Jste na Valentýna single? Tyhle filmy vás utvrdí v tom, že jste možná nemohli udělat lépe

Uložit 0

Den svatého Valentýna se rád tváří jako důležitá událost v životě zamilovaných. Víc než cokoliv jiného je to ale hlavně jen komerční příležitost pro firmy, které sázejí na to, že se lidé před svými partnery a partnerkami nechtějí provinit. Těm, co jsou zamilovaní, snad ale není třeba připomínat, aby svým drahým vyjadřovali lásku. A těm, co jsou single, zase není třeba absenci vztahu zdůrazňovat.

Nepíšu to proto, že můj vlastní romantický případ připomíná něco mezi špatným vtipem, noční můrou a zasněženou pustinou. Píšu to proto, že je to skutečně tak. Alespoň ale dnešek může být dobrá příležitost udělat něco hezkého sám pro sebe, dobře si uvařit, večer se uvelebit před obrazovkou a pustit si film o tom, jak být single je nejspíš beztak lepší. Máme rovnou deset tipů.

Zatracená krvavá láska

Max | Thriller | 2024 | 104 min | ČSFD

Kristen Stewart se jako samotářská provozní posilovny v americkém zapadákově Lou zakouká do krásné kulturistky Jackie projíždějící městem. Rychle mezi nimi vznikne intenzivní romantické pouto, věci se ale stejně rychle vydají špatným směrem. Na scénu totiž přichází otec Lou a zaměstnavatel Jackie, ale také křivdy z minulosti. Hrdinky se pod vlivem silných emocí vydávají daleko za hranici zákona.

Zatracená krvavá láska je v jádru intenzivní romance, ale také krvavý thriller se surreálními prvky, který svojí hrou s náladami a žánry připomene třeba postmoderní přístup Quentina Tarantina. Zároveň se pohybuje blízko Lynchově Zběsilosti v srdci, Thelmě a Louise nebo Takovým normálním zabijákům. V něčem je však přesto podstatně upřímnější a dokáže zasáhnout i emočně. I když dojdeme i k závěru, že takovou lásku bychom si mnohem raději odpustili.

Slunovrat

KVIFF.TV | Horor | 2019 | 147 min | ČSFD

Slunovrat patří podle mnoha mezi nejlepší horory posledních let, a to hlavně díky tomu, jak je zvláštní. V jeho centru je pár procházející přinejmenším složitým obdobím vztahu a poslední naději na usmíření Dani a Christian nachází (nebo se spíš snaží najít) v účasti na oslavě letního slunovratu se švédskými přáteli v odlehlé osadě. Celá událost se ale vyvíjí čím dál divnějším směrem, stejně jako vztah hrdinů. Druhý film režiséra Ariho Astera nám ukazuje, že naše romantické problémy (nebo jejich absence) možná nejsou zase tak špatné a spolu s tím nabízí velmi zneklidňující exkurzi do fiktivní severské mytologie a tradic.

Neutečeš

KVIFF.TV | Horor | 2014 | 100 min | ČSFD

Devatenáctiletá Jay si užívá večer. Byla na příjemném rande a se sympatickým mladíkem posouvá věci vpřed hned na zadní sedačce auta. Pak se ocitne svázaná v opuštěné továrně. Ublížit jí ale nechce ani tak její nápadník, jako hlavně démon, který ji chce zabít – když se totiž s mladíkem vyspala, převzala na sebe kletbu. A jediný způsob, jak se od ní oprostit, je vyspat se s někým dalším. No, evidentně by udělala nejlépe, kdyby s tím vůbec nezačínala.

K sežrání

Disney+ | Horor/Komedie | 2022 | 114 min | ČSFD

Noa, mladá atraktivní žena, už déle zkouší najít spřízněnou duši, ale místo toho sbírá jednu špatnou zkušenost za druhou. Pak se v obchodě náhodou seznámí se Stevem, který ji okamžitě okouzlí. Až příliš pozdě ovšem zjistí, že Steve je ze všech potenciálních nápadníků vůbec nejhorší – od svých partnerek si chce totiž vzít více, než mu kterákoliv může nabídnout. Mírně řečeno. Hororová komedie K sežrání není příliš hluboká, ale je to nápaditá a zábavná podívaná pro ty, kterým seriál Ty připadá moc přízemní.

