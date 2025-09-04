Jeho zmenšené postavy na zákuscích visí v Myšákovi i Tisse. Chtěl bych dělat i merch pro zaměstnance, říká
Tiny Delicious World je kreativní projekt fotografa Vojtěcha Bartoníčka, který propojuje sport a gastronomii v originálních vizuálech.
Pohlednice s miniaturními postavičkami cukrářů na větrníku nebo print žen sedících na kabelce jste mohli v posledním době zahlédnout třeba v Cukrárně Myšák nebo v Ademi shop & café. Za vizuály stojí Vojtěch Bartoníček, fotograf a autor projektu Tiny Delicious World. S nadsázkou říká, že šlo původně jen o volnočasový projekt, který si ale našel mnohem víc příznivců, než sám čekal. „Mým hlavním cílem je spolupracovat s kavárnami či značkami a vytvářet obrazy na míru a merch pro zaměstnance,“ přiznává.
Bartoníček pochází z Trutnova, ale deset let žil v Londýně, kam se přestěhoval hned po střední. „Vůbec jsem nevěděl proč, za čím. Jen jsem nechtěl pracovat v Česku,“ popisuje svou tehdejší motivaci k odchodu ze země. V Británii pak začínal v gastronomii, ale i díky zkušenostem s focením se brzy dostal k práci fotografa pro agenturu zaměřenou na sociální sítě.
Po pandemii se Bartoníček v roce 2022 nakonec rozhodl pro návrat do Česka. „Vrátit se zpátky bylo to nejlepší rozhodnutí. Přijde mi, že možnosti kreativity jsou tady mnohem jednodušší,“ vysvětluje s tím, že je Česko menším rybníčkem a kontakty tady člověk sežene jednodušeji.
Toho rovnou využil a po návratu založil spolu s bývalou spolužačkou Vendulou Knapovou malou kreativní agenturu, která dnes zajišťuje marketing a sociální sítě pro řadu klientů – jak v Praze, tak v rodných Krkonoších. Jakmile se agentura rozběhla a stabilizovala, vrhl se Bartoníček na jeho novopečený kreativní projekt Tiny Delicious World. Ten odstartoval v kavárně Kafe a Víno Nade Dnem v Maršově, kterou vede jeho kamarádka Petra Klimeš.
„Nabídla mi, zda bych u ní nechtěl udělat výstavu. Nabídku jsem nakonec přijal a měl pár měsíců na to vymyslet, co u ní bude viset. Vzhledem k mému backgroundu v gastronomii a zároveň vášni pro sport nakonec vznikla propojená kolekce fotek,“ popisuje Bartoníček původní vznik značky.
Dnes můžete jeho obrazy vídat v řadě pražských kaváren – často na nich uvidíte právě místní ikonické jídlo a na něm zmenšené postavy lidí. Podle Bartoníčka je to pro něj navíc příznačné – sám se označuje za typického kavárenského povaleče.
„Jedním z prvních projektů bylo Tisse Bakery na Nuselské. Viděl jsem tam jejich ikonickou matcha kostku, a říkal jsem si, že by bylo cool vyfotit dva tenisty, jak na ní hrajou tenis. Z toho vzniklo první dílo kolekce – na fotce jsem byl navíc já s mým tátou,“ vzpomíná na začátky projektu fotograf, který dodnes fotí v Londýně třeba pro Hard Rock Cafe.
Jakmile byla fotka hotová, oslovil samotnou kavárnu, zda by ji mohl sdílet na sítích a podnik označit. Ten si obraz nakonec sám na svých profilech nasdílel a vzbudil tak vlnu pozitivních reakcí. Podobný scénář se odehrál i v případě Šodó bistra a jejich oblíbené čokoládové cookie. Dnes už Bartoníčkova tvorba visí třeba i v cukrárně Myšák nebo v Ademi shop & café.
Vedle samotných printů a obrazů na zakázku začal Bartoníček tvořit i merch – především trička, která vznikají ve spolupráci s jeho sestrou, zakladatelkou sportovní značky Baterca. „Ségra je šije společně s mamkou. Chtěl jsem něco dostupnějšího. Print za pět tisíc může být pro někoho moc, ale tričko za 898 korun už je jiná věc,“ míní.
Zákazníci si navíc mohou nechat udělat vlastní merch – nechat se vyfotit a zmenšit na tričko s grafikou vytvořenou na míru podle jejich oblíbeného sportu a jídla. „Stojí to nějakých 2 500 korun. Mně to přijde fér – nechci, aby to bylo drahé. Já ty peníze radši vydělám jinde a tady budu investovat čas,“ říká Bartoníček, který celý projekt stále vnímá spíš jako koníček.
Do budoucna by ale chtěl, aby Tiny Delicious World tvořil větší část jeho pracovního života. „Mým hlavním cílem je spolupracovat s kavárnami či značkami a vytvářet obrazy na míru a merch pro zaměstnance. To by mě hrozně bavilo,“ přiznává a dodává, že by chtěl najít i cestu ve spolupráci se sportovními kluby.