Jihokorejský fenomén, co zastínil i Taylor Swift. Osmičlenný boyband vydělává miliardy a ovládá svět módy
Vlastní produkce a upřímné texty o úzkosti vynesly kapelu Stray Kids na vrchol amerických hitparád i do hledáčku značek jako Louis Vuitton či Versace.
Představte si světovou hudební scénu, kde na vrcholu prodejů neotřesitelně trůní Taylor Swift. Koho byste tipovali na druhou příčku? Možná Bad Bunnyho, který předvedl show na letošním Super Bowlu, nebo Billie Eilish, která už roky láme svou hudbou rekordy. Pravda je ale na míle vzdálená, do čela žebříčku se totiž vyškrábala jihokorejská osmička Stray Kids. Skupina, o které dost možná slyšíte poprvé, vydělává svou hudbou miliardy, ovládá celosvětové žebříčky a určuje módní trendy.
Jejich nedávné světové turné s názvem DominATE potvrdilo, že název nebyl zvolen náhodou. Kapela Stray Kids totiž prodala neuvěřitelných 1,2 milionu vstupenek a utržila 182 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 3,8 miliardy korun. Jen severoamerická část turné skupině vynesla 76,2 milionu dolarů (přes 1,5 miliardy korun), což z něj dělá nejúspěšnější turné jakékoli K-popové skupiny v historii Spojených států.
Tento fenomén se zrodil u Bang Chana, stážisty hudební agentury JYP Entertainment, která formuje globální hvězdy K-popu. Na rozdíl od běžné praxe v K-popovém průmyslu, kdy o složení kapely rozhodují právě manažeři a producenti od stolu, dostal Bang Chan od vedení agentury neobvyklou důvěru. Měl za úkol si sám vybrat budoucí členy kapely z řad ostatních stážistů tak, aby vytvořili organicky fungující celek.
Zrod skupiny pak v roce 2017 provázela jejich vlastní televizní reality show Stray Kids, která sloužila jako zkouška pro již vybranou sestavu. V tomto survival formátu museli členové pod neustálým dohledem kamer dokazovat, že jsou schopni profesionálně debutovat jako tým. To se jim povedlo a v roce 2018 tak byl boyband oficiálně zformován.
Původně devítičlenné uskupení se ale muselo hned v říjnu 2019 vyrovnat s náhlým odchodem člena Woojina, který projekt opustil z osobních důvodů. Změna nicméně kapele dle všeho prospěla. Místo aby se přizpůsobila hlavnímu proudu K-popu, rozhodla se nově vsadit na ještě agresivnější a experimentálnější zvuk. Výsledkem byl globální hit „God’s Menu“ z roku 2020, který svou kakofonií sirén a tvrdých beatů definoval jejich nový směr a který má dnes na YouTube 557 milionů zhlédnutí.
🎵 Co je K-pop?
- Moderní hudební žánr s kořeny v Jižní Koreji
- Vyznačuje se precizní a synchronizovanou choreografií
- Jeho zvuk mísí hip-hop, elektroniku, pop i rockové prvky
- Estetika klade důraz na výrazné líčení a luxusní módu
- Byznys je mnohdy řízen vlivnými jihokorejskými hudebními agenturami
- Skupiny jsou často představovány skrze reality show
Právě singl „God’s Menu“ se stal zlomem, který jim vynesl nálepku tvůrců hlukové hudby. Skladba, ve které členové imitují zvuk výstřelů a rapují o „kuchařské“ přípravě hitů, nasbírala na Spotify přes 21 milionů hodin poslechu. Nezvyklý styl hudby totiž oslovil miliony lidí, kteří hledali něco syrovějšího než běžný pop.
Za úspěchem boybandu, který má na YouTube přes 23 milionů odběratelů, stojí i nevídaná míra jejich autonomie. Jádro kapely tvoří produkční trio 3RACHA – zakládající Bang Chan, Changbin a Han, kteří píší a produkují drtivou většinu písní, což je v žánru K-pop anomálie. Díky tomu kapela nezní tolik jako produkt marketingu, ale spíš jako autentická parta přátel.
Texty Stray Kids navíc nejsou jen o lásce, ale o úzkostech generace Z. Skupina zpívá o pocitech nedostatečnosti, tlaku na úspěch a hledání vlastní identity. V písních jako „Grow Up“ ujišťují své vrstevníky, že i dospělí dělají chyby a že je v pořádku jít vlastním tempem.
Na rostoucí popularitu a vliv Stray Kids zareagoval záhy i svět módy a členové skupiny se stali tvářemi nejprestižnějších módních domů světa. Rapper Felix je ambasadorem Louis Vuitton a pravidelně se objevuje na jeho molech, Hyunjin se zase stal součástí estetiky značky Versace, kde spolupracoval přímo s Donatellou Versace. Ostatní členové pak reprezentují značky jako Gucci, Fendi, Burberry nebo Bottega Veneta.
Zdá se přitom, že na co boyband sáhne, to se promění v rekordní úspěch. S loňským albem Karma se totiž stal první kapelou v historii, která debutovala na prvním místě amerického žebříčku Billboard 200 s každým ze svých sedmi alb. Tím zastínili i slavnější kolegy z jihokorejského BTS. Jejich singl „Do It“ se navíc letos v prosinci probojoval do prestižní stovky Billboard Hot 100.
Navzdory miliardovým příjmům a vyprodaným stadionům zůstávají Stray Kids zaměřeni na budoucnost. Loni všichni členové obnovili smlouvy s agenturou JYP, což v K-popu není samozřejmostí. Sní prý i o vystoupení na Glastonbury nebo na poločase Super Bowlu. „Naším hlavním cílem je ale být skupinou, která obstojí v testu času,“ uvedl zpěvák Seungmin.