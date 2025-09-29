Jiří Procházka rozšiřuje svůj byznys o streamovací službu. Za dvě stovky uvidíte, jak na sobě dře
Český MMA zápasník uvádí BJP TV, kde fanoušci najdou zákulisní pohled do tréninků i osobního života. A také se mohou podílet na dobré věci.
Jeho tým to marketingově skvěle načasoval. Týden před tím, než Jiří Procházka nakráčí do klece, aby si vybojoval šanci znovu soutěžit o titul šampióna v MMA, spustil novou streamovací službu, která českého zápasníka ukáže v momentech, jež fanoušky vtáhnou nejen do jeho tréninků, ale také do jeho osobního života. Zároveň jde o další ukázku toho, jak Procházka nad svým vlastním jménem přemýšlí i byznysově.
Že rodák z jihomoravských Hostěradic už není jen zápasníkem v UFC, tedy v nejslavnější organizaci ve smíšeném bojovém umění na světě, ale také člověkem s podnikatelskými ambicemi, potvrzuje hlavně jeho značka BJP. Pod ní nejprve prodával oblečení pro fanoušky, postupem času z ní ale vybudoval firmu se širokou nabídkou sportovní módy i doplňků stravy. A jak řekl v rozhovoru pro CzechCrunch, obratově se pohybuje v desítkách milionů korun.
Poté pod stejným názvem rozjel vlastní nadaci pro vážně nemocné děti a mladistvé, aby ji teď rozšířil o další vertikálu. Tou se stává digitální platforma BJP TV, která funguje jako televizní streamovací služba včetně aplikace na iOS a Android. Na ní bude rozebírat své zápasy, odhalovat zákulisní přípravy na další soupeře v UFC a také přinášet pohled do svého každodenního života. Proto je na ní už teď například záznam z jeho nedávné magisterské promoce.
Součástí zkrátka bude obsah, který každý fanoušek rád uvidí, nechce to ale nechat jen na pasivním konzumování videí. Slibuje i živé přenosy z prostředí zápasů UFC s možností zapojit se do debat, soutěže o společný trénink nebo desetiprocentní slevu na nákup zboží z jeho obchodu. Předplatné vychází na 169 korun měsíčně, případně 1 690 korun ročně. A pět procent z ceny půjde na jeho nadaci.
„S týmem cítíme obrovskou podporu fanoušků, kteří chtějí vidět více z mého života a přípravy, než můžeme ukázat na sociálních sítích. Zároveň chci tímto krokem dát svým příznivcům větší možnost se zapojit a podpořit dobrou věc, abychom společně mohli nasbírat ještě více prostředků pro vážně nemocné,“ říká Procházka, který už tuto neděli ve čtyři ráno nastoupí do dalšího zápasu, tentokrát s Američanem Khalilem Rountreem.
Nový Procházkův projekt navíc přichází poměrně krátce po otevření tréninkového zázemí BJP Institut, které se nachází v Brně a vzniklo ve spolupráci s jeho trenéry Jaroslavem Hovězákem a Martinem Karaivanovem. Je tudíž zřejmé, že dvaatřicetiletý zápasník se na značku BJP snaží napojit několik různých projektů, které spolu budou provázané a budou se vzájemně doplňovat.
V následujících letech ale pro něj bude pořád prioritou UFC, kde může získat zpět pás mistra polotěžké váhy – a právě nedělní klání v Las Vegas o mnohém napoví. „Mám jasnou vizi, a to stát se nejlepším na světě. O zbytek se primárně starají lidé, kterým maximálně důvěřuji. Ale ano, po skončení s profesionálním zápasením bych své zkušenosti chtěl předávat dál,“ popsal Procházka v rozhovoru.