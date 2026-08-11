Kamarádi se hecovali, kdo sní nejpálivější jídlo. Dnes vaří originální chilli omáčky, vede ale škvarkuláda
Pořád jim nebylo nic dost pálivé, proto si vypěstovali vlastní chilli. Z habanera na babiččině zahradě vyrostla firma s obratem přes 10 milionů.
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Ještě před lety si chilli papričky v Čechách pěstovalo několik nadšenců a semínka se sháněla, kde to šlo. Během jedné dekády tu ale vyrostla celá komunita pěstitelů, kteří si na zahradách šlechtí odrůdy s exotickými jmény, a spolu s tím i desítky malých značek. „Ten největší hype okolo pěstování a zkoušení chilli byl tak od roku 2015 do covidu. Od té doby je zájem stabilní, vzrůstající, ale největší boom byl podle mého názoru tehdy,“ říká Filip Sítek, spoluzakladatel značky ChilliMaga. Právě na této vlně se kdysi svezl i on.
„Už na střední škole v Brně jsme se s kamarády hecovali o to, kdo sní pálivější jídlo. Ale pořád to nebylo dost pálivé,“ vzpomíná Filip Sítek. Tou nejostřejší papričkou pro něj tehdy bylo klasické oranžové habanero, které ale nešlo moc sehnat. „V Česku byly jeden nebo dva e-shopy, a ještě takové malinké. Tak jsem si sehnal semínka a pěstoval to s pomocí babičky u ní na zahradě,“ říká. Z prvních plodů udělal svou první omáčku, shodou okolností mangovou. „Zadařilo se. Udělal jsem několik skleniček, rozdal po známých a ohlasy byly moc dobré. A takhle to celé vlastně začalo,“ doplňuje.
Po čase se k němu přidal i kamarád Michal Chorvát a manželka Iveta Sítková a založili ChilliMaga. Jméno odkazuje k Filipově minulosti, kdy dělal bojové sporty, mimo jiné i kraft magu, a k oblibě v chilli.
Vaření chilli omáček ale dlouho měli jen jako hobby. Filip Sítek se živil jako chemik, kamarád Michal Chorvát působil v obchodu a manželka vystudovala zahradnickou fakultu v Lednici a několik let se starala o fóliáky s chilli u Brna.
Rozjezd financovali z vlastních úspor, suroviny nakupovali od místních dodavatelů či velkoobchodu, protože vypěstovat takové množství chilli by sami nezvládli. „Dlouhé roky jsme to dělali všichni při práci. Volné víkendy, spousta dovolených padla na vaření různých chilli omáček a specialit z chilli,“ popisuje Filip Sítek.
Provozovnu měli zatím jen sdílenou, vždy si ji pronajali na pár hodin. „Naložili jsme dvě auta plná surovin, hrnců, skleniček, uvařili a všechno zase odvezli. Trvalo nám to třeba dvanáct, třináct hodin. Byla to pořádná šichta,“ říká Filip Sítek. Potom se svými výrobky objížděli trhy, dodávali do restaurací a farmářských prodejen a založili si také vlastní e-shop.
Portfolio produktů, které vyráběli, se mezitím rozrůstalo, od chilli omáček přes hořčici až po nakládanou zeleninu a další. I tak občas přišel nějaký ten kiks, jedna várka mangové omáčky se jim připálila a při manipulaci se rozbila skoro tisícovka skleniček.
Hezky rozjeté podnikání ale tehdy začal dusit covid a zákaz trhů. „Finančně nás to vyčerpávalo. Měsíc dva se to dalo vydržet,“ říká Filip Sítek. Když se trhy otevřely, řada pořadatelů je stejně odmítala pořádat a byly navíc zakázané ochutnávky. „A bez toho jsou prodeje třetinové.“ Na podzim přišel další zákaz akcí. „Říkali jsme si, že tímhle stylem už to dál nejde, že budeme muset zavřít,“ doplňuje Filip Sítek.
Nakonec se rozhodli vydržet alespoň do konce roku a právě během těchto pár týdnů se to celé otočilo. Lidé kvůli zavřeným obchodům nakupovali vánoční dárky už v říjnu a přišly velké objednávky. Na konci roku navíc získali velkého B2B zákazníka, pro kterého vařili omáčky pod jeho privátní značkou.
Na základě tržeb se Filip Sítek rozhodl, že odejde ze zaměstnání s bude se ChilliMaga věnovat naplno, brzy ho následoval i Michal Chorvát. Přestěhovali se do vlastní provozovny v Podivíně a zájem o jejich produkty stále rostl. V týmu je jich dnes pět, před Vánoci ale někdy až patnáct, protože je zapotřebí brigádníků.
„E-shop vydělává hlavně na Vánoce. Jsme silní v dárkových baleních,“ dodává Sítek. Loni firma udělala zhruba desetimilionový obrat, letos to podle Sítka vypadá na dvanáct až patnáct milionů. „Drtivou většinu ale uděláme za poslední dva měsíce v roce.“
ChilliMaga dnes vyrábí produkty z habanera, ale i z pálivějších odrůd, jako jsou Carolina Reaper nebo Trinidad Moruga Scorpion. Nejde jim ale o to vyrobit co nejpálivější omáčku. „Hodně konkurentů to má hodně pálivé. My oslovujeme i ty, co jim jde především o zajímavou chuť a pak až o pálivost,“ vysvětluje Filip Sítek s tím, že chce lidi naučit brát chilli jako koření, ne jako zkoušku odvahy.
Jedním z nejoblíbenějších produktů je například škvarkuláda vlastní receptury, sladkoslaný škvarkový džem s javorovým sirupem a rozinkami máčenými v alkoholu. „Než jsme recept vyladili, stálo nás to asi šest pokusů. Dlouhodobě táhne i cibulová grilovací omáčka nebo mangová chilli omáčka a korejský salát oy muchim,“ říká Filip Sítek a dodává, že právě za ten získali ocenění Great Taste Awards. Do budoucna by především rádi navázali i větší spolupráce, zároveň si ale uvědomují, že na českém trhu je silná konkurence.
„Když jsem to počítal, tak menších i větších firem, které vyrábějí něco z chilli je tak kolem pětačtyřiceti,“ počítá Filip Sítek. „Koláč nám postupně ukusují. I proto se chceme odlišit, třeba i lokálností a důrazem na to, že jsme z jižní Moravy. Také je to na nás pořádně slyšet,“ dodává s úsměvem.