K věci: Banky zkouší s digitálním dolarem překonat jednu z největších nevýhod blockchainu

Co se stalo: Americká centrální banka Fed spustila ověřovací fázi konceptu digitálního dolaru na blockchainu za účasti velkých finančních institucí. Cílem je otestovat regulovanou platformu na digitální peníze, která by umožnila spolupráci různých blockchainů. Úspěch by znamenal zásadní vylepšení infrastruktury finančního trhu, která je pro další inovace zásadní.

Proč je to důležité: Jedním z nejznámějších použití blockchainu jsou dnes kryptoměny. Ty se ale netěší zrovna nejlepší pověsti. Tento test konceptu RLN (regulated liability network neboli regulovaná síť závazků) znamená, že se technologie blockchainu dostává dále do tradičního finančního světa, propojuje se s ním a chce otevřít dveře inovacím – v tomto případě mimo jiné ve finančním vypořádání. Mohlo by to pro nás jako uživatele časem znamenat fungování plateb 24/7, ale i efektivnější regulaci blockchainových a kryptoměnových projektů ve financích, a tedy i méně bolestivých krachů, jako je čerstvý pád burzy FTX.

Na co se zaměřit: Nacházíme se v době, kdy fungování vlastní měny na blockchainu (přesněji na DLT, takzvané technologii distribuované účetní knihy) testují v Číně, Austrálii i USA. Mluvíme o Central Bank Digital Currencies (CBDC) neboli v české lokalizaci o „digitálních měnách národních bank“. Důležité je, že inovace umožněné využitím DLT se dostávají do institucionálních a korporátních operací, kde mohou dále pomoci zefektivnit práci lidem a ušetřit jim náklady. Velkým milníkem snad brzy bude, že se to bude dít na regulovaných základech.

Mezi řádky: Jednou z nejviditelnějších iniciativ podobného modelu byl projekt společnosti Facebook, nyní Meta, pod názvem Libra (později Diem). Jednalo se o návrh platebního systému postaveného na konsorciálním blockchainu (to je blockchain, kde je k práci s ním nutné povolení provozovatele) a stablecoinu (kryptoaktivu, jehož hodnota zůstává stabilní vůči externí třídě tradičních aktiv – například dolary, eura, koruny). Projekt měl globální ambice spojené s uživatelskou základnou obrovské sociální sítě, ale byl definitivně ukončen v lednu 2022 a prodán společnosti Silvergate.

Kontext: Paradoxně stablecoinová iniciativa tehdejšího Facebooku, zdá se, zapůsobila jako velký akcelerátor pro regulace a inovace v oblasti krypta a digitálních aktiv. Projekt vyvolal odpor ze strany vládních regulátorů v Evropské unii, USA a dalších zemích, aby následně některé země začaly samy na něčem podobném pracovat. Samozřejmě už v souladu s přicházejícími regulacemi a tak, aby zmírnily nejvýznamnější slabiny projektu Diem, a sice obavy z měnové suverenity, finanční stability, soukromí a antimonopolních zájmů. Dnes tomuto konceptu neříkáme stablecoin, ale CBDC.

Co bude dál: Zmíněný pilot digitálního dolaru má běžet do první poloviny února 2023. Umožní sledovat simulaci tokenů, které jsou stoprocentně zastupitelné a vyměnitelné za jiné formy peněz, a to za účasti centrálních bank, komerčních bank různých velikostí a regulovaných nebankovních subjektů. Extrémně zajímavé je, že tato RLN blockchainová platforma je v souladu se stávajícím regulačním rámcem a že během pilotu bude probíhat dialog s širší bankovní komunitou v USA. V případě úspěchu a následného nasazení by mohl digitální dolar nonstop fungovat na regulované blockchainové platformě a pomoci vytvořit potřebný most mezi tradičním finančním světem a světem digitálních aktiv.

Ponořte se hlouběji: Více detailů a kontextu o samotném konceptu CBDC se dozvíte v reportu PwC Central Bank Digital Currencies and the Future of Money.