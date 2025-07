Kamarádova holka chtěla delší řasy, tak hledali řešení. Teď mají podnik, s nímž cílí na obrat 150 milionů

Uložit 0

Česká Lípa není vyloženě mekkou podnikání. Před lety se zde ale potkala trojice mladých mužů, kteří měli společný sen – rozjet vlastní byznys. „Lidí, co tu žijí, mají zkušenosti v oblasti e-commerce a jsou ambiciózní, tu není mnoho. Bylo tedy přirozené, že jsme na sebe narazili,“ vzpomíná na začátky podnikatel a jeden ze spolumajitelů značky deNatura Tomáš Karásek.

Dlouho nevěděli, jakým směrem se vydat. Až jednoho dne přišel podnět, který by nikdo z nich na startu svého byznysového plánu nečekal. „Přítelkyně kolegy si doma posteskla, že nemůže najít sérum na řasy, které by skutečně podpořilo jejich růst,“ směje se.

Namísto toho, aby její poznámku mladík odbyl, rozhodl se téma probrat se svými přáteli. „Když člověk přemýšlí o novém projektu, má pořád nastražené uši. Všechno mu přijde zajímavé, i věci, nad kterými by se jindy nepozastavil,“ vysvětluje Karásek.

Nápad na vlastní sérum na řasy muže překvapil, přesto v něm ucítili potenciál. Protože sami nepatřili do cílové skupiny, rozhodli se nejprve ověřit, zda o podobný produkt vůbec existuje zájem. Oslovili své partnerky i další známé. „Přítelkyně druhého kolegy je profesionální kosmetička, takže jsme získali i pohled z praxe. Potvrdila nám, že podobné potíže řeší i její klientky,“ vzpomíná podnikatel.

Trojice tak měla jasno a společně si pronajala malou kancelář nedaleko města. Do moderního startupového zázemí měla daleko, na rozjezd specializovaného e-shopu ale stačila. „Nebylo tam ani topení. V noci nebo v zimě trvalo hodiny, než se nám podařilo místnost aspoň trochu vyhřát pomocí kamen,“ líčí Karásek.

Ve skromné kanceláři vznikl koncept, ze kterého se během čtyř let stala značka s ročním obratem přes 65 milionů korun. A ambice míří ještě výš. „Letos máme v plánu dosáhnout na obrat zhruba 150 milionů,“ dodává.

Náhoda i připravenost

Podle Karáska štěstí nahrává připraveným – a jejich případ to podle něj potvrzuje. Na začátku provedli důkladnou rešerši v zahraničí a intenzivně konzultovali možnosti přímo s dodavateli. „Musím ale přiznat, že určitou roli sehrála i obyčejná náhoda,“ vzpomíná Karásek.

„Při práci na naší značce jsme se potkali s člověkem, který měl patnáct let zkušeností s vývojem kosmetiky a seděl ve stejné kancelářské budově jako my. Díky němu jsme pochopili, jak na to,“ popisuje začátky značky. „Už tehdy jsme cítili, že máme v rukou nápad, který by mohl fungovat. Jenže nikdo z nás nebyl ten typ, co by dokázal prodávat něco, čemu sám nevěří, a tak nás čekala pořádná cesta,“ dodává.

Na vývoji konkrétní receptury séra pracovali přes rok. Začali s deseti typy formulí, které po konzultacích s odborníky postupně zúžili na tři finální varianty. Ty pak testovali, nejprve mezi přáteli a známými, později mezi desítkami žen mimo jejich okruh.

Dnes firma nabízí celkem sedm produktů. Ačkoliv je největším tahounem stále její prvotina, soustředí se i na pleťová séra a doplňky stravy, jejichž užíváním mají zákazníci podpořit zdraví vlasů, nehtů a pokožky. „Naším cílem je, aby každý produkt měl skutečný účinek a zároveň byl co nejšetrnější. Stojíme si za jednoduchou, ale kvalitní nabídkou, která přináší výsledky,“ vysvětluje další z majitelů firmy, Jan Kvasnička.

V plánu je posunout záběr společnosti ještě dál. „Aktuálně pracujeme na čistící řadě, denním a nočním krému i dalších novinkách,“ dodává.

Na rozdíl od běžného postupu, kdy kosmetika projde třemi koly testování, deNatura každý produkt prověřuje v pěti až sedmi fázích. Firma si vybudovala vlastní testovací laboratoř, spolupracuje s odborníky na vývoj a má stálý tým více než třiceti testerů.

Vedle pečlivého vývoje se značka zaměřuje i na zákaznickou zkušenost. Míra vrácení produktů zůstává podle Karáska minimální – méně než 1,5 % případů –, přičemž k většině z nich dochází kvůli alergickým reakcím. Kdo ale s produktem není spokojený, například kvůli nesedící vůni nebo textuře, může využít program garance vrácení peněz. Ten se vztahuje i na dlouhodobé užívání některých výrobků, jako je sérum na řasy, u kterého lze o vrácení žádat po čtyřech měsících bez viditelného výsledku.

Zákaznická péče je podle Karáska jedním z klíčových důvodů rychlého růstu firmy. Od začátku kladli důraz na osobní přístup a dodnes každou klientku po objednávce dvakrát kontaktují, aby ověřili, že je vše v pořádku a produkt funguje, jak má. Zpočátku tyto hovory řešili sami zakladatelé, později je ale předali zkušené externí kolegyni, která dnes vede vlastní tým.

I přes výrazný růst firma expanzi do zahraničí v blízké době neplánuje. „Určitě je to dlouhodobá vize, ale v tuhle chvíli pořád vidíme velký potenciál tady v Česku a na Slovensku,“ uzavírá šéf firmy.