Katy Perry zamíří na hranici vesmíru. Společnost Blue Origin chystá let s první čistě ženskou posádkou

Před takřka čtyřmi lety se miliardář Jeff Bezos vydal na hranici vesmíru. Teď se jeho vesmírná společnost Blue Origin chystá na další historický milník. V pondělí 14. dubna ve 13:30 našeho času totiž odstartuje z texaské pouště raketa New Shepard s posádkou šesti žen. Poprvé od roku 1963, kdy se do vesmíru vydala sovětská kosmonautka Valentina Těreškovová, půjde o ryze ženskou vesmírnou misi.

Posádku mise NS-31 tvoří osobnosti z různých oborů. Tou snad nejpřekvapivější je popová hvězda Katy Perry, která se do vesmíru podívá spolu s televizní moderátorkou Gayle King, výzkumnicí v oblasti bioastronautiky Amandou Nguyen, bývalou inženýrkou NASA Aishou Bowe, filmovou producentkou Kerianne Flynn a Lauren Sánchez. Ta je mimo jiné snoubenkou samotného Bezose a nadcházející let iniciovala. Zároveň sama vybrala i rozmanité složení posádky.

Zpěvačka Katy Perry se o připravovaném letu nedávno rozepsala na svém Instagramu. „Přestože jsme v dětství neměli příliš, nikdy jsem se nepřestala dívat na svět s nadějí. Tvrdě pracuji na tom, abych tak žila dodnes, a jsem motivována víc než kdy jindy, abych byla své dceři příkladem, že ženy by měly zaujmout místo,“ napsala s narážkou na dvojitý význam slova „space“ v angličtině.

Co se samotného letu týče, trvat má pouhých jedenáct minut. Během nich se má kapsle dostat nad hranici Kármánovy linie ve výšce 100 kilometrů, tedy nad oficiální hranici vesmíru. Tam se posádka na několik minut ocitne ve stavu beztíže a bude moci pozorovat Zemi skrz panoramatická okna, která tvoří více než třetinu povrchu kabiny.

Ačkoliv společnost Blue Origin cenu letenek veřejně neuvádí, podle dostupných informací se lístky na palubu New Shepard začínají pohybovat od 200 tisíců dolarů a výš. Někteří cestující si je hradí sami, jiní (jako v tomto případě) se letu účastní díky pozvání.

Firma v minulosti na hranici kosmu vynesla už například herce Williama Shatnera, představitele postavy Jamese T. Kirka z filmů Star Trek, který se stal ve svých devadesáti letech nejstarším člověkem ve vesmíru. Letu se ale zúčastnil už i Michael Strahan, bývalá hvězda NFL a moderátor televizního pořadu Good Morning America.

Celá aktuální posádka se před pondělním startem účastnila tréninku v texaském Van Hornu, kde nacvičovala simulaci letu, pobyt ve stavu beztíže i potenciální krizové situace. „Učíme je i dvě bezpečnostní fráze – ‚time-out‘ a ‚nepoletím‘ – které mohou použít až do času dvě a půl minuty před startem,“ popsala zástupkyně Blue Origin při příležitosti tréninku se Strahanem.

Na palubě pak nebudou žádní piloti – raketa New Shepard, pojmenovaná po prvním Američanovi ve vesmíru Alanu Shepardovi, je totiž plně autonomním a opakovaně použitelným suborbitálním systémem. Let NS-31 je v pořadí 31. misí Blue Origin a jedenáctou s lidskou posádkou, přičemž firma od roku 2021 vyslala do vesmíru už 52 lidí. Let bude možné sledovat živě na stránkách Blue Origin v pondělí 14. dubna od 13:30 našeho času.