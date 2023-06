Ještě roztomilejší než pětistovka. Fiat oživil legendu Topolino určenou i nejmladším řidičům

Automobilku Fiat mají mnozí spojenou s malým roztomilým modelem Fiat 500. Ještě před ním tu ovšem byl Fiat Topolino, vyráběný mezi lety 1936 až 1955. Jednalo se o jeden z prvních vozů, který si vzal za cíl poskytnout dostupnou mobilitu co možná největší mase zájemců. A s podobnými ambicemi přichází na trh i jeho znovuoživená verze pro 21. století.

Model Topolino ve své době vsadil na roztomilost a dostupnost. Jméno si vypůjčil od italského pojmenování kultovního Myšáka Mickeyho a díky relativní dostupnosti byl během svého života schopen oslovit více než půl milionu zákazníků. Na tento úspěch chce navázat i elektrická reinkarnace kompaktního modelu Topolino, kterou nyní Fiat ukázal světu.

Novinka by se měla stát nejmenším zástupcem z modelové palety automobilky a v hierarchii se tím pádem zařadit ještě pod současný model 500. I tentokrát se Italové rozhodli vsadit na roztomilost a nabídnout zákazníkům vůz, který se stane městskou alternativou k jednostopým vozidlům či prostředkům hromadné dopravy.

Novinka je v podstatě technika modelu Ami od Citroënu umístěná do jednoduchého, avšak hravého balení. Dvoubarevnou karoserii doplňuje plátěná střecha, nechybí klasická kulatá světla, ovšem tím nejvýraznějším prvkem je absence dveří.

Foto: Depositphotos Původní podoba Fiatu Topolino

Fiat prozatím ukázal jen jeden snímek novinky a byl skoupý i na podrobnější technické parametry. Dá se ovšem předpokládat, že novinka bude nabízet velmi podobné parametry, jaké nabízí i již zmíněný model Ami či Adam Rocks-e od Opelu.

Novinka je tedy čistě elektrickým vehiklem, který bude vybaven elektromotorem o výkonu kolem osmi koňských sil a jeho maximální rychlost bude činit 45 km/h. Díky těmto parametrům by mělo být možné auto řídit již od 16 let.

Italové se nechali slyšet, že ho navrhli ve stylu dolce vita, aby bylo co nejvíce veselé a plné života. To je věc, kterou Fiat vždy uměl. Zda se to povede i tentokrát, bude již brzy možné zjistit na dealerstvích značky.