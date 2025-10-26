Kde dřív bučely krávy, dnes voní flat white. Jedinečná kavárna vnesla do malého města spoustu života
Kamenice nad Lipou je nemalé město, má ovšem jednu výjimečnou kavárnu. Vznikla přímo na náměstí v jednom z domků, jehož průjezd toho nabízí víc.
Kamenice nad Lipou je přibližně čtyřtisícové město ležící na Českomoravské vrchovině. Své jméno dostalo podle řeky Kamenice, která protéká jen kousek od náměstí. Na něm stojí dům, který na první pohled vypadá jako klasické maloměstské řadové stavení. Jeho průjezd je však otevřen každému – a to zejména těm, kteří hledají dobrou kávu.
Za průjezdem se nachází hospodářský dvůr, kde místo kravky a žebřiňáku má hlavní slovo právě tento oblíbený nápoj. Díky totální přestavbě zde vznikla kavárna, jógové studio a mnoho dalšího.
Kavárna K66 sídlí v historickém objektu směřujícím do náměstí. Historii připomíná nejen obnažené zdivo, ale také povalový strop nesoucí šrámy minulosti. Do těchto kulis rodina Zahradníkových vložila nerezový kavárenský pult a pohodlné zázemí pro hosty.
Celý prostor je mozaikou z různých materiálů, povrchů a barev. Hosté usedají na dlouhou dřevěnou lavici z jasanu, kterou doplňují dřevěné stolky a modré židle. Zdi tvoří původní cihla přecházející v kámen, stropy zdobí masivní trámy a prkna. Posezení nabízí i venkovní dvůr s velkou betonovou lavicí.
Dvůr obohatila také nová přístavba, která nahradila původní hospodářské stáje. Její podoba je soudobá, přesto v ní architekti ze studia Matějšebekarchitekti pracují s principy původních budov. Přízemí je vyzděno historickými cihlami, pavlač nesou dřevěné trámy doplněné křehkým ocelovým schodištěm se zábradlím.
Přízemí dostalo velkou prosklenou stěnu, za níž probíhají lekce jógy, přednášky a semináře. Při cvičení se tak nabízí kontakt s exteriérem, oba prostory však lze v případě potřeby oddělit závěsem.
Po schodišti je možné z dvoru vystoupit na pavlač propojující původní dům s přístavbou. Ve zcela novém podkroví vznikl byt 3+kk pro jednoho ze synů investorů. Přesto se podařilo zachovat původní tvar střechy se stejnou výškou hřebene i sklonem. Umožnil to velkorysý vikýř otevírající se do dvora.
Z pavlače se lze dostat do dalších dvou nájemních jednotek – do terapeutovny se zázemím a do jednopokojového bytu s malou terasou v zelené střeše.
Po náročné rekonstrukci se dům v centru proměnil v multifunkční prostor nabízející hned několik způsobů, jak v malém městě na Vysočině probudit trochu života.