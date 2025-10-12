K bitcoinu přivedl tisíce Čechů, sám na něm vydělal. Teď kanál ukončil a říká: Jsem rád, že na vrcholu
Jakub Vejmola se po šesti a půl letech rozhodl zavřít svůj Bitcoinovej kanál. Ve sklepě si postavil nové studio a už bude dál pouze Kicom.
Když Jakub Vejmola, kterého všichni znají pod přezdívkou Kicom, zveřejnil video, v němž oznámil konec svého populární Bitcoinovýho kanálu, byl v napětí, jaké budou reakce. Jedna z nejvýraznějších tváří české bitcoinové scény se obávala, jestli mu lidé nevyčtou, že si už vydělal dost peněz a opouští je, protože je nepotřebuje. Stal se ale pravý opak. Pod videem mu přistálo více než pět stovek převážně pozitivních komentářů. „Měl jsem docela strach, co lidi řeknou, tohle je ale neskutečné,“ neskrývá s úlevou i nadšením Kicom.
Gratulovaly mu nebo děkovaly známé postavy i stovky fanoušků, kterým Kicomova tvorba často doslova změnila život. „Je mi přes 71, jsem vysokoškolský ekonom a díky tomuto kanálu jsem získal spoustu nových znalostí z fungování finančního světa, změnil svůj přístup k vlastním financím. Díky,“ psal jeden z nich. Po šesti a půl letech a více než stovce tisíc odběratelů teď Kicom zavírá kapitolu, která změnila život i jemu.
Udělal to v době, kdy bitcoin atakoval historická maxima přes 123 tisíc dolarů, což je více než 2,5 milionu korun – přesně podle plánu, který si před rokem vytyčil. „Říkal jsem si, že jestli to načasuju dobře, bude to epický závěr. Nebude totiž nikdo, kdo by na bitcoinu prodělal – ať už jsem mu to doporučil já nebo někdo jiný,“ vysvětluje své rozhodnutí. Načasování to bylo vskutku skvělé, na konci týdne se totiž bitcoin propadl skoro o deset procent.
Cesta k projektu, který pojmenoval Bitcoinovej kanál, začala už v roce 2011, kdy Vejmola poprvé slyšel o digitálních penězích na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně, kde studoval aplikovanou informatiku. Tehdy tomu ale dál nevěnoval větší pozornost a začal se místo toho věnovat tvorbě videí. To byla věc, která ho bavila už od patnácti let, a tak po škole začal pracovat jako grafik a kameraman.
Bitcoin se mu do života vrátil v roce 2017, kdy zažíval svůj první raketový růst a začala se o něj zajímat širší veřejnost. Tehdy se do něj více zahloubal i Jakub Vejmola, a když zanedlouho seknul se svou tehdejší prací kolem designu, pustil se do kryptosvěta naplno. Začal si zjišťovat, jak kryptoměny a celkově peníze fungují, nakoupil si první bitcoiny… a pak, heuréka.
„Když jsem si o bitcoinu zjišťoval víc a víc, došlo mi, že v češtině o něm prakticky nikdo nenatáčí. V klasických médiích se řešila hlavně jeho cena, ale nikdo nešel po podstatě věci, aby lidem vysvětlil, co to vlastně je a jak vše funguje,“ vzpomíná Jakub Vejmola, který na internetu začal vystupovat s přezdívkou Kicom.
Někam ty bitcoinové zisky taky musím lít.
Na začátku roku 2019 založil Bitcoinovej kanál a ve svém prvním videu prohlásil, že by se rád stal „ksichtem bitcoinu v Česku“. Stanovil si jasný cíl: pokud do léta nedá tisíc odběratelů, tak si začne hledat zase něco nového. Nakonec milník překonal, videotvorba se pro něj rychle stala i zdrojem příjmů a jeho éra bitcoinového influencera, který nakonec ovlivnil tisíce Čechů, započala.
A proč vlastně právě Kicom (vyslovováno s „cé“)? Na to se Jakuba Vejmoly lidé ptali všechny ty roky, co na veřejnosti vystupoval. Prostějovský rodák nechával původ své přezdívky dlouho zahalený tajemstvím. Prozradil to nakonec až začátkem letošního roku na jednom ze svých streamů. A asi byste nečekali, že to vzniklo poté, co mu na základní škole jeden spolužák říkal Gibsone…
Nemůžeš přeci končit na dně
Dnes, o šest a půl roku později, je Kicom a jeho Bitcoinovej kanál naprosto zavedená a uznávaná značka. Na YouTube má přes 100 tisíc odběratelů a celkově mají jeho videa téměř 20 milionů zhlédnutí. Na Patreonu k tomu má přes 1 100 fanoušků, kteří mu měsíčně platí řádově pár stovek tisíc korun. A koupit si můžete i jeho merch. Zkrátka vše, co dnes k modernímu influencerovi patří.
Zároveň celá tahle éra končí. Jakub Vejmola neodchází úplně, za Bitcoinovým kanálem ale dělá tečku a bude už vystupovat pouze jako Kicom. Tedy jako člověk, který má k bitcoinu stále velmi blízko a určitě na něj ani ve své další tvorbě nezanevře, ale chce probírat i jiná témata, která ho baví a která – jak věří – budou zajímat i jeho dlouholeté fanoušky. A ideálně přilákají i řadu dalších.
