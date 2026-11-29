Kde si užít začátek adventu jinak než obvykle? Zkuste bruslení mezi střechami nebo retro cukráře
Co si zpestřit první adventní neděli něčím opravdu svátečním? Zkusit to můžete u michelinského šéfkuchaře, na bruslích nebo s netradičním svařákem.
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Je to tady! Finální měsíc před Vánoci, plný oslav, světel a cukroví začíná, a většina z nás večer pravděpodobně zapálí první svíčku na adventním věnci. Už máte ale plány, co budete dělat předtím? Pokud se chystáte vyrazit do ulic Prahy a něčím si je zpříjemnit, máme pro vás pár tipů, jak to udělat o něco méně tradičně, ale rozhodně ne méně příjemně. A využít je můžete i v nadcházejících týdnech.
Svařák u michelinského šéfkuchaře
Jan Horák se se svou restaurací Reason, kterou najdete v posledním patře Masaryčky, teprve před pár dny zapsal na seznam českých michelinských kuchařů. Rovnou ale dostal i cenu za opening roku. A pokud vás zajímá, čím vším si to vysloužil, ale nejste zrovna ten, kdo by si liboval ve fine diningových večeřích, vymyslel i možnost, jak to udělat.
K jeho podniku patří i velkorysá terasa s krásným výhledem na Prahu – který stojí za to sám o sobě – a ta se od tohoto víkendu vždy na pátek až neděli proměňuje na samostatný bar. Můžete si tu dát svařák, skleničku perlivého vína, cukroví nebo něco z malých snacků, které Jan Horák se svým týmem připravuje. Provoz restaurace je oddělený, třeba vás ale tenhle zážitek naláká vyzkoušet i ji.
Cukrářský pop-up jako z vašeho dětství
Furiant není na pražské gastroscéně žádná novinka. Minulou zimu způsobil mezi milovníky sladkého tenhle cukrářský pop-up, za kterým stojí Jiří Matějka, malý poprask a nejinak tomu bude teď, když se vrátil. Provoz zahájil v pátek 27. listopadu, najdete ho opět v někdejší kavárně Parnas a servíruje se opět do retro nádobí z vašeho dětství.
Menu se bude proměňovat, vždycky tu ale najdete loupáky či koláčky, k mání ale budou i buchtičky se šodó, sladké kaše, blbouny nebo cihly… Otevřeno bude vždy od čtvrtka do neděle a asi budou fronty, tak se obrňte trpělivostí. Protože přijít o tenhle zážitek by byla velká škoda.
Bruslení mezi střechami
Někdejší obchodní dům Máj se proměnil na blikající centrum zábavy a her. Ne všem to musí být po chuti, neznamená to ale, že tady povedenou zábavu nenajdete. Na zimu se místní tým rozhodl připravit navíc i bruslení a kluziště umístil na střechu v pátém podlaží, což je velké lákadlo samo o sobě.
Otevřeno je tu každý den, v ty pracovní od 14:00 do 19:30, o víkendu od 10:00 do 21:00. Na místě je půjčovna bruslí a vstupné je 150 korun za hodinu pro dospělého a 50 pro děti. Ve všední dny můžou přijít školy a školky zdarma, plochu si jde ale taky zarezervovat. A když budete mít štěstí, můžete si tu zabruslit třeba i s Myšákem Mickeym a Minnie, kosmonauty nebo Mariem a Luigim a dalšími. Přeci jenom, jsme v Máji, takže o zábavní prvky tu není nouze.
Svařené šampaňské
Pokud si nechcete dávat svařák s výhledem, ale radši byste se před sklenkou toulali Starým Městem, zkuste letos zajít do baru 9 Kozí Champagne. Jak jeho název napovídá, jeho specializací je šampaňské a to si v limitovaných várkách můžete dát i ve svařené formě. Je to francouzská vánoční delikatesa, tak proč ji nevyzkoušet?
Jestli jste ale vyznavači klasiky, k mání tu bude i svařák z tichého vína, konkrétně z odrůdy Pinot Noir a lahví pocházejících z vesnice Bouzy také v Champagni.