavení. V roce 2017 ale přišel s nápadem na něco dalšího: chtěl ukázat, jak trávit čas (nejen) s dětmi venku, stavět přístřešky, přespávat v přírodě, zkoušet přežít v různých podmínkách. A tak vznikl kanál Outdoor Boys.

Formát byl jednoduchý: Luke a jeho tři synové vyráželi do lesa, do hor, k vodě. Někdy si postavili dřevěnou pec, jindy přežívali v pustině za polárním kruhem. Vařili, testovali vybavení, učili se orientaci, někdy jen pozorovali přírodu. Dělali to po svém – bez senzace, bez přehnané produkce, často jen s kamerou v ruce a rukama od hlíny. A právě tím si získali publikum napříč kontinenty.

V době, kdy internet zaplavují rychlá videa a snaha o co největší dosahy za každou cenu, působil tenhle kanál jako návrat k podstatě YouTube – dělej něco smysluplného a sdílej to.

Ale místo toho, aby z toho Nichols těžil a spustil vlastní merch nebo uzavíral spolupráce se značkami, se rozhodl úplně opačně. 17. května zveřejnil video nazvané Goodbye, ve kterém oznámil, že končí.

„V posledních 18 měsících tahle platforma přinesla mojí rodině obrovskou pozornost. Kromě 2,8 miliardy zhlédnutí přímo na YouTube jsme byli násobně víckrát zhlédnuti na jiných platformách, kde lidi bez povolení sdílejí moje videa. A to už začíná být moc,“ říká Nichols ve videu, pod kterým vypnul komentáře.

„Pořád víc lidí mě zastavuje, chce si povídat, fotit se… A moje žena i já jsme se začali reálně bát, co to s naší rodinou udělá, když v tom budu pokračovat. Teď je čas skončit – dřív, než to bude nevratné,“ dodává.

Nichols ve videu působí vyrovnaně. Ostatně tak, jako celou dobu. Jeho videa jsou uklidňující, bez dramat. I on ale poznal, jaké to je být pracovně opotřeben. „Mám za sebou 1 110 videí. Spousta nocí beze spánku. Natáčení, střih, kempování. Bylo to skvělé, ale i dobrých věci může být příliš,“ dodává tvůrce oblíbeného kanálu.

Ze závěru rozlučkového videa je jasné, že nejde o dramatické odmlčení ani kalkul. Je to uvědomělý krok zpět. „Teď se chci soustředit na svoje kluky. Chci jim pomoct a připravit je na dospělost,“ říká. A dodává: „Jestli vám moje videa někdy pomohla, běžte a zkuste někomu pomoct taky.“