Scott Pilgrim proti zbytku světa

SkyShowtime | Komedie | 2010 | 108 min | ČSFD

Scott Pilgrim má sice nerdovskou tvář Michaela Cery, je to ale velký frajer, který hraje v cool garážové kapele a nemá nouzi o pozornost opačného pohlaví. Pak mu ale do života vstoupí Ramona a jinak klidný, sebevědomý Scott se do ní zoufale, bezhlavě zamiluje. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby ovšem Ramona neměla sedm bývalých, se kterými se každý další nápadník musí utkat v bitvě jeden na jednoho. A není to jen pěstní bitva. Edgar Wright totiž komiksovou předlohu pojal maximálně stylově a nedělá mu problém jít daleko za hranice nudné reality. Nejnespoutanější film na seznamu.

Posedlost

KVIFF.TV | Thriller | 1981 | 124 min | ČSFD

„Možná si tímhle projdou všechny páry,“ říká Anna svému manželovi Markovi. Kdyby ale manželská krize, jaké čelí mladý pár v Posedlosti, byla normální, všichni by žili sami. Mark si myslí, že ho jeho žena podvádí s jiným mužem, její čím dál tím bizarnější chování ovšem naznačuje něco zlověstnějšího. Více raději neprozrazovat – snad jen to, že Opus magnum Andrzeje Žuławského je film, který se vám vryje do paměti. A rozhodně ne šťastným koncem.

Nejhorší člověk na světě

KVIFF.TV | Drama/Komedie | 2021 | 129 min | ČSFD

Toto dánské drama s prvky komedie sleduje čtyři roky v životě Julie, mladé ženy hledající sebe samu, směr své kariéry i milostného života. Dostalo se mu označení jednoho z nejlepších romantických filmů poslední let, ale také příběhu, který neví, co vlastně chce říct. Podobně jako Julie. Na jedné straně s lehkostí a komplexně zkoumá lásku v dnešním světě, na druhé ukazuje, jak na ni není mnoho prostoru. Kombinuje přitom melancholii s humorem a daří se mu vytvořit nejeden dojemný okamžik.

500 dní se Summer

Disney+ | Komedie | 2009 | 91 min | ČSFD

500 dní se Summer je technicky romantická komedie, ve skutečnosti ale spíš varování před tím, abychom se bezhlavě zamilovali do někoho, kdo se pro nás zdá až příliš dokonalý. Toma, beznadějného romantika, který v Summer našel dívku svých snů, totiž jeho přítelkyně jednoho dne jako by z ničeho nic prostě opustí. On se snaží přijít na to, kde se věci pokazily, najde ale něco jiného.

Sex, lži a video

Max | Drama | 1989 | 100 min | ČSFD

Ann žije v nešťastném, i když pohodlném, manželství s úspěšným právníkem Johnem, jehož dotek je jí odporný. John si proto potají našel někoho jiného – tedy našel, spí se sestrou Ann. Tento toxický, ale rutinní „funkční“ stav naruší příjezd Johnova starého kamaráda Grahama. Ann se s ním seznámí a jednou u něj náhodou objeví sérii videokazet, na níž řada žen popisuje svoje nejtajnější sexuální fantazie.

Celovečerní debut Stevena Soderbergha je komorní psychologická studie vztahů mladé čtveřice s nádechem smutné komedie, po níž budeme rádi, že něco takového nemusíme řešit.

Před půlnocí

Max | Drama | 2013 | 108 min | ČSFD

Před půlnoci je svým způsobem vyvrcholení (doufám, že ne, chci další film) dlouholeté romantické trilogie, která vznikla přibližně s desetiletými rozestupy a sleduje vztah Jesseho a Celine. V Před úsvitem se seznámili, v Před soumrakem k sobě po letech znovu našli cestu a v Před půlnocí řeší manželskou krizi. Zatímco první dva filmy jednoznačně doporučuji každé romantické duši, která se chce nechat okouzlit magií nalezení „toho správného“ člověka, třetí ukazuje, že ani ta nejkrásnější romance není bez velkých překážek. Pokaždé jde o skok do neznáma a záleží na naší odvaze a vytrvalosti, jestli nám za to stojí.