Vyrobeno v Česku, prodáno za miliardy. Které startupy udělaly ze svých zakladatelů boháče?

Uložit 0

Když česká softwarová společnost Manta oznámila svůj prodej a zdroje CzechCrunche potvrdily, že cenovka přesáhla 3,5 miliardy korun, obchod se stal jedním z nejvýznamnějších prodejů startupů s českou stopou posledních let. Vlastně, mnohé velké exity firma rázem přeskočila. Jaké další technologické firmy založené českými podnikateli svým prodejem získaly miliardovou hodnotu? CzechCrunch přináší přehled a zaměření těch největších.

U cenách v korunách jde o přepočet z cizí měny s kurzem platným v čase oznámení transakce.

Around

Cena: 250 až 300 milionů dolarů / 6,3 až 7,6 miliardy korun (dle zdrojů CC)

Kupující: Miro (USA)

Rok exitu: 2022

Zakladatelé: Dominik Zane, Matt Zakutny a Pavel Serbajlo

Videokomunikační aplikace od startupu Around s česko-slovenskými kořeny pracuje s vědeckými poznatky o tom, jak co nejvíc zpříjemnit videohovory, aby nebyly vyčerpávající. Umožňuje například konferenční volání několika lidí ve stejné místnosti bez ozvěny či ztlumování zvuku. Dřív ve dvou kolech startup od investorů získal celkem patnáct milionů dolarů, prodal se ale za mnohonásobně víc, a to i když negeneroval téměř žádné tržby.

Sapho

Cena: 200 milionů dolarů / 4,6 miliardy korun (oficiální údaj)

Kupující: Citrix (USA)

Rok exitu: 2018

Zakladatelé: Charles Christolini, Fouad ElNaggar, Jan Surovec, Peter Yared

Česko-americký startup Sapho už při založení v roce 2014 hlavní část vývoje umístil do Česka, i když měl oficiální sídlo v Kalifornii. Slibuje, že dokáže učinit ze zastaralých aplikací moderní a z robustních korporátních systémů odlehčenou a rychlou verzi. Jeho klienty ještě před akvizicí byly Microsoft nebo IBM, dokázal na investicích vybrat necelých 28 milionů dolarů, nakonec zmíněné miliardy zaplatil americký Citrix se stovkami tisíc firem jako klientů.

Manta

Cena: přes 150 milionů dolarů / přes 3,5 miliardy korun (dle zdrojů CC)

Kupující: IBM (USA)

Rok exitu: 2023

Zakladatelé: Tomáš Krátký

Manta působí v oblasti takzvané data lineage, pomáhá tedy firmám pochopit, kudy a jak jim proudí veškerá data. Na jednom místě je přehledně vizualizuje, umožňuje je spravovat a odstraňovat slepá místa. V průběhu let od investorů startup získal přes 1,2 miliardy korun. Poté, co byl asi dva roky strategickým partnerem IBM, se jej technologický gigant rozhodl odkoupit.

Apiary

Cena: vyšší desítky milionů dolarů / jednotky miliard korun (dle zdrojů CC)

Kupující: Oracle (USA)

Rok exitu: 2017

Zakladatelé: Jakub Nešetřil, Jan Moravec

Apiary vývojářům dovoluje jednoduše vytvořit, dokumentovat a testovat vlastní API. Tedy prostor, díky kterému spolu můžou komunikovat aplikace a programy od různých výrobců a stejně tak různá zařízení. Apiary s Oraclem před transakcí několik let spolupracovalo. Dřív do startupu investovalo Credo Ventures, zakladatel Mall.cz Ondřej Fryc nebo matematik a zakladatel RSJ Karel Janeček, ale podíl v ní kdysi měl i americký investor Steve Anderson.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Jakub Nešetřil, zakladatel Česko.Digital

Socialbakers (nyní Emplifi)

Cena: jednotky miliard korun (dle zdrojů CC)

Kupující: Astute (USA)

Rok exitu: 2020

Zakladatelé: Jan Řežáb, Lukáš Maixner, Martin Homolka, Jiří Voves

Česká společnost Socialbakers poskytovala pokročilé nástroje pro analytiku sociálních sítí. Startup byl spojený především s Janem Řežábem, jenž v roce 2015 předal vedení zahraničnímu nástupci. Firmu pak v roce 2020 převzala společnost Astute Solutions, která následně v roce 2021 značku Socialbakers proměnila na Emplifi a podle posledních informací by měla mít status miliardového jednorožce.

