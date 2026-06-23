Kdysi doplňoval zboží v obchodě a dělal v rybárně. Dnes je nejlépe placeným DJem planety a míří do Ostravy
V Česku byl jen jednou, a to před dvanácti lety. Letos v červenci ale Calvin Harris zavítá do Ostravy na Beats for Love. A nebude jedinou hvězdou.
Lasery pronikají tmou a dýmem, tisíce telefonů svítí nad hlavami a vysoký blonďák za pultem se kývá do rytmu. Takhle si lidé dnes nejčastěji představují Calvina Harrise. Šestkrát v řadě ho americký časopis Forbes vyhlásil nejlépe placeným DJem planety, jeho písničky mají na kontě miliardy přehrání, spolupracoval s Rihannou i Dua Lipou a do Česka jezdí jen zřídka, poprvé a naposledy tu byl před dvanácti lety. A teď se sem chystá podruhé, vystoupí na festivalu Beats for Love, který proběhne 1. až 4. července.
Málokoho by ale při pohledu na Calvina Harrise napadlo, že ten samý muž ještě před dvaceti lety stál v gumové zástěře v rybí konzervárně na jihu Skotska. Vlastním jménem se jmenuje Adam Richard Wiles. Narodil se 17. ledna 1984 v jihoskotském Dumfriesu, otec byl biochemik, matka v domácnosti, on byl nejmladší ze tří dětí. Jako teenager se cítil být outsiderem, byl hodně vysoký a podle vlastních slov i nesmělý, takže měl pocit, že nikam nezapadá. Většinu volného času tak trávil sám ve svém pokoji v Georgetownu, na předměstí Dumfriesu. K hudbě se dostal díky staršímu bratrovi.
„Bratr mě k hudbě přivedl, když mi bylo osm – pustil mi tehdy Nirvanu,“ vzpomíná v jednom z rozhovorů. Později ho ale víc oslovila elektronická hudba, první demo nahrál v patnácti letech na konci devadesátek, tehdy ještě na starém bráchově počítači Amiga. Nahraná dema se pak snažil posílat všude možně, do nahrávacích studií i DJům po celé Británii, ale nikam to nevedlo. „Většinou se nikdo ani neozval. Nenapsali mi ani to, že se na to mám vykašlat,“ vzpomínal pro magazín MusicRadar.
V osmnácti vydal své první dvě klubové nahrávky a měl pocit, že se mu otevírá celý svět. A tak se rozhodl přestěhovat do Londýna, kde je větší scéna. Realita ale byla jiná, než si ji vysnil. Nedařilo se mu najít si práci, peníze docházely a za dva roky stihl vydat jedinou písničku. Zklamaný z neúspěchu se vrátil zpátky domů.
Aby si vydělal na pořádné DJské vybavení, vzal jakoukoliv práci, která se namanula. Nejdřív dělal v místní rybí konzervárně, potom vyskladňoval zboží v Marks & Spenceru v Dumfriesu. Volný čas trávil nahráváním na jednu z prvních sociálních sítí MySpace, kde po nocích psal cizím lidem a přidával si je do přátel, jen aby měl komu pouštět svoje nahrávky. Až se mu ozvali z jedné hudební agentury.
BEATS FOR LOVE 2026
Kdy: 1.–4. července 2026
Kde: Dolní oblast Vítkovic (DOV), Ostrava
Počet pódií: 18+
Počet umělců: 550+
Výběr z line-upu: Calvin Harris, Charlotte de Witte, Alesso, Marshmello, Dimitri Vegas & Like Mike, Paul van Dyk, Andromedik, Dimension, Will Sparks, Padre Guilherme, Pendulum, R3HAB, Lilly Palmer, Morten, Acraze, Da Tweekaz
Kde koupit vstupenky: tickets.b4l.cz
O rok později vyšlo album I Created Disco. Všech čtrnáct písní napsal i nahrál sám ve svém pokoji. První singl se vyšplhal na desáté místo britského žebříčku, druhý byl ještě úspěšnější a skončil na třetí pozici. Tou dobou si ho všimla i Kylie Minogue a pozvala ho ke spolupráci na svém novém albu. Harris sám v jednom rozhovoru přiznal, že se tehdy musel před schůzkou s ní napít něčeho ostřejšího, jak byl nervózní.
Druhé album Ready for the Weekend mu v roce 2009 vyneslo první místo britského žebříčku alb. Definitivní zlom přišel v roce 2011 s písní We Found Love pro Rihannu, kterou napsal i produkoval sám. Skladba se deset týdnů držela na první příčce americké hitparády a stala se jeho prvním číslem jedna ve Spojených státech.
V roce 2012 přišlo album 18 Months, kterým přepsal historii britských hitparád. Osm singlů z jednoho alba se dostalo do první desítky, což byl rekord, který se do té doby podařil jen Michaelu Jacksonovi.
Od roku 2013 ho Forbes šestkrát po sobě vyhlásil nejlépe placeným DJem světa, s ročními příjmy v řádech desítek milionů dolarů, pramenícími většinou z rezidence v lasvegaském klubu Hakkasan a z vystoupení na festivalech. Na rodný Dumfries ale Calvin Harris nezapomněl, před pár lety tam koupil starou hospodu, do které chodil, když vyrůstal, a přebudoval ji na hudební klub pro místní.
Právě tento muž dorazí do Ostravy na festival Beats for Love, který proběhne od 1. do 4. července . Bývalá vysoká pec a koksovna v industriálním areálu Dolních Vítkovic se na čtyři dny promění v jednu z největších tanečních scén Evropy, kde se na více než 18 pódiích vystřídá přes 550 umělců.
Kromě Calvina Harrise dorazí švédská hvězda Alesso, nejúspěšnější DJka planety Charlotte de Witte i maskovaný Marshmello, belgická dvojka Dimitri Vegas & Like Mike nebo portugalský performer Padre Guilherme. Prostor dostanou i drumandbassoví Dimensiona a Andromedik, trance legenda Paul van Dyk a průkopník melbourne bounce Will Sparks.
„Inspirovali jsme se největšími světovými akcemi a posunuli zážitek zase o úroveň výš. Chceme, aby byly čtyři dny na festivalu plné energie a nezapomenutelných momentů, které si návštěvníci ponesou po celý rok,“ říká zakladatel a ředitel festivalu Kamil Rudolf.
Areál Dolních Vítkovic se navíc rozdělí do čtyř tematických zón Beats for Love Universe: Love Sphere, Space Sphere, Industrial Sphere a bulváru Pulse, každá s vlastní atmosférou a instalacemi. Doprovodný program doplní i diskusní konference Talking Beats s DJi, producenty a dalšími hosty z hudebního byznysu. Aktuální informace o programu a vstupenkách najdete na webu festivalu.