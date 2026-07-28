Kdo stojí za tím, že se USA bojí v závodě o umělou inteligenci? Čínský génius, který miluje rock a odmítl Apple
Místo prestižních pozic v USA zvolil nejistotu vlastního byznysu v Číně. Dnes jeho model dohnal špičku a míří k hodnotě bilionu korun.
Když čínský model umělé inteligence Kimi K3 společnosti Moonshot AI v kódování překonal špičku ze Silicon Valley a pořádně zatřásl světem AI, experti i obyčejní uživatelé se začali pídit nejen po tom, jak je to možné, ale i kdo za tím stojí. Protože zatímco tváře amerických tvůrců jsou v oboru dobře známy, ti čínští pracují spíše ve stínu. Výjimkou není ani zakladatel Moonshotu Jang Č‘-lin. Jeho příběh by přitom už v jeho 34 letech vydal na knihu.
Ve zkratce: jedná se o vynalézavého a nesmírně inteligentního inženýra z Pekingu, který již dříve odmítl snovou nabídku z Applu, po večerech bubnoval v rockové kapele a dnes staví startup s hodnotou blížící se 50 miliardám dolarů, tedy bilionu korun.
Jeho příběh si ale zaslouží větší pozornost. Už v dětství se dle reportáže Financial Times prý vymykal, s programováním začal na střední škole a jeho talent se naplno ukázal, když vyhrál čínskou olympiádu v informatice. Tento triumf mu zajistil přímou vstupenku na prestižní univerzitu Čching-chua, kde ve studiu počítačových věd exceloval a zařadil se na absolutní špici ročníku.
Své elitní akademické výsledky navíc dokázal balancovat s obrovskou vášní pro hudbu. Na kampusu usedl za bicí v rockové kapele Splay a po boku svého budoucího byznysového partnera Čou Sin-jüa dokonce organizoval univerzitní hudební soutěže. Právě tato kombinace tvrdé logiky a umělecké duše z něj udělala na škole výraznou postavu. Jak vzpomíná jeden z jeho tehdejších přátel, Jang byl zkrátka fenomén a jeho okolí ho popisovalo jako nesmírně nadaného romantika a idealistu.
Tento talent ho zavál za oceán. Na prestižní Carnegie Mellon University ve Spojených státech si dělal doktorát a během studií stihl stáže u Googlu i Mety a spolupracoval na výzkumech, které nyní formují vývoj velkých jazykových modelů. Jeho schopnosti byly natolik výrazné, že se o něj začaly prát ty největší korporace, přičemž nejagresivněji po něm sahal Apple.
Nabídka to byla snová, seniorní pozice, reportování úzkému vedení kolem Tima Cooka, a dokonce i možnost, že by mohl pracovat z kanceláře v Pekingu. Jang ale odmítl. „Pamatuji si, jak mi říkal, že kdyby se alespoň nepokusil založit vlastní firmu, litoval by toho do konce života. A nedivím se, je geniální,“ vysvětlil toto rozhodnutí jeho bývalý profesor Ruslan Salakhutdinov na síti X.
Počátkem roku 2023 tak v Pekingu založil Moonshot AI. Do firemní kultury okamžitě promítl svou starou lásku k rocku. Název startupu je inspirovaný albem Pink Floyd a zasedací místnosti pojmenoval po dalších rockových kapelách.
Rozjezd firmy ale připomínal spíše náraz do zdi. První verze chatbota Kimi bojovala s výpadky a uživatele přetahovala dravější konkurence. V roce 2024 čelil Moonshot existenční krizi. Zatímco náklady na trénování modelů a platy inženýrů šly nahoru, příjmy je ani zdaleka nedokázaly pokrýt. Veškerou pozornost na sebe navíc tehdy strhl konkurenční DeepSeek a řada čínských startupů v té době závod o AI vzdala a přeorientovala se na vývoj jiných aplikací.
Z části tomu tak bylo i v Moonshotu. Jang zcela odpískal předčasnou komercializaci chatbota a veškerou energii i kapitál vrhl zpět do čistého trénování gigantických modelů. A přišel s ještě jedním, neméně důležitým tahem: rozhodl se jít cestou open source a zpřístupnit modely vývojářům.
Právě tento krok mu zachránil tým. Čínský závod v AI je také válkou o talenty. Zatímco z korporací jako Alibaba vědci odchází i kvůli neshodám ohledně peněz, Jang jim nabídl volnost. Princip je jednoduchý, výzkumníci chtějí, aby se na ně vzpomínalo díky jejich objevům. Tato zarputilost se zúročila ve chvíli, kdy Moonshot vypustil zmíněný model Kimi K3. Hodnota firmy by se po novém kole financování mohla vyšplhat až na 50 miliard dolarů (bilion korun), navíc se připravuje na vstup na hongkongskou burzu.