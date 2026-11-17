Jensen Huang poprvé po konci v Nvidii promluvil. Kaje se a říká: Bylo by mi ctí vrátit se jako CEO
Zakladatel čipového giganta přiznává vážné chyby v osobním životě. Podle zámořských médií ale firma hledá jiného šéfa.
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Necelý týden poté, co po 33 letech skončil v čele Nvidie, se Jensen Huang poprvé ozval veřejně – a rovnou nabídl, že se vrátí. V krátkém písemném prohlášení uvádí, že se na něj od odchodu obracejí zaměstnanci, investoři, obchodní partneři i zákazníci firmy s výzvami, aby znovu převzal vedení. „Pokud představenstvo rozhodne, že můj návrat je v nejlepším zájmu našich akcionářů, zaměstnanců, společnosti a Ameriky, bude mi ctí těmto výzvám vyhovět a vrátit se jako generální ředitel,“ píše třiašedesátiletý Huang.
Huang se v prohlášení znovu omlouvá. „Nedostál jsem standardům, které se v Nvidii očekávají od každého, a ve svém osobním životě jsem se dopustil vážných chyb. Způsobil jsem představenstvu problémy, kterých hluboce lituji,“ uvádí a slibuje, že bude spolupracovat s nezávislým vyšetřováním, které představenstvo vede. Huang skončil poté, co vyšly najevo jeho mimomanželské poměry. Jeden z nich měl s Alicí Huangovou, kterou americké úřady podezírají z kontaktů s čínskou rozvědkou, další se zaměstnankyněmi Nvidie. Peking jakoukoli snahu Huanga špehovat odmítá.
Představenstvo podle stanice CNBC najalo advokátní kancelář Wachtell Lipton, která prověřuje, zda Huangovo jednání neohrozilo národní bezpečnost nebo firemní tajemství. V úterý ráno navíc oznámilo, že zakládá nový výbor, který bude dohlížet na pravidla Nvidie v oblasti národní bezpečnosti a na dodržování omezení vývozu. Firmu mezitím dočasně řídí finanční ředitelka Colette Kressová a v pátek představenstvo uvedlo, že vybírá personální agenturu, která má najít trvalého nástupce.
Představenstvo ale s Huangovým návratem podle zámořských médií nepočítá. Deník The Wall Street Journal píše, že rada v čele s nově jmenovaným předsedou Harveym Jonesem jeho opětovné jmenování nezvažuje, a stejnou informaci už v pondělí přinesla CNBC. Tlak zvenčí je přitom silný. Online petici za Huangův návrat podepsalo přes 180 tisíc lidí a v pondělí se přidal i americký prezident Donald Trump. „Určitě by mi nevadilo to vidět,“ řekl novinářům s tím, že si podle něj Huang vzal velké ponaučení.
Za zakladatele se staví i investoři. Brad Gerstner z fondu Altimeter Capital a Gavin Baker z Atreides Management podle agentury Bloomberg vyzvali v dopise představenstvu, který zveřejnili na síti X, aby k budoucímu vedení přistupovalo pomalu a rozvážně a zvážilo i Huangův návrat. Podporu mu vyjádřil také šéf Tesly a SpaceX Elon Musk.
Své slovo přidali i lidé zevnitř firmy: Nader Khalil, ředitel pro vývojářské technologie, poslal předsedovi Jonesovi dopis, který podle WSJ koloval mezi manažery Nvidie. „Věřím, že Nvidia jednou najde nástupce, ale ten přechod nemůžeme udělat zbrkle,“ píše Khalil. „Nvidia se bez Jensena v příštích klíčových letech neobejde.“
Podstatnou část prohlášení věnuje Huang i Spojeným státům, kam přišel před 53 lety. „Nikde jinde než v Americe by společnost jako Nvidia nemohla vzniknout. Miluji naši zemi a miluji Nvidii,“ píše. Nvidia, kterou Huang dovedl na vrchol jako její šéf od založení, ještě v úterý zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí. Pro Kressovou, která vedle dočasného vedení firmy dál zůstává finanční ředitelkou, jde o první velkou zkoušku.
Celé Huangovo prohlášení přinášíme v překladu:
„Během uplynulého týdne mě zahltila láska a podpora přátel, kolegů z oboru i lidí, se kterými jsem se nikdy nesetkal. Děkuji všem, kdo projevili laskavost mně a mé rodině. Znamená to pro mě všechno.
Do Spojených států jsem přišel před 53 lety a americké občanství je jedním z největších darů a nejhrdějších okamžiků mého života. Nvidia je mým celoživotním dílem. Budovat ji spolu s kolegy do dnešní podoby pro mě byla výsada a čest. Nikde jinde než v Americe by společnost jako Nvidia nemohla vzniknout. Miluji naši zemi a miluji Nvidii.
Nedostál jsem standardům, které se v Nvidii očekávají od každého, a ve svém osobním životě jsem se dopustil vážných chyb. Způsobil jsem představenstvu problémy, kterých hluboce lituji. Za své chyby nesu plnou odpovědnost a jsem odhodlán spolupracovat s nezávislým vyšetřováním, které představenstvo vede.
Od mého odchodu se na mě valí výzvy zaměstnanců, investorů, obchodních partnerů a zákazníků Nvidie, abych se vrátil do čela firmy. Mnozí se na mě dál obracejí přímo, zatímco společnost prochází složitým technologickým, tržním, konkurenčním a geopolitickým vývojem. Nvidia je firma, jaká se rodí jednou za generaci. Pokud představenstvo rozhodne, že můj návrat je v nejlepším zájmu našich akcionářů, zaměstnanců, společnosti a Ameriky, bude mi ctí těmto výzvám vyhovět a vrátit se jako generální ředitel.
Ještě jednou děkuji všem, kdo mi poslali přání všeho dobrého. Vaše podpora mě hluboce dojímá a zavazuje. Mé rodině: Miluji vás a po zbytek života se budu snažit být hoden vaší lásky.“