Beat Saber

Cena: jednotky miliard korun (dle zdrojů CC)

Kupující: Meta, tehdy Facebook (USA)

Rok exitu: 2019

Zakladatelé: Jaroslav Beck, Vladimír Hrinčár, Ján Ilavský

Hra pro virtuální realitu Beat Saber od českého vývojářského studia Beat Games krátce po svém vydání na PlayStation, Windows i Oculus trhala rekordy VR gamingu. Prodala miliony kusů a desítky milionů songů, do jejichž rytmu se musí uživatelé při hraní pomocí ovladačů trefovat. Hra se stala opakovaně nejstahovanější pro virtuální realitu na PlayStationu a vyhrála třeba i „herní Oscary“. Jaroslav Beck loni po šesti letech z firmy odešel, investuje do startupů (Qerko či třeba Outfindo), pomáhá dětským domovům, odstartoval prodej ochucených perlivých vod bez cukru a sladidel Cans a odborná porota ho za aktivity ocenila ve Startup Awards z dílny CzechCrunche titulem Osobnost roku 2023.

Foto: Beat Games Tvůrci Beat Saberu: Vladimír Hrinčár, Jaroslav Beck a Ján Ilavský

Kiwi.com

Cena: 100 milionů britských liber / 2,9 miliardy korun (oficiální údaj)

* Investor tolik zaplatil za přibližně poloviční podíl ve firmě. Nejde tak o klasický exit.

Kupující: General Atlantic (USA)

Rok exitu: 2019

Zakladatelé: Oliver Dlouhý

Kiwi.com je vyhledávač letenek i dalších dopravních spojení s vizí vybudovat globálního virtuálního superdopravce. Firma se sídlem v Brně a pobočkami po celém světě vznikla v roce 2011 pod názvem Skypicker, v roce 2016 se rebrandovala na současný název. V rámci zmiňované transakce v roce 2019 došlo k zeštíhlení akcionářské struktury, kdy z firmy odešel Jiří Hlavenka, Ondřej Tomek s Impulse Capital, Jaroslav Kokolus se Sugilit Invest a také bývalá výkonná ředitelka Lucie Brešová. Loni pak startup získal další velkou investici.

Webnode

Cena: jednotky miliard korun (dle zdrojů CC)

Kupující: team.blue (Belgie)

Rok exitu: 2020

Zakladatel: Vít Vrba

Webnode nabízí laikům tvorbu vlastních webových stránek, blogu, nebo třeba e-shopu během pár minut. Staví na šablonách, které si uživatelé mohou uzpůsobit podle sebe. Společnost z Brna byla v hledáčku investorů a kupců často, od začátku prý totiž byla v černých číslech. Vrba zároveň založil fond Novira Investment a podpořil mimo jiné Reservio či Smartlook (čímž získal letos ocenění od CzechCrunche za investiční trefu ve Startup Awards), nebo taky mladou Tanganiku (vítěze jednoho z běhů Startup Academy CzechCrunche).

Alter/Facemoji

Cena: 100 milionů dolarů / 2,5 miliardy korun (dle zdrojů CC)

Kupující: Google (USA)

Rok exitu: 2022

Zakladatelé: Robin Raszka, Jon Slimak

Alter vyvíjí nástroje pro vytváření animovaných 3D avatarů, které jdou snadno integrovat do různých aplikací, her či webů. Mohou připomínat například takzvané Memoji od Applu. Technologický gigant za startup zaplatil 100 milionů dolarů. Robin Raszka již teď buduje nový startup 1337 (výslovnost Leet), v němž chce vybudovat ekosystém mikro influencerů, které pohání umělá inteligence a oznámil s ním doteď rekordní českou investici.

Foto: Alter Robin Raszka jako jeden z virtuálních avatarů, které vyvíjel jeho startup

Integromat (nyní Make)

Cena: přes 100 milionů dolarů / přes 2,3 miliardy korun (dle zdrojů CC)

Kupující: Celonis (Německo)

Rok exitu: 2020

Zakladatelé: Ondřej Gazda, Patrik Šimek, Roman Bršlica, Tomáš Schel, Michal Toman a Pavel Duras

Na jednom místě dokáže propojit stovky nezávislých aplikací a služeb, které by jinak nebyly schopné navzájem komunikovat, díky čemuž dokáže automatizovat úkoly, jež by museli dělat lidé složitým způsobem nebo ručně. Od svého založení v roce 2013 Integromat dokázal růst bez pomoci externích investorů a zároveň se udržoval v zisku. V roce 2020 jej pak odkoupil německý obr Celonis, dva roky poté došlo na přejmenování firmy.

Twisto

Cena: 99 milionů eur / 2,5 miliardy korun (oficiální údaj)

Kupující: Zip (Austrálie), ale letos od něj firmu koupil Param (Turecko)

Rok exitu: 2021

Zakladatel: Michal Šmída

Twisto vyrostlo díky službě odložených plateb, kdy klientům umožňuje objednat zboží z e-shopů a zaplatit za něj později, což ulehčuje například reklamace a vracení zboží. Aktivní je na tuzemském a polském trhu, v roce 2021 jej za miliardy korun koupil australský konkurent Zip, který jej ale kvůli propadům trhů v mezičase opět prodal, a to tureckému Paramu.

Smartlook

Cena: jednotky miliard korun (dle zdrojů CC)

Kupující: Cisco (USA)

Rok exitu: 2023

Zakladatelé: Petr Janošík, Ondřej Machek

Brněnské řešení firmám pomáhá pochopit chování uživatelů na webech a v mobilních aplikacích. Smartlook vznikl v roce 2016 jako produkt ve společnosti Smartsupp, o čtyři roky později se pak vyčlenil do samostatné firmy. Posílen investicí expandoval do Spojených států, letos jej pak koupil technologický gigant Cisco, který jej integruje do svých produktů.

Foto: Smartlook Petr Janošík, CEO Smartlooku

Ytica

Cena: více než 1 miliarda korun (dle zdrojů CC)

Kupující: Twilio (USA)

Rok exitu: 2018

Zakladatelé: Květa Vostrá, Šimon Vostrý

Ytica je analytický nástroj pro kontaktní centra. Reportuje, analyzuje hlas a firmám přináší podrobný vhled do toho, jak jejich kontaktní centra fungují a jak pracují se zákazníky. Umí rozpoznat mimo jiné emoce zákazníků, takže umožňuje například pracovat s tím, co zákazníkovi nabídnout nebo jak mu při dané náladě vyjít vstříc. Yticu budovali manželé Vostří 18 měsíců a měla 14 zaměstnanců, než přešla pod křídla Twilia. Manželé pak spolu založili novou firmu, Salted CX.

Memsource (nyní Phrase)

Cena: Přes jednu miliardu korun (dle zdrojů CC)

* Společnost Carlyle odkoupila nadpoloviční podíl, cena odkazuje na celkové ohodnocení firmy.

Kupující: Carlyle (USA)

Rok exitu: 2020

Zakladatel: David Čaněk

Memsource využívá automatizaci a umělou inteligenci pro překlady, kdy propojuje velké dodavatele strojových překladů jako Google, Microsoft, Amazon a další a sdružuje je v jednom nástroji. Společnosti tak mohou automatizovat překlady svého obsahu. Poté, co získal zásadní investici, Memsource v roce 2021 odkoupil německou firmu Phrase a později se podle ní také přejmenoval.