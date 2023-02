Kariéra Taylor Swift se stáčí k filmu. Její prvotina s hvězdou Stranger Things uspěla na Grammy

Je především zpěvačkou s jednou z nejúspěšnějších desek všech dob, čím dál více to ale americkou popovou hvězdu Taylor Swift táhne k filmu. Náznaky, že by se od hudby, kde si vybudovala takřka neotřesitelné postavení, mohla vzdálit a více se prosazovat na stříbrných plátnech v roli režisérky, přišly i během letošního udílení cen Grammy, kde bodoval její krátkometrážní hudební snímek All Too Well.

V průběhu udílení cen Grammy, které se konalo v noci z neděle na pondělí, byla Taylor Swift spíše divačkou než tím, kdo často stál na pódiu za mikrofonem a pronášel děkovný proslov. To letos patřilo Beyoncé, která galavečer ovládla – americká R&B zpěvačka si z něj odnesla čtyři sošky, čímž překonala rekord maďarského dirigenta Georga Soltiho a stala se osobou s nejvíce cenami Grammy v historii. Má jich 32.

Swift se na pódiu neotočila ani po vyhlášení kategorie o nejlepší album, které připadlo britskému zpěvákovi Harrymu Stylesovi. Možná šlo trochu o překvapení, přece jen Swift loni vydala nesmírně úspěšnou desku Midnights, se kterou ovládla hudební žebříčky i poslechovost na streamovacích službách. Na Harry’s Home člena bývalého populárního boybandu One Direction ovšem ani to podle poroty nestačilo.

Třiatřicetiletá rodačka z americké Pensylvánie si ale jednu sošku nakonec odnesla, a to za nejlepší videoklip roku. Tuto kategorii totiž vyhrál patnáctiminutový film All Too Well, jenž doplňuje stejnojmennou verzi písničky, kterou Swift nahrála už před jedenácti lety. A spíše než zážitek ze samotného díla u lidí z hudebního průmyslu vyvolal otázku, jestli slavná zpěvačka do budoucna nedá před hudbou prostor své filmové vášni.

Už v minulosti totiž ukázala, že zpěv není jedinou disciplínou, pro kterou má vlohy. Před dvěma lety poprvé sama režírovala videoklip ke skladbě The Man z desky Lover, který z ní učinil první ženu v historii, jež obdržela cenu za nejlepší režii na MTV Video Music Awards (VMA). Do audiovizuální tvorby se přitom položila už v roce 2010 v roli spoluautorky konceptů. Krátkometrážní film All Too Well to ale posunul o úroveň výše.

Zdaleka totiž nejde o prostý hudební videoklip, nýbrž autobiografické drama s jasným příběhem a sdělením, které nejprve zachycuje romantický vztah a poté zabředává do procesu vyrovnávání se s tragickou láskou. Celé dílo pak dokresluje americká herečka Sadie Sink, mimo jiné Max ze seriálového megahitu Stranger Things, která v něm má spolu s americkým hercem Dylanem O’Brienem (Vlčí mládě) hlavní roli.

Zisk ceny Grammy tak pro Swift, která na režisérském poli vzhlíží například ke Chloé Zhao nebo Guillermu del Torovi, může být potvrzením, že kariéra režisérky dává smysl. Ostatně tomu není tak dávno, co si pro svůj první celovečerní film plácla s produkční společností Searchlight Pictures (spadající pod Disney), u níž vznikla řada vítězů a nominantů na Oscara jako 12 let v řetězech, Birdman, Tvář vody, Země nomádů, 127 hodin, Strom života nebo Králíček Jojo.

K filmu prý už navíc měla napsat i původní scénář, bližší informace o zápletce nebo obsazení ale zatím nejsou známy. „Taylor je příklad umělce a vypravěče, jaký se objeví jednou za generaci. Jsme upřímně nadšeni a poctěni tím, že můžeme být součástí její vzrušující a nové tvůrčí cesty,“ uvedli loni v prosinci prezidenti Searchlight Pictures David Greenbaum a Matthew Greenfield v oficiálním prohlášení.

Zabývat se ale otázkou, zda Swift postaví hudbu na další kolej a přejde plně do filmu, je nicméně předčasné. Přemýšlet nad tím ovšem začal i legendární technologický novinář Walt Mossberg, který na Twitteru napsal, že „vše (od její přítomnosti na různých filmových festivalech až po produkční smlouvu s Disney) naznačuje, že Taylor Swift zamíří do filmového průmyslu“.