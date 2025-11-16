Když ani ropné peníze nestačí. Saúdský vysněný projekt Neom nabírá zpoždění, jeho základy zasypává písek
Projekt, který měl ukázat, jak mohou vypadat města budoucnosti, narazil na realitu. První fáze se smrskla na zlomek původních plánů.
Saúdská Arábie v posledních měsících výrazně přehodnotila svůj nejodvážnější projekt Neom a futuristické město The Line, které mělo být hlavním symbolem transformace země. Stavební práce se podle Financial Times zpomalily nebo přímo zastavily, rozsah se zmenšil z původních dvaceti modulů na pouhé tři a část infrastruktury byla odložena na neurčito. Z ambice vytvořit 170kilometrovou lineární metropoli tak momentálně zůstává jen zlomek.
Proměna projektu je podle deníku viditelná přímo na místě. Základy, které se dříve do pouště vrtaly v nepřetržitých směnách, jsou dnes částečně zasypané pískem. Práce na hlavním letišti, které mělo fungovat jako klíčový uzel celé stavby, byly pozastaveny. Stejně tak se zastavila výstavba železničního tunelu pod horami, který měl propojit jednotlivé části The Line s letištěm a pobřežím.
Saúdská Arábie sama popisuje The Line jako vícegenerační projekt. To odpovídá nynějšímu tempu: namísto pevného plánu jde o volněji definovanou vizi, která se může naplňovat desítky let. V tuto chvíli ale není reálné ani to, aby se The Line alespoň zčásti přiblížilo původnímu milníku pro rok 2030, kdy mělo být dokončeno prvních několik modulů a měl začít příchod prvních obyvatel.
Projekt byl přitom od začátku prezentován jako něco, co má předefinovat podobu moderních měst. Žádná auta a emise, napájené výhradně obnovitelnou energií a navržené tak, aby většina služeb byla dostupná do pěti minut chůze. V dosud nevídané konstrukci se mělo zabydlet až devět milionů obyvatel. Když se plánovaná výstavba několikrát zmenšila a nakonec se smrskla na tři moduly, změnila se i logika fungování celého města. Už nešlo o ucelený urbanistický celek, ale spíš o několik izolovaných částí bez původně zamýšlené infrastruktury a provozního modelu.
Vedle toho se ukázalo, že finanční rámec projektu míří mnohem výš, než zněly první oficiální odhady. Interně se hovořilo o bilionech dolarů, které dalece překračují kapacitu saúdskoarabského státního fondu PIF, takže původní odhady počítaly i se zahraničními investory. Jenže očekávaný příliv zahraničního kapitálu se v posledních letech nenaplnil.
Saúdové navíc nefinancují jen Neom. Podle agentury Reuters teď musí státní fond přesouvat pozornost k projektům s rychlejší návratností, do toho běží i přípravy na fotbalové mistrovství světa 2034. Stát tak začal své priority přeskupovat. Výsledkem je situace, kdy má Neom stále politickou podporu, ale výstavba jeho nejviditelnější části už nepostupuje původním tempem.
Jak se projekt už v minulosti přehodnocoval, tak se na povrch dostaly i technické a provozní problémy, které byly v začátcích potlačovány ambicemi. Některé plánované ikonické prvky, například třicetipatrová budova zavěšená pod obloukem nad přístavištěm, narážely na limity statiky. Marina sama o sobě by zase bez neustálého umělého proudění vody fungovala jako stojatá nádrž, což by přinášelo hygienická i provozní rizika. Velká výzva byla i logistika. Jednotlivé moduly potřebovaly miliony tun oceli a betonu, což znamená dlouhodobě zatížit globální trh i místní infrastrukturu. Celý projekt přitom zásoboval jediný větší přístav v širokém okolí.
Zbytek Neomu se mezitím posouvá různým tempem. Horský resort Trojena je jednou z mála částí, kde práce stále rychle pokračují. Má jít o kombinaci lyžařského areálu, hotelů a technologických atrakcí v nadmořské výšce přes 2 000 metrů. U pobřeží se pak nachází Sindalah, luxusní ostrov s přístavy pro superjachty, restauracemi a dalšími službami. Oficiálně byl otevřen už v roce 2024, ale výstavba některých částí stále pokračuje. Je to zatím jediný dílčí projekt Neomu, který se přiblížil reálnému provozu, byť s několikaletým zpožděním a vyššími náklady.
Několik dalších částí také dál roste, ale už mnohem pomaleji. Oxagon má být průmyslová zóna kombinující továrny, logistiku a výzkumná centra, zčásti na pevnině a zčásti na plovoucích platformách. Oficiálně je stále v přípravě, ale zatím nevznikly žádné větší funkční budovy. Podobně je na tom Leyja, údolí obklopené 400 metrů vysokými skalami, kde mají vyrůst tři architektonicky výrazné butikové hotely. Projekt byl představen jako ekologicky šetrná destinace, ale na místě se zatím staví jen základní infrastruktura.