Kdysi vysmívané, dnes s cenami bytů utíká zbytku republiky. Kladno láká miliardářské skupiny

Uložit 0

Dnes už lehce pozapomenutá česká reggae skupina Yo Yo Band nahrála v 90. letech hitový song s názvem Kladno. Z největšího středočeského města si v něm utahovala kvůli jeho hornické minulosti a nevzhledné přítomnosti. Tahle image platila ještě pár let před covidovou pandemií, jenže zaseklá bytová výstavba v Praze a rostoucí ceny nemovitostí udělaly z Kladna lákavý byznysový terč. Skoro by se dalo říct, že v Kladně chce teď stavět každý.

Na serveru Sreality.cz se dají dohledat užitečná data o tom, v jaké kondici se vlastně tuzemský nemovitostní trh nachází. Že se po letech útlumu způsobeného pandemií, válkou na Ukrajině a energetickou krizí opět probudil, není žádné tajemství. Pohled na průměrné inzerované ceny novostaveb za letošní rok ale odhalí, že z kdysi vysmívaného Kladna je republikový premiant.

Za poslední tři měsíce průměrná cena v bytových novostavbách v rámci Kladna atakuje cenu 114 tisíc korun za metr čtvereční, od začátku roku to je více než 110 tisíc korun. V rámci Středočeského kraje s Kladnem drží krok jen Mladá Boleslav. Celorepublikově pak vyšších hodnot dosahují jen Praha a Brno.

Proměna, kterou zájem o město v posledních pár letech prošel, je dramatická. A projektů, které v jeho katastrálním území vznikají nebo brzy vznikat začnou, je velké množství. Navíc za nimi stojí vlivné byznysové skupiny, které se dosud soustředily primárně a Prahu.

Jedním z „pionýrů“ je v tomto směru olomoucký miliardář a podle magazínu Forbes 22. nejbohatší Čech Pavel Hubáček – jeho skupina Creditas na východním okraji Kladna převzala a už několik let dobudovává komplex Nové Boroviny. Hubáček a spol. do Kladna přišli ale relativně brzy, tedy ještě než se definitivně rozjela výstavba elektrifikované rychlodráhy Kladno–Praha. Až ta zvedla spolu s pražskou byrokracií pomyslná stavidla.

„Máme tam zajímavý projekt přímo u nádraží v Kladně. Je to poměrně velký a výjimečný projekt,“ řekl v aktuální epizodě podcastu Money Maker majitel developerské skupiny JRD Group Jan Řežáb. S městem už dojednává podmínky takzvaných kontribucí, tedy kolika miliony, či spíše desítkami milionů, přispěje na rozvoj dané lokality, aby mohli začít co nejdříve stavět.

Zatímco JRD chce stavět jižně od kolejí železniční dráhy, severně od nich už novou čtvrť pojmenovanou Stromovka chystá investiční skupina Natland podnikatele Tomáše Rašky. Půjde o areál několika bytových domů s 600 jednotkami, které budou podchodem spojené s novým kladenským nádražím.

Stromovku, kterou nyní začíná stavět Natland, původně připravoval jiný zkušený pražský developer – holding EBM Ľuba a Jakuba Vaisových. Ti ale rozsáhlý miliardový projekt nakonec prodali Raškovi, aby se mohli věnovat jiné kladenské lokalitě zvané Engert, kde už dokončují více než stovku bytů.

„V Kladně jsme schopni velký projekt povolit do tří, možná do dvou let, v Praze ho povolujeme šest let. Navíc v Praze je to poměrně nejisté, protože jsme v prostředí, kde každý má nějaké nároky. To je prostě šílenost, která nikde na světě není. Rádi proto něco koupíme v Kladně, protože víme, že tam půjdeme třikrát na město s prezentací a podepíšeme smlouvu,“ prohlásil v Money Makeru Jakub Vais z EBM.

Někdejší zanedbanou kladenskou část známou jako Dříň, která je volně propojená i s historickým areálem oceláren Poldi Kladno, pak novou developerskou výstavbu zušlechťuje miliardář Tomáš Krsek, podle Forbesu jeden z 50 nejbohatších lidí v Česku. Jeho skupina BHM Group totiž stojí za projektem Icon Park s 230 byty.

Cesta někdejšího majitele Škody Transportation do Kladna ale nebyla úplně přímá, protože Icon Park začala budovat developerská skupina Getberg, kterou ovšem skolily problémy se zadlužením, a kladenské bytovky tak spadly Krskovi a spol. do klína, neboť Getbergu finančně pomáhali.

Šéf Krskova fondu Jan Černý to pro CzechCrunch popsal celkem otevřeně, zároveň ale dodal, že s Icon Parkem jsou spokojení, neboť se prodává dobře: „Pro nás to tehdy byl velký bolehlav, nevěděli jsme, že Getberg měl takovou dluhopisovou zátěž. Museli jsme vykoupit jejich podíl a postarat se o ten projekt úplně sami, což nebyl původní záměr.“

Nejde ale jen o silné domácí hráče, kteří na Kladno upřeli svou byznysovou pozornost: v prostoru bývalých ledáren vedle kladenského fotbalového i hokejového stadionu staví finský developer YIT více než stovku bytů v rámci projektu nazvaného Portti.

To by ale měl být pro nadnárodní skupinu, která byla dosud aktivní hlavně v Praze či Brně, jen začátek – v lokalitě známé jako Růžové pole, kde by měl v Kladně stát i hypermarket Globus, chtějí Finové postavit celou čtvrť.

Je stejně jako další investory láká dobrá dostupnost Prahy z Kladna (kromě vlaku je město spojeno s metropolí dvěma dálnicemi), plná občanská vybavenost a také – pro někoho překvapivě – zelené okolí a příroda, protože Kladno je v podstatě obklopeno lesy.