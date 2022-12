Vyspěl, oblékl se do dámského a dobyl pop. Harry Styles je hudebním fenoménem roku

Už to není ten hezounek z britského boybandu One Direction. Harry Styles vyspěl, nasadil nový styl a vyrazil si vzít veškerou slávu dnešního popu. Potvrdil to s megaúspěšnou deskou Harry’s House – a především pak se singlem As It Was, který se stal letošní nejposlouchanějším skladbou planety. A miluje ho i celá Praha.

Harry Styles je fenoménem letošního roku, posledních dvanáct měsíců totiž ukázalo, jaký má bývalá jedna pětina britské klučičí kapely One Direction vliv. Diametrálně jiné obrátky nabral jeho život letos v květnu, kdy vydal své třetí studiové album Harry’s House, od kterého se očekávalo, že bude bořit žebříčky.

Obsahovala totiž i už dříve vydaný singl As It Was, který uspěl, kde mohl. Protože nabídl jednoduše vše, co chce moderní svět popu slyšet. Vedle nenásilného a uvolněného videoklipu se pod kůži posluchačů vryl melodickými rýmy, které se připomínají Blinding Lights od kanadského zpěváka The Weeknda, a snadno zapamatovatelným textem.

„Je to o metamorfóze, ztrátě a nalezení sebe sama. O přijetí skutečnosti, že život vás zasáhne v různých chvílích, ne tehdy, kdy to očekáváte. To je úžasné, ale s těmito úžasnými věcmi přicházejí i složité emocionální cesty,“ řekl osmadvacetiletý britský zpěvák o písni, která se okamžitě stala masivním hitem. Znát to bylo hlavně na streamovacích službách – od Spotify a Apple Music až po YouTube.

As It Was se velmi rychle dostala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejstreamovanější skladba mužského interpreta na Spotify během prvních čtyřiadvaceti hodin od vydání – nasbírala za tuto dobu totiž přes 16,1 milionu poslechů. Stejný rekord pokořila i na Apple Music, přičemž na YouTube za debutový den zaznamenala přes 18,3 milionu přehrání a více než 1,6 milionu lajků – tak rychlé tempo Harry Styles na oblíbené videoplatformě dosud neměl.

Skladba se také dostala na vrchol uznávaného žebříčku Global 200 od magazínu Billboard s největším globálním streamovacím týdnem letošního roku. Pro Harryho Stylese šlo o první jedničku v tomto seznamu. Zlato si odnesla také v Billboard Hot 100 a stala se tak jeho druhým singlem, který se na první příčce tohoto žebříčku umístil. Prvním byl tři roky starý hit Watermelon Sugar.

As It Was se na vrchol Hot 100 opakovaně vracela, dohromady tam strávila patnáct týdnů, čímž se stala nejdéle drženým číslem jedna ve Spojených státech od britského interpreta, nejdéle drženým číslem jedna bez doprovodných umělců (tedy písní se sólovým obsazením) a čtvrtým nejdéle drženým číslem jedna v historii celé hitparády. Získala vesměs i velmi pozitivní reakce kritiků.

S počtem přes 1,6 miliardy streamů se stala také nejposlouchanější skladbou na Spotify pro rok 2022. Nechala za sebou i neméně slavné hity typu Stay od The Kid Laroi ve spolupráci s Justinem Bieberem nebo Heat Waves od Glass Animals. Na Apple Music skončila druhá (právě za zmíněnou skladbou Stay), oficiální poslechovost ale Apple nezveřejnil.

Album Harry’s House vyšlo zhruba měsíc poté, co už As It Was naprosto demolovala streamovací platformy. Jeho třetí studiová deska i proto debutovala s nejlepším prodejem za první týden jeho kariéry. Ve Velké Británii se stala nejrychleji prodávaným albem roku 2022.

V Americe se mělo desky během úvodního týdne prodat 521 500 kusů, měřeno na základě takzvaných ekvivalentních albových jednotek. Ekvivalent alba v hudebním průmyslu definuje spotřebu hudby, která se rovná nákupu jedné kopie alba, přičemž zahrnuje jak prodeje fyzických kopií desek, tak streamování a stahování skladeb. Oproti ale například očekávané desce Midnights od Taylor Swift ale výrazně zaostalo.

„Rok 2022 mi zkrátka změnil život. Nemůžu ani začít děkovat všem, kteří mě při tom podporovali, nikdy na to nezapomenu. Doufám, že váš konec roku bude plný štěstí a klidu. Mám vás všechny rád. Uvidíme se příští rok,“ interpretuje shrnující slova jednoho z nejoblíbenějších popových zpěváků současnosti magazín Billboard. Na tom, že se ze Stylese stal fenomén, se ale vedle nové desky podílely i velkolepé turné a… jeho styl oblékání.

NYC pt. XV: For his history-making fifteenth and final show at MSG, Harry wore a pink, green, orange, red, and gold striped sequin @gucci set. Worn with: red Gucci x adidas sneakers 📸 : Rich Fury / @nikkimarieJPG pic.twitter.com/i7fU3B2Cxx — Harry Styles Fashion Archive (@hsfasharchive) September 24, 2022

I během zastávky v Praze, o kterou byl takový zájem, že lidé neváhali platit i za místa za pódiem, se totiž diváci mohli přesvědčit, jaký má Harry Styles vztah k módě. Jak sám v několika minulých rozhovorech řekl, rád boří hranice mezi pánskou a dámskou módou – a chce skrze to mladým lidem ukazovat, že móda je pestrá a neměla by se pouze odlišovat mužskými a ženskými oděvy.

I proto rád nosí sukně, halenky a vyzývavé barevné střihy, které nejsou na mužích tolik obvyklé. A nemá daleko ani k barevnému lakování nehtů. To ho ostatně dostalo v minulosti i na přebal slavného časopisu Vogue a také rovnou k italskému módnímu domu Gucci, s nímž zkoušel řadu módních experimentů.