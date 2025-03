Katastr nemovitostí se plně zdigitalizoval. Podívejte se, co se mění a co to reálně znamená

Uložit 0

Je to jeden z největších úřadů v Česku. Nyní prošel Český úřad zeměměřický a katastrální kompletní digitalizací. Trvalo to prý několik desetiletí – během nich se elektrizovaly výpisy, digitalizovaly se katastrální mapy, zároveň bylo potřeba vše napojit na základní registry. To všechno je nyní pod novým Portálem katastru a zeměměřictví, díky němuž je možné na dálku vyřídit několik věcí, pro které až dosud musel člověk úřad navštívit osobně.

Už mnoho let je možné z domova pořídit například elektronické listiny nebo sledovat stav řízení. S novým portálem je možné podat elektronicky kompletní žádost o zápis do katastru. Díky tomu budou moci katastrální úřady vyřizovat až dvakrát víc podání, navíc s o dvacet procent nižším počtem zaměstnanců. Ročně to má ušetřit asi 600 milionů korun.

Podívejte se, co všechno se mění.

Koupě a prodej nemovitosti s hypotékou

Pokud člověk kupoval nemovitost a bral si za tímto účelem hypotéku, bylo potřeba dojít fyzicky na katastr a požádat o výpis. Jednak kvůli ověření vlastníka, jednak kvůli případným právním omezením jako jsou exekuce, břemena nebo zástavy. Stejně tak ale potřeboval ocenění kvůli hypotéce. Na katastr musel za tímto účelem znalec. Znovu bylo nutné se tu zastavit kvůli aktuálnímu výpisu před podpisem smluv, a to nejen pro banku, ale také pro jistotu kupujícího, že nedošlo k žádným změnám.

Člověk sem pak musel i po podpisu kupní a zástavní smlouvy, kdy bylo potřeba doručit návrh na vklad a smlouvy. Kvůli korespondenci s katastrem bylo navíc nutné navštívit poštu. Na konci pak vedla cesta přes katastr ještě jednou – pro výpis na svoje jméno, a to kvůli přihlášení k pobytu i kvůli daňovému přiznání.

To všechno je nyní minulostí. Tedy za podmínky, že má občan datovou schránku a kvalifikovaný e-podpis. Pokud obojí má, pak výpis získá během pěti minut přes internet. Údaje pro banku si zjistí sama instituce. Elektronickou cestou získají ocenění i znalci. Návrh na vklad se pak dá podat elektronicky přes portál. K tomu je nutná bankovní identita, případně jiná identita občana a elektronicky podepsané smlouvy, postačí ale i autorizovaná papírová verze převedená do elektronické podoby. Trvá to deset minut. Odpadá pak i cesta na poštu, zprávy chodí do datové schránky.

Konečný výpis pro vlastní potřeby je možné vyřídit také elektronicky, většinou už ale není potřeba, úřady totiž mají do katastru bezplatný dálkový přístup.

Další údaje v katastru

Pokud člověk řešil další změny v katastru, většinou úřad navštívil za účelem výpisu a konzultace. Bylo potřeba zjistit, jaké všechny dokumenty jsou nutné, načež následovalo jednání s dalšími úřady, které by tyto dokumenty vydaly. Pokud šlo například o dělení pozemku, pak bylo nutné na katastr zajít nejen pro podklady, ale také s výsledky měření. Poté sem musel vlastník s kompletním podáním pro zápis, kvůli ohlášení změny, s doklady dalších úřadů a geometrickým plánem od zeměměřiče. Poté, co katastr změnu provedl, následovala další návštěva, a to pro výpis s novými údaji.

Nově stačí přihlásit se pomocí bankovní identity do portálu, vybrat nemovitost a požadované změny. Portál pak poradí, co všechno je potřeba. Pokud stačí ohlášení, portál žádost odešle, pokud ne, pak rozpracované podání uloží a čeká na doplnění. Co se týče zmiňovaného dělení pozemků, veškerá komunikace se zeměměřiči probíhá elektronicky a všechny podklady jsou digitální. Elektronicky probíhá i převzetí hotového geometrického plánu.

Některé změny navíc po digitalizaci není třeba ohlašovat vůbec, katastr si je totiž vezme sám, ze základních registrů. Týká se to například změny pobytu, jména, čísla popisného nové budovy nebo změny způsobu jejího využití.

Co už není potřeba

Při vyřizování různých záležitostí na úřadech už například není nutné dokládat vlastnictví nemovitosti. Úřady totiž mají dálkový přístup do katastru a tento údaj si je veřejná správa schopná ověřit sama. Například pokud si člověk dříve chtěl dát trvalé bydliště na adresu nemovitosti, kterou vlastnil, udělat to šlo pouze tak, že přinesl výpis z katastru nemovitostí, který potvrzoval vlastnické právo k domu nebo bytu. To už dnes není třeba. Díky tomu, že úřady mají nově přístup k údajům ze základního registru, není už nutné dokládat ani změnu příjmení v případě svatby nebo rozvodu. Digitalizace navíc přispěla k vyřešení problému dlouhých lhůt zápisu.