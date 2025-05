Jsou tu LEGO Simpsonovi! V nové stavebnici vás čeká Šáša Burger s nejmíň zdravým jídlem na světě

Uložit 0

LEGO opět spojilo síly se slavnou značkou. A to rovnou s tou nejzábavnější rodinkou na světě. Proměny do kostiček se dočkali Simpsonovi, kteří v nové LEGO stavebnici zamířili do nejnechutnějšího fastfoodu na světě – do Šáša Burgeru klauna Krustyho.

Ještě štěstí, že to není opravdová restaurace. Protože to, že v ní majitel potají sešívá a znovu prodává nedojedené hamburgery, je jenom špička nelegálního ledovce. Ale to neznamená, že byste si Šáša Burger nemohli užít jako novou LEGO stavebnici na motivy Simpsonových. Ze 1 600 kostek postavíte (nechvalně) známý fast food i žlutou rodinku. Tedy jen Homera, Lisu a Barta, Marge s Maggie zůstaly doma. A k nim přičtěte uhrovatého brigádníka, policajta Loua a samozřejmě Šášu Krustyho.

Pro LEGO je novinka s názvem The Simpsons: Krusty Burger velkým návratem ke spojení obou značek. Simpsonovi v plastové podobě se už nadšeným stavitelům v minulosti párkrát představili, s velkou stavebnicí ale naposledy přesně před deseti lety. Nový LEGO Krusty Burger zamíří do e-shopu s cenovkou 5 099 korun už 4. června. A jestli vás baví spojení legrační animace a kreativních kostek, už jste viděli nového a animovaného LEGO Pána prstenů?