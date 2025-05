Kapitán Amerika předal štít a stal se z něj vůdce kultu. To je novinka režiséra Farga a Big Lebowski

Uložit 0

Už je to sedm let, co legendární bratrské duo stojící za Fargem, Tahle země není pro starý a Big Lebowskim spolu natočilo film. Ethan a Joel Coenovi od té doby pokračují každý po vlastní ose a první ze zmíněných teď přichází s další černou kriminální komedií. Novinka Honey Don’t! připomene Fargo svou kombinací násilí, odhalování hlubin lidské duše a humoru, diváky ale zavede do docela jiného světa.

Ten představuje Spojené státy, kde se stačí trochu rozhlédnout a pravděpodobně narazíte na někoho, kdo vás chce nějak podvést a zneužít. V tomto případě jde o Drewa, pofidérního pastora místní náboženské organizace – řečeno opatrně. Ve skutečnosti je to obyčejný kult, který navenek apeluje na silné morální hodnoty, děje se ale kolem něj ale až příliš mnoho podivného. Třeba celá série záhadných úmrtí.

Vyšetřit je přijíždí titulní soukromá detektivka Honey s tváří Margaret Qualley, jež loni zazářila v oscarovém hororu Substance. Zmíněného Drewa ztvárnil bývalý kapitán Amerika Chris Evans a dvojici hlavních hvězd doplňuje Aubrey Plaza v zatím nepříliš jasné roli. Ethan Coen snímek napsal spolu se svojí manželkou Triciou Cooke, stejně jako loňský film Panenky na útěku. Honey Don’t zatím nemá českou distribuci, příští týden má ale světovou premiéru na festivalu v Cannes, kde se to dost možná změní.