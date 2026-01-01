Kam vycestovat v roce 2026? Zkuste Itálii jinak, Maroko během ramadánu nebo podzimní Japonsko
S novým rokem přinášíme tipy na dovolenkové destinace – ať už máte rádi klid na pláži, aktivní objevování, sport, nebo kulturu.
Nový rok přináší řadu světových událostí, třeba olympijské hry v italských Alpách nebo mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech. Vybrali jsme tipy, kdy vyrazit tam, kde jsou ideální podmínky – a kde to možná vůbec nečekáte. Kam za tropickým počasím a jaká nová letecká spojení můžete nově z Prahy využít?
Oblíbené destinace mimo hlavní sezónu
Maroko v březnu během ramadánu
Ramadán v roce 2026 potrvá od 17. února do 19. března, což je přesně měsíc, kdy v Maroku narazíte na ideální počasí. Zatímco někteří cestovatelé se svatému období vyhýbají, luxusní hotely fungují bez omezení a města jsou klidnější než jindy. Teploty přes den jsou příjemné dokonce i v horách, ale zároveň ještě nepanují letní vedra a večery jsou vlahé. Můžete tak i díky přímým letům z Prahy prozkoumat všechny podoby Maroka – od starobylých medin po túry v Atlasu, noci pod hvězdami v saharské poušti nebo krásy pobřeží.
Japonsko v říjnu místo na jaře
Většina turistů míří do Japonska na jaře kvůli kvetoucím sakurám, ale říjnové Japonsko nabízí podobný zážitek bez davů. Parky a palácové komplexy se totiž tou dobou zbarví do červených a zlatých odstínů, ve městech a na vesnicích se konají barevné podzimní slavnosti a teploty jsou ideální na procházky i výlety do přírody. Praha má s Japonskem přímé letecké spojení, takže se sem dostanete pohodlně. Pokud budete mít štěstí, můžete navíc v tuto dobu spatřit „diamantovou Fudži“ – tedy moment, kdy slunce při západu přesně zarovná svůj odraz s vrcholem slavné hory.
Kostarika v červenci
Červenec je v Kostarice takzvaná „zelená sezóna“, během níž se objevují krátké a předvídatelné přeháňky. Zároveň je to vhodné období k objevování Kostariky i mimo pláže – můžete kombinovat deštný prales, sopky a pobřeží. Je to ideální měsíc třeba pro aktivní rodiny.
Tropické destinace v klidnějších měsících
Dominikánská republika v lednu
Dominikánská republika nabízí mnohem víc než jen dny strávené na pláži v rezortu. Leden přináší teplé dny, nízkou vlhkost a klidné moře podél celého pobřeží. V lednu do zátoky Samaná navíc připlouvají keporkaci a hlavní město Santo Domingo je živé po celou dobu od Vánoc až do únorového karnevalu.
Mauricius v listopadu
Listopad je na Mauriciu měsíc těsně před hlavní sezonou – je teplo, ostrov se zelená a celkově je klidnější než v prosinci. Díky bohatému zázemí rezortů si na něm užijete spoustu sluníčka, koupání i třeba golfu. Ideální je pak rozdělit pobyt mezi dva rezorty na opačných stranách ostrova.
Maledivy v únoru
Pokud na Maledivy, tak jedině v únoru – je to totiž spolehlivé období pro mořské aktivity i dny na pláži, kdy můžete během jedné dovolené vyzkoušet hned několik ostrovů. Každý ostrov přitom nabízí jiný zážitek – od luxusu po potápění s rejnoky a žraloky.
Klíčové události roku 2026
Zimní olympijské hry v Itálii
Už zanedlouho se zraky světa upnou na zimní olympijské hry. Zahajovací ceremoniál proběhne 6. února v Miláně, alpské disciplíny pak v Cortině d’Ampezzo. Je to jedinečná příležitost prozkoumat sever Itálie trochu jinak. Přidat můžete i fashion week v Miláně, který se koná koncem února, nebo lyžování v Dolomitech. Brzké březnové dny jsou pak v Alpách delší, světlo je měkčí a na sjezdovkách už není tak narváno jako během zimních prázdnin.
Červenec plný fotbalu a cyklistiky
Během léta nás čekají hned dvě velké události – 19. července se bude v americkém New Jersey konat finále mistrovství světa ve fotbale. Červenec je také měsícem, kdy startuje Tour de France, tentokrát 4. července v Barceloně a končí tradičně 26. července v Paříži.
Orient Express Praha–Paříž
Během 8. července opět vyjede Orient Express z Prahy do Paříže. Cesta trvá dva celé dny a na palubě vás kromě luxusního ubytování čeká i světová gastronomie. Jedná se o unikátní zážitek, připravte si na něj ale vyšší desítky tisíc.
Benátské bienále
Od 9. května do 23. listopadu proběhne Benátské bienále s tématem In Minor Keys. Jde o největší výstavu současného umění, která se koná každé dva roky. Letos si navíc český a slovenský pavilon připomínají sté výročí otevření. Návštěvu pak můžete zkombinovat s výletem do Dolomit nebo na menší benátské ostrovy jako Burano a Torcello.
Nové atraktivní destinace
Saúdská Arábie
Rok 2026 by měl Saúdské Arábii přinést řadu nově otevřených hotelů. Listopad tam značí začátek sezony s příjemnými teplotami jak v poušti u Al-Uly, tak na pobřeží Rudého moře. Právě tehdy také naplno startují všechny akce v rámci kulturního festivalu Riyadh Season.
Ostrov Sokotra
Jeden z nejunikátnějších ostrovů na světě je teď dostupný i přes Abú Dhabí. Leden na jemenské Sokotře přináší klidnější moře a příjemné teploty – ideální pro objevování krajiny, která vypadá jako z jiné planety. Čekají tady na vás endemické stromy dračí krve, bílé písečné duny i tyrkysové laguny.
Jižní Korea v dubnu
Podobně jako Japonsko má i Jižní Korea svou sezónu kvetoucích třešní. Parky, palácové komplexy, ostrovy i břehy řek se zbarví do růžova. Na rozdíl od Japonska však nejde o státní svátek a země není tak přeplněná turisty. Počasí je přitom ideální pro kombinaci ostrova Čedžu s pestrou nabídkou originálních zážitků v Soulu. Praha je navíc s Jižní Koreou spojená přímými lety.
Evropa mimo hlavní sezónu
Černá Hora v červnu
Červenec a srpen jsou v Černé Hoře už příliš rušné a současná infrastruktura občas naráží na své limity. Červen je ale ideální – je teplo, výrazně méně lidí a můžete kombinovat pobřeží s aktivním poznáváním vnitrozemí. Zemi je navíc možné navštívit klidně jen na prodloužený víkend.
✈️ Nová letecká spojení z Prahy
- Delta Air Lines spouští 8. května spojení Praha–New York.
- American Airlines 23. května zahajují linku Praha–Filadelfie.
- Z Vídně, která je pro Čechy dobře dostupná, poletí od 1. června nové spojení do norského Bergenu a od 2. června na Korsiku do města Bastia.
- Přímé lety do Maroka létají do konce března, do Jižní Koreje a Japonska pak celoročně.
Řecko v září
Většina Řeků vám řekne, že nejlepší doba na návštěvu jejich země je září. Moře je totiž prohřáté, život se po srpnovém turistickém náporu vrací k normálu a nehrozí nepříjemné vedro. Místo klasických ostrovů můžete vyrazit třeba na Peloponés, který je ideální v kombinaci s Athénskou riviérou – jedno pobřeží nabízí klid a pohodu, zatímco druhé přibližuje starobylé město.
Toskánsko v září
Září je v Toskánsku doba sklizně a venkov se představuje ve své nejmalebnější podobě. Teplé dny a chladné večery lákají k pomalému cestování – vinice, olivové háje, historická města a italská atmosféra bez letních davů. Za zastávku v tomto duchu pak stojí třeba nový hotel Collegio alla Querce nedaleko Florencie.