Nejde přitom jen o přejmenování youtubového kanálu. Rozhovor, který jsme spolu vedli přes Google Meet, už probíhal z jeho nového studia, které si Kicom postavil ve sklepě svého rodinného domu. Dosud do svého studia chodil do pracovny o patro výš, teď naopak chodí níž a staví si své nové „doupě“. „Někam ty bitcoinové zisky taky musím lít. Každý si vybere něco jiného, já je liju do sklepa,“ směje se.
Pro fanoušky bylo jeho poslední video na Bitcoinovým kanálu překvapením. V Kicomovi ale tohle rozhodnutí klíčilo delší dobu. První myšlenky na konec přišly už během medvědího trhu v roce 2022. „Musím přiznat, že jsem byl dost vyhořelý. Když je bitcoin dole, tak to není okamžik, kdy vás všichni chválí a plácají po zádech. Pamatuju si, jak jsem říkal manželce, že to možná zavřu,“ vzpomíná čtyřicetiletý Vejmola.
Byla to mimo jiné právě jeho manželka, která ho přesvědčila, aby ještě vydržel. Měla přitom jednoduchý argument. „Řekla mi: Ty přece nemůžeš skončit teď, když je všechno na dně, musíš skončit na vrcholu,“ vzpomíná s úsměvem Kicom. Rezonovalo to s ním a začal plánovat, jak by to mohlo vyjít. Přestože na to nemohl spoléhat, rozhodl se počítat s tradičním čtyřletým bitcoinovým cyklem, kdy jeho cena vždy průběžně letí až k rekordním výšinám. A vyšlo to.
Poslední rok se tak systematicky připravoval, kdy a jak své poslední video natočí a vydá. I kvůli řemeslníkům ve sklepě, kteří nestíhali rekonstrukci dokončit včas, termín neustále posouval. Video nakonec vyšlo 8. října, kdy se cena bitcoinu pohybovala kolem 123 tisíc dolarů. V minulosti přitom najdete jen málo hodin, kdy šel pořídit za více peněz. Plán tedy Kicomovi vyšel skvěle.
Otci dvojčat se podařilo vybudovat úspěšný kanál, díky kterému se stal důvěryhodným hlasem v české bitcoinové komunitě. Vždy si zakládal na tom, že především vysvětluje a vzdělává, aniž by sklouzl k tomu, že své fanoušky začne lákat do pochybných investic, kterých je nejen kryptoměnový svět plný – a příkladů, kdo takto sešel z cesty, mezi takzvanými finančními influencery najdeme mnoho.
Oklamat fanoušky? To není moje cesta
„Nabídky na propagaci různých NFT nebo shitcoinů mi chodily pomalu každý den. Ani nevím, co z toho byl spam a co regulérní nabídky, ale pro mě to nikdy nebyla cesta. Nechtěl jsem oklamat svoje fanoušky nějakým nesmyslem, abych to pak mohl celé zavřít. Existuje přece spousta příležitostí, jak v této oblasti dělat kvalitní byznys naprosto legitimní cestou. Nikdy jsem nechtěl nikomu způsobit žádnou újmu,“ vysvětluje Jakub Vejmola.
Vedle příjmů z YouTube či Patreonu mu samozřejmě během let přinesl slušné příjmy také samotný bitcoin. Přímo díky jeho nákupům i nepřímo díky jeho aktivitám. „Jedna z motivací byla, že jsem věděl, že když se v tom světě budu pohybovat, tak se zvýší moje šance bitcoin vydělávat. A to se povedlo a taky to předčilo moje očekávání,“ přiznává otevřeně.
Dnes věří, že konec Bitcoinovýho kanálu a jeho pokračování pod značkou Kicom mu byznys příliš nenaruší. „Myslím, že byznysově se nemění skoro nic. Naštěstí. Naopak by to mohlo být lepší,“ říká. Míní tak i třeba proto, že pro největší inzerenty byl vždy nejzajímavější jeho týdenní přehled novinek z kryptosvěta zvaný Coin Espresso, který i nadále bude fungovat. Naopak třeba dlouhé úterní streamy teď minimálně na čas odpadnou.
Kdo Kicoma sleduje na sociální síti X, hned ho logicky napadne, že se vedle bitcoinu v jeho videích určitě bude probírat třeba Elon Musk. „Mám na toho člověka opravdu trochu spadeno – myslím si, že tím, co říká, dost klame své investory,“ říká Vejmola. Zhruba ve dvacetiminutových videích se chce dívat i na další příběhy a informace, které mohou investory zajímat. A řada témat i formátů se prý teprve bude formovat.
A za čím teď Kicom míří? Na rozdíl od Bitcoinovýho kanálu, kde si kdysi dal za cíl dostat se přes 100 tisíc odběratelů a výši samotného bitcoinu přes 100 tisíc dolarů, teď zatím konkrétní mety nastavené nemá. Spíše než čísla ho zajímá dopad. „Budu rád, když mě lidi dál budou považovat za důvěryhodný zdroj informací, kde se něco dozví, pobaví se a třeba jim díky tomu s něčím pomůžu,“ popisuje. V pátek vydal první video (přiložené výše), které je už natáčené z jeho nového sklepního studia a symbolizuje výkop nové éry.