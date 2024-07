Kde se v horkých letních dnech ochladit? Přinášíme tipy na přírodní koupaliště v každém kraji

Uložit 0

Ochlazení je v lednici a v nedohlednu. Obydlet lednici ale nejde, a tak CzechCrunch přináší tipy na přírodní koupaliště. V každém kraji jsme vybrali jedno, byť výběr by to samozřejmě mohl být pestřejší. I tak ale může být následující seznam výbornou pomůckou, pokud jste zrovna někde, kde o dobrém koupání nevíte. Ve výběru jsou lomy i nově vzniklá jezera po někdejší těžbě. Tak hurá do vody!

Koupaliště Motol

Praha

Zdroj: Facebook Přírodní koupaliště Motol Koupaliště Motol

Platí za jedno z nejčistších přírodních koupališť v Praze. Motolský rybník má rozlohu patnáct tisíc metrů čtverečních. Koupat se dá v prostředním ze tří místních rybníků, které jsou napájeny z Motolského potoka. Ležet se dá na travnaté pláži a je tu i stánek s občerstvením. Kvalita vody bývá celoročně jednou z nejlepších na území Prahy, čistou vodu je tady tak možné najít i ve chvíli, kdy se ostatní přírodní koupaliště uzavírají. Ale pozor – u zdejšího rybníka se platí vstupné, letos si připravte 140 korun. Psi tu vítaní nejsou.

Vestecký rybník

Střední Čechy

Foto: vestec.cz Vestecký rybník

Jeho historie sahá až do sedmnáctého století, v tom jednadvacátém kolem něj vznikl volnočasový areál. Nachází se kousek od Jesenice, a tak dobře poslouží jak Středočechům, tak obyvatelům hlavního města. Pro rybník je typických několik vyhlídkových mol, je tu ovšem také sportoviště s fotbalovým hřištěm i venkovní krytou halou. Kdo se nudí, může vyzkoušet venkovní šachy či venkovní posilovnu. Za rybníkem se nachází také upravený lesopark, kde jsou trampolíny, hudební nástroje, ping-pong nebo malá lezecká stěna. Kdo radši jí, může využít griloviště. Zkrátka – kdo si hraje, nezlobí.

Hamerské jezero

Liberecký kraj

Foto: kemphamr.cz Hamerské jezero

Rádi sem jezdí revizoři, tedy aspoň ti filmoví. Kdo viděl film Dovolená s Andělem, viděl i Hamr. Právě tam totiž rekreanti odjeli na zasloužený odpočinek. V obrovském jezeře se dá koupat i dnes, stejně jako třeba v polovině devatenáctého století. Koupací plocha má 56 hektarů a nachází se mezi borovými lesy, pískovcovými útvary a také vrchy – Hamerským špičákem, hradem Děčínem, Mlýnským vrchem a Chrástenským vrchem. Zázemí tu je ve dvou kempech, ležet se dá na písečné pláži dlouhé čtyři sta metrů a areál zajišťuje vodní skluzavky, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf i půjčovnu lodiček. Zajet sem můžete i na vodní lyžování. Mohou sem navíc i psi.

Jezero Most

Ústecký kraj

Foto: mosteckejezero.com Jezero Most

Ústecký kraj se nedávno stal rájem přírodních koupališť. V posledních letech jich tu vzniklo hned několik, a to zatopením někdejších hnědouhelných dolů. Ať už je to Milada, Jezero Michal, nebo právě Jezero Most a mnohé další. Všechna spojuje nejen to, že vznikla nedávno, ale také průzračně čistá voda. Jezero Most otevřelo teprve v září 2020, a to hned u přesunutého chrámu Panny Marie v Mostě. Zatopená plocha je velká asi 320 hektarů a maximální hloubka dosahuje 75 metrů. To z něj udělalo druhé největší jezero v Česku po Medardu, třetí je pak zmíněná Milada. Kolem jezera je devět kilometrů dlouhý okruh. Co se zázemí týče, je tu dětské hřiště, stolní tenis i hřiště pro plážový volejbal, v jezeře se ale dá také potápět. Voda je průhledná až do hloubky osmi metrů.

Jimlíkov

Karlovy Vary

Foto: krusnehory.cz Lom Jimlíkov

Koupání je tu na vlastní nebezpečí, vzhledem k tomu, že lom se stal v létě vyhledávaným místem, tak se tu letní kratochvíle tolerují. Nenajdete tu stánky s občerstvením ani loďky, ani žádná hřiště, zato tu bude čistě průzračná voda. Děti ocení velkou pískovou dunu a kdo chce, může se tu klidně oddat i kaolinovým radovánkám. Kousek odsud je totiž také zpracovatelský závod na kaolin. Lom se nachází jen kousek od obce Jimlíkov.

Ejpovický lom

Plzeňský kraj

Foto: kempejpovice.cz Ejpovický lom

I tady se kdysi těžilo, tentokrát železná ruda. Vytěžený lom byl zatopený a vznikla plocha k vodní rekreaci. Jezero o ploše 44 hektarů u Ejpovic má také neobyčejnou hloubku – až 43 metrů. Na břehu je dnes autokemp Diana, kam kromě Čechů jezdí i hodně zahraničních hostů, připadat si tady tak budete klidně i jako na dovolené v cizině. Ejpovický lom nabízí bohaté sportovní využití, k dispozici jsou vodní lyže či wakeboarding, půjčují tu také paddleboardy. V blízkosti jezera je restaurace. A je tu také přírody památka Ejpovické útesy. Dojet se sem dá i na kole, k autokempu vede cyklostezka z Plzně do Prahy.

