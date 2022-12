Její hudba překonala Drakea nebo The Beatles. Teď se Taylor Swift chystá režírovat celovečerní film

Taylor Swift má za sebou šestnáctiletou kariéru s několika oceňovanými alby, letos s obrovským úspěchem vydala nové album Midnights a náleží jí status jedné z nejvýraznějších hudebnic současnosti. Teď se ale chce více ponořit i do podstatně jiného média – rozhodla se režírovat celovečerní film. A byť jejích několik hereckých rolí nedopadlo nejlépe, pro to, aby uspěla za kamerou, má poměrně silné předpoklady.

Swift pro svoje první dílo pro stříbrné plátno už napsala i původní scénář, nic o zápletce nebo případném obsazení ale zatím není známo. Ví se jen, že projekt vznikne u produkční společnosti Searchlight Pictures. Ta se zaměřuje na filmy pro spíše náročnější publikum a v minulosti u ní vznikla řada vítězů a nominantů na Oscara jako 12 let v řetězech, Birdman, Tvář vody, Země nomádů, 127 hodin, Strom života, Tři billboardy kousek za Ebbingem nebo Králíček Jojo.

„Taylor je příklad umělce a vypravěče, jaký se objeví jednou za generaci. Jsme upřímně nadšeni a poctěni tím, že můžeme být součástí její vzrušující a nové tvůrčí cesty,“ uvedli prezidenti David Greenbaum a Matthew Greenfield v oficiálním prohlášení.

Oznámení, že má Swift režírovat film, překvapilo i její fanoušky, nepřichází ovšem zčistajasna. Na tvorbě videoklipů pro své písně se v roli spoluautorky konceptu či spolurežisérky podílí už od roku 2010. Před dvěma lety pak poprvé sama režírovala videoklip ke skladbě The Man z alba Lover. Ten z ní učinil první ženu v historii, která získala cenu za nejlepší režii na MTV Video Music Awards (VMA).

Po několika dalších videoklipech se jí velký úspěch na VMA podařilo zopakovat letos, když cenu za nejlepší režii vyhrál její krátký hudební film k desetiminutové verzi písně All Too Well. Autobiografický příběh snímku nejdříve ukazuje nefungující romantický vztah a v dalších částech pak zachycuje proces vyrovnávání se s tragickou láskou. Výraznou roli přitom hrají vzpomínky, které u obou bývalých milenců přetrvávají i třináct let po rozchodu.

Vzhledem k tomu, že All Too Well: The Short Film výrazně překračuje hranice typického videoklipu, Swift se rozhodla zamířit ještě výše. Svoje dílo poslala na pár filmových festivalů a do kina v New Yorku. Díky tomu se snímek může ucházet o Oscara v kategorii Nejlepší krátkometrážní hraný film. Nominace budou zveřejněny 24. ledna příštího roku.

Swift za svoje režijní vzory označuje například Chloé Zhao, Gretu Gerwig, Johna Cassavetese nebo Guillerma del Tora. V rozhovoru pro The Hollywood Reporter o posledním ze zmíněných nedávno řekla, že by si s ním ráda alespoň na den vyměnila místo: „Představte si, že máte takovou fantazii, vizuální slovník a tak úžasnou filmografii. Má tak rozmanitý záběr příběhů, přitom v každém z nich je jeho osobitý umělecký otisk.“

Magazín W se Del Tora na chválu ze strany písničkářky zeptal a on sám nešetřil pozitivy. „Je to velice úspěšná režisérka, je neuvěřitelně výmluvná a hluboká v tom, co se snaží dělat,“ řekl filmař, kterému před pár dny na Netflixu vyšel vychvalovaný loutkový Pinocchio. Del Toro se prý se Swift nedávno sešel a mluvili spolu o filmu a vyprávění příběhů.