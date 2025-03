Její syn se narodil předčasně a bojoval o život, tak o něm napsala knihu. A vybrala na ni půl milionu

Uložit 0

Měl to být oddychový víkend na chatě u Třeboně. Lucie Konečná byla zhruba na konci sedmého měsíce těhotenství a plánovala odpočívat. Pak ale zjistila, že krvácí. Zavolali tedy s manželem sanitku, která ji odvezla do nemocnice v nedalekých Českých Budějovicích. „Tam jsem se dozvěděla, že mám abrubci placenty, což je život vysoce ohrožující stav pro matku i pro dítě,“ popisuje Konečná. Komplikovaný příběh narození syna teď promítla do knihy pro děti. Na její vydání vybírá peníze na platformě Hithit a za týden od začátku sbírky se jí podařilo vybrat už víc než dvojnásobek toho, co chtěla.

Při abrupci placenty, což je nepříliš častá komplikace vyskytující se zhruba u jednoho procenta porodů, se odloučí placenta od dělohy matky ještě před porodem. Dítě tak může v děloze trpět nedostatkem kyslíku a živin, matčin život může ohrozit krvácení. Řešením je akutní císařský řez, který podstoupila i Lucie Konečná. A tak se Jonáš narodil devět týdnů před termínem. Bez problémů ale jeho vstup do světa nebyl. „Vážil jeden a půl kila, což je strašně málo. Měl nezralé plíce, takže mu pak jedna praskla. A musel být v inkubátoru na jipce, kam jsem za ním mohla ze začátku vždy jen na velmi omezenou dobu,“ říká Konečná.

V době, kdy docházela za synem do nemocnice, mu dala Lucie Konečná také jeden slib. „Maminky tam dětem většinou zpívaly, jenže já zpívám hrozně, tak jsem mu chtěla vyprávět pohádku. Ale komunikace s miminkem, které spí, mi moc nešla. Tak jsem mu tam slíbila, že o jeho příběhu napíšu jednou knížku,“ vysvětluje, jak přišla na nápad sepsat Jonášův příběh a část z výtěžku z jeho prodeje věnovat organizaci Nedoklubko.

Vznikla tak kniha Jonáš kosmonautem. „Kosmonautem proto, že tak v tom inkubátoru s dýchacím přístrojem vypadal,“ směje se už teď Konečná. Pohádková kniha je určená pro nedonošené děti a jejich rodiče. Hlavní postava knihy – Jonáš – je tak malý, že ho nezvládne rodičům přinést čáp, a tak za nimi musí dojít sám. „Je tam řada narážek, které pochopí jen rodiče nedonošených dětí. Třeba na inkubátor, který vypadá jako žirafa,“ říká Konečná. Knihu ilustrovala Jonášova teta, ilustrátorka Anna-Marie Konečná.

Jonáš kosmonautem aktuálně sbírá finance na vydání na platformě Hithit. Za jediný týden kniha vybrala už přes půl milionu korun, což je víc než dvojnásobek původního cíle. Lucie Konečná svou část autorského honoráře věnuje právě organizaci Nedoklubko, které tím chce poděkovat za pomoc. „Aktuálně by to mělo být kolem stopadesáti tisíc korun,“ vypočítává.

Právě organizace Nedoklubko totiž rodině během náročného období výrazně pomohla. Koneční jsou původně z Písku, když Lucii Konečnou pustili z nemocnice, pronajala si společně s manželem a dvěma psi byt v centru Českých Budějovic a za synem do nemocnice denně docházela. „Když jsem nemohla být s Jonášem, potřebovala jsem být s rodinou, což ale zároveň bylo občas i komplikované. Nikdo totiž neví, jak se má chovat ve chvíli, když se narodí nedonošené miminko, u kterého hrozí, že umře,“ popisuje Konečná.

Právě v tu dobu pomohla rodině organizace Nedoklubko, která se specializuje na podporu rodičům předčasně narozených dětí a posléze je i dále sdružuje. „Přišla za mnou jejich dobrovolnice a přinesla mi spoustu materiálů pro mne i pro rodinu, což se může zdát jako drobnost, ale vy se v tu chvíli ocitnete v pro vás úplně nové situaci a nevíte, jak s ní naložit,“ vysvětluje Konečná a dodává, že jí velmi pomáhala také podpora ostatních maminek nedonošených dětí, se kterými ji organizace propojila.