Pískovna Cep

Jihočeský kraj



Foto: trebonsko.cz Pískovna Cep

Jihočeský kraj, rybníků ráj. Jižní Čechy patří k vyhlášené rybníkářské oblasti a je u nich opravdu krásně. Tentokrát ale dáváme k dobru pískovnu. Ta na jih od obce Magdalena patří k největším na Třeboňsku. Vznikla propojením vytěžených jezer po těžbě štěrkopísku. Říká se jí Cep, je tu ale také Cep II., tam je ale kvůli obnovené těžbě vstup zakázán. Vodní plocha se táhne až k Suchdolu nad Lužnicí, i proto se jí také někdy říká suchdolská pískovna.

Moře u rybníka Řeka

Vysočina

Foto: morerybnikreka.cz Moře u rybníka Řeka

Rybník se jmenuje Řeka, kemp okolo něj zase Moře. Vysočinská idylka. V kempu se dá samozřejmě stanovat, jsou tu ale také písečné pláže, které jsou volně přístupné. Můžete si tu prostě jen zaplavat, ale také zasurfovat. K půjčení jsou loďky i šlapadla. Výhodou kempu je bohaté zázemí, to znamená, že je tu občerstvení i sprchy a toalety. Kdo by chtěl, vystrojí mu v kempu také oslavu či hostinu. Třeba hned u rybníka. A proč se jmenuje Řeka? Vytéká z něj malý potůček, který se pak mění v řeku Doubravu.

Písník Hrádek – Oplatil

Pardubický kraj

Foto: topardubicko.cz Písník Hrádek – Oplatil

Přesně na hranici písníků Hrádek a Oplatil se nachází občerstvení, a tak odtud můžete jít doleva nebo doprava. V pískovně je perfektně čistá voda, zázemí a také půjčovna sportovního vybavení. Pláže jsou písčité i travnaté a je tu také březový háj, který poskytne stín. Potřeba je ale vzít v úvahu, že písníky rádi vyhledávají naturisté. Kdo by se chtěl ochladit ještě víc, může přijet v zimě. Na zamrzlé vodní ploše se většinou bruslí.

Přírodní koupaliště Vejsplachy

Královéhradecký kraj

Foto: krkonose.eu Přírodní koupaliště Vejsplachy

Čtyřhektarové přírodní koupaliště provozuje město Vrchlabí a najdete ho, když pojedete po hlavní silnic z Vrchlabí na Jilemnici. Koupaliště historicky zásobuje přítok z potoku Bělá přes přírodní nádrž s kamennou hrází. Na místě jsou písečné i travnaté pláže, neplatí se žádný vstup, zato zázemí je zajištěno. Na koupališti je dřevěné molo a jedno také pak uprostřed rybníka.

Pískovna Mohelnice

Olomoucký kraj

Foto: kemp-mohelnice.cz Pískovna Mohelnice

Místní jezeru přezdívají Mohelnický bagr, celkem pískovnu tvoří dvě jezera vzniklá na místě někdejší těžby štěrkopísku. Pískovna se nachází asi dva kilometry od nádraží v Mohelnici, takže se sem klidně dá dojet vlakem a pak jít pěšky. Celá pískovna je součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, jižní část jezera se pak nazývá Moravičanské jezero a je přírodní rezervací. Právě u něj se nachází i malý kemp. Příroda je tu skutečně bohatá, a tak tu lze během koupání například i pozorovat ptáky, obojživelníky či vážky.

Lom Janičův vrch v Mikulově

Jihomoravský kraj

Foto: hustopece.cz Lom Janičův Vrch

Od roku 2014 je lom Janičův vrch přírodní památkou, mimo sezónu je tak volně přístupný, v létě je vstup omezený. Koupat se tu dá, jen je tu maximální kapacita lidí, kteří se mohou v lomu osvěžit najednou. Je tu také omezené používání některých opalovacích krémů a jiných kosmetických přípravků. Rozhodně to ale stojí za to. Navíc vhodné krémy jsou tu k dispozici. Někdejší vápencový vrch se změnil ve vodní plochu po ukončení těžby, díky vápenci je tu voda krásně čistá. Výhodou je dlouhá mělčina, ovšem pozor, mění se ve velkou hloubku. Je tu toaleta i převlékárna. A ještě jedna věc, v lomu je povolené potápění.

Přírodní koupaliště Na Stanoch

Zlínský kraj

Foto: beskydy.cz Vodní nádrž Na Stanoch neboli Balaton

Místní zdejšímu uměle vytvořenému jezeru říkají Balaton. Obklopuje ho přírodní areál Na Stanoch. Desetihektarové jezero lemují písčité i travnaté pláže a také bohatý program. Je tu dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal, v létě se tu večer pořádají různé akce. Je tu dokonce i umělá sjezdovka pro akrobatické skoky do vody na lyžích i prknech. Jsou tu samozřejmě stánky s občerstvením, převlékárny a také sprchy. Nádrž vznikla na místě těžby štěrkopísku a nachází se mezi Novým Hrozenkovem a Karolinkou.

Vodní nádrž Slezská Harta

Moravskoslezský kraj

Foto: mamesvetovykraj.cz Vodní nádrž Slezská Harta

Slezská Harta je nejmladší přehrada v Česku a nachází se na řece Moravici. Sezóny tu bývají bohaté. Kromě koupání se tu dají podniknout vyjížďky na loďkách, provozuje se tu jachting i windsurfing. Na ploše o rozloze 923 hektarů je ale také možné rybařit. Co se plavání týče, nejpřístupnější je travnatá pláž v Leskovci, případně Razová a Mezina. V okolí nádrže v Nízkém Jeseníku je pak také jeden unikát, a to největší a nejzachovalejší starovulkán v